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君融贷逾期进展：收回欠款286万 CEO曾说“不跑路”

君融贷逾期进展：收回欠款286万 CEO曾说“不跑路”
2018年07月17日 14:06 新京报
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　　相关消息：

　　上市系平台君融贷宣布逾期

　　新京报快讯（记者 陈鹏 实习生 游佳颖 赵昕）近期出现逾期的“上市系”网贷平台君融贷，于7月17日披露最新的处理进展。该平台公告称，7月16日，已有还款方还款286万，根据项目到期时间，系统已经转入相关出借人的个人账户余额。

　　君融贷表示，2018年7月13日（包含）之后在君融理财平台出借的用户，出借本金会在7月17日原路返还至个人余额账户。

　　同时，君融贷在公告中称，个人账户余额在个人的银行存管账户中，因连连支付通道出现故障，7月13日到7月17日，有用户发起的提现可能暂时没能到达个人绑定的银行卡，经紧急沟通和修复，至7月17日11点，支付通道已经恢复。当前，个人账户中的余额，可以进行正常提现到账。

　　官网资料显示，君融贷的主要投资方包括春晓资本、和深交所上市公司天泽信息。2017年4月12日，君融贷与银行合作的银行存管系统上线。截至目前，君融贷平台撮合交易金额达118.99亿元，平台用户超过488万人。

　　7月15日，君融贷首次披露逾期信息。在逾期公告中，君融贷称，即日起停止发布新标的，公司主要精力将用于处理逾期还款。君融贷CEO吴隽还承诺，不跑路，不失联。

　　根据君融贷披露的信息，目前君融贷的员工并未在办公室办公。“考虑到个别用户可能情绪激动，为避免造成慌乱，影响还款等工作的开展，公司决定让相关员工在家办公，请大家理解。”君融贷在17日公布的公告中说到。

跑路君融贷余额
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