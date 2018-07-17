雅虎联合创始人杨致远：遇见马云 我很幸运

杨致远（左）

新浪科技讯 北京时间7月17日下午消息，雅虎联合创始人杨致远表示，在美国科技行业还不把中国市场当回事儿的时候，阿里巴巴和腾讯等中国互联网巨头开始崛起了。

周一在科罗拉多州阿斯彭举办的《财富》科技头脑风暴大会上，杨致远表示中国科技公司的起步主要是借鉴西方一些成功的公司。他说：“西方国家对中国市场毫不在意，它们认为中国只会抄袭，而不会创新。”然而在残酷的市场竞争环境之下，一些创业者脱颖而出，中国的企业也开始飞速发展。

一些知名创始人，比如说中国现在的科技互联网巨头阿里巴巴的马云以及腾讯的马化腾都因此成为了“久经沙场的企业家”。他解释道，这些创始人开始发展独创性的商业模型。阿里巴巴并非只是中国的亚马逊，而滴滴打车也并非只是Uber的仿制品。之后，他还补充表示中国初创企业市场“就像是《疯狂的麦克斯》影片里的地下世界——三个人进，一个人出”。

杨致远是在1997年第一次来中国的时候遇见阿里巴巴的创始人马云的，这对雅虎来说是一次偶然的见面——杨致远之后以10亿美元以及部分亚洲资产换取了阿里巴巴40%的股份。在这之后的十年，雅虎从最初这项投资中赚到了数十亿美元。

“现在回想起来，马云会成为我的向导，这是几率多么低的一件事情啊。”杨致远说，“鉴于我当年投资阿里巴巴的时机，我一直觉得自己是世界上最幸运的一个人。”

杨致远与大卫·费罗（David Filo）于20世纪80年代相识于斯坦福大学，两人在1994年创建了第一个网页内容目录。最初雅虎的名字是“杰瑞与大卫的万维网指南”。他最终在2012年离开了公司（之后雅虎被Verizon收购），然后成立了自己的投资公司AME Cloud Ventures。

“我很怀念最初碰到这些企业家的时光。”杨致远说道。(芒立)