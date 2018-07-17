谷歌将比特币现金汇率纳入货币信息搜索

新浪科技讯 北京时间7月17日下午消息，7月16日，Twitter上的比特币现金（BHC）介绍新增了一段谷歌添加BCH汇率信息的内容，内容如下：

“谷歌现在为BitcoinCash提供实时价格转换信息”

除此之外，BCH的Twitter账户还给贴出了以下图片：

一名Twitter用户“BeijingBitcoinsm”评论道：“比特币核心用户大概是时候把谷歌也添加到他们的抵制公司名单中了。”

另一位Twitter用户“Footy Lowe”则在评论中贴出了以下图片：

根据比特币现金的推文，该组织已经承认谷歌不久前新添加的功能。谷歌会显示不同加密货币兑换各国货币的汇率信息。

比特币现金链自主要硬分叉之后已经出现6万多个区块被开采。系统已经更新过两次。第一次升级改变了该去中心化货币的“难度调整算法”（DAA），第二次分叉将区块大小从8Mb升级到32Mb。

根据BCH团队的说法，比特币现金仍在开发网络，备受期待的以隐私为中心的BCH混合平台Cash Shuffle已经取得稳步发展，预计不久将推出稳定版本。

Robinhood是另外一个著名的加密货币加密平台，本周亦新增了比特币现金支持。根据BCH的公告，8月15日，BCH社区将在新的升级后进一步成长。根据观察，一系列变化正在BCH社区内进行。

此外，BTC和LTC也已被纳入货币信息搜索。(图尔)