徐传陞：做到最好的人，无论怎样都有存活下来的方法

本质上，创业和风险投资都是在寻找中国商业的未来。

近日，经纬中国创始管理合伙人徐传陞受《中国企业家》杂志邀请，担任了未来之星评选的评委。在未来之星评选期间，徐传陞接受了《中国企业家》杂志的专访，谈到了他对商业浪潮的观察和对创业者的期许。

对于风险投资这一行来说，本质上是要不停地拥抱变化，完成自我革新。徐传陞说，技术每隔3-5年都会变革一次，技术的变革会带来新的产品形态，从而产生新的红利。徐传陞曾把2013到2015年称为“智能移动终端的红利期”。这一次，他将2015年到2018年的变化，总结为“线上线下融合引发的场景变革”。

一方面，技术带来的变革，正在不断革新着我们固有的场景。另一方面，正在发生的“场景变革”与商业环境的改变有关。在流量越来越贵的当下，广告牌、实体店面又因此获得了新生的机会，传统的消费场景也出现了蓬勃的迹象。

风口的瞬息万变铸就了很多机会，同时也搅动了很多人的焦虑。害怕跟不上变化，担心错失综合症是所有人焦虑的源泉。

因此，新时代的投资人和创始人必须有自己独到的眼光，能够发现场景融合的痛点。创始人需要思考的一个问题是：你商业应用的使用场景、解决的用户痛点到底是什么？熬得住的底气其实非常朴素：眼光、胆识和毅力——像敢于在冬日里步入丛林狩猎的老道猎人总会收获常人难及的猎物一样。

“耐得住寂寞”的能力在这个阶段非常稀缺，VC需要，创业者也需要。正如徐传陞所说，创业这个过程所经历的竞赛是千里挑一乃至万里挑一，但最优秀的公司一定会留下来。这个行业很残酷，也尊崇真理，做到最好的人，无论怎样都有存活下来的方法。以下，Enjoy：

口述 / 经纬中国创始管理合伙人 徐传陞

采访整理 / 《中国企业家》记者 李原

编辑 / 米娜

徐传陞。来源：中企制图

每隔三年，技术和用户的改变，就会推动整个行业发生一次巨变。我曾经把2013年~2015年称为“智能移动终端的红利期”，如果让我总结2015年到2018年的变化，我会把它概括为“线上线下融合引发的场景变革”。

技术带来的变革，在不断革新着我们固有的场景。过去，人与人的交流高度依赖见面，现在我们可以通过手机、网络，在各种移动场景中做视频交流。比如我们投资的VIPKID，它出现之前，没有人想过可以请美国的高中老师远程教中国的小孩学习英语或者数学。我们在对VIPKID做A轮融资考察时，对米雯娟能否实现这样的构想，也半信半疑。

现在，VIPKID已经拥有了30余万名学生和4万余名北美外教，他们在线上自由匹配，摆脱了传统的教育时间编排，这是很伟大和令人振奋的事情。作为早期投资人，当创始人有特立独行的想法时，不要轻易去否定她，而是要多想想，这为什么不可能？

当然，正在发生的“场景变革”也与商业环境的改变有关。现在，流量在向有限的几家大型上市公司集中，变得越来越贵。2015年和2016年，线上流量的价格还比较合理。到了2017年，流量费用与获客成本已经几乎持平。你会发现，广告牌、实体店面又因此获得了新生的机会，传统的消费场景也出现了蓬勃的迹象。

回溯商业历史，这其实是一种生态的自然平衡。2000年以前，只有线下场景；从2004年开始，进入了线上的红利期；到当下这个节点，线上和线下又变成两者并重了。有人会问，是不是现在互联网的机会已经不多，或者进入末端和下半场了？但如果你真的深入到用户场景中，你会发现，要解决的问题依然很多。

比如从医疗产业切入，过去医生要在成熟的医生身边学习，通过近20年的培训，才能培养出一位主任医师。现在利用最新的技术，有很多能帮医生做出更好的诊断、使他的管理流程变得更高效的办法。

2017年，我主导投资了一家叫做图玛深维的互联网医疗公司，我们在天使轮介入，半年内公司就完成了B轮融资。图玛深维能够用AI和深度学习技术做图像识别，帮助肿瘤科医生更早地诊断出肺癌和肝癌。

患者为什么都希望到大医院就诊？因为这些医院的医生眼光独到，能及早发现肿瘤的初期异变。而图玛深维依靠深度学习大量的片源和数据，已经可以做到接近主任医师级别的判断。未来，它可以在相对小规模的医院、或者乡镇的综合医院得到应用，帮助那里的医生对肿瘤做出更早期、更为准确的判断。

医疗已经是一个庞大的产业，从医疗延伸开去的各行各业，都存在很多适合场景创新的地方。比如，人们仍然要浪费大量时间去聚精会神地开车，如果未来可以实现自动驾驶，你就可以在开车的同时看书、聊天，提升体验。这样的创新很美好，也需要大量的交通情况、复杂天气的线下场景和数据的积累。

未来三到四年，我们应该还会不断看到通过技术变革，改造我们的固有场景，继而取得商业成功的新技术公司涌现出来。过去的一年里，经纬投资了差不多80家企业，其中包括新科技、人工智能、企业服务、云计算、新零售和服务、交易平台、医疗、文娱产业、教育、金融等领域。其中的许多企业，都在线上、线下的融合中，做出了场景的创新。我们在投资中，也会不断问创业者，你商业应用的使用场景、解决的用户痛点到底是什么？

这些商业环境和场景的变化，也向创始人提出了更多挑战。创始人需要立足于未来10年的使命，看到移动技术、AI是如何深刻地改变了整个行业的。如果创始人还是单纯希望建起一个流量平台，或者开一家零售店，这样的公司很难找到决胜点了。

新时代的创始人必须有自己独到的眼光，能够发现场景融合的痛点。同时，他的公司里除了要有具备互联网、深度学习技术知识的人才，也需要有了解线下场景的人才，能够为客户提供综合的解决方案，这些都对创始人提出了更高的要求。

现在，深度学习是一个充分竞争的行业，具备深度学习技术能力的人才价格非常昂贵。包括阿里、腾讯在内的巨头公司，都在用高薪招募顶尖的人才。作为创业者，如何能够吸引人才加入到你的团队？所以某种程度上，创业真的是一件千里挑一的事情。要求创业者有很强的进取心、感染力，又要能在一两个单点上快速突破，慢慢夯实边界。

不过我们也看到，与过去相比，新时代的创始人个性越来越有特点了。60后、70后的创业者普遍具备更强的使命感，创业的方向会比较专注于自己原本的学科或者工作。比如江南春就是广告出身，李彦宏则是做IT数据分析的。

与此相比，80后的创业者表现出了更强大的跨界能力，更加特立独行。学计算机的人可以去做文娱、餐饮项目，学文化和语言的人会切入到IT领域。“饿了么”的创始人张旭豪过去对食品配送完全不了解，一样能做到2.6亿的用户数。他们更加天马行空、思想开放，会无框架地思考问题。

这一切，都让中国的创业环境在全球范围内仍然极具生命力。我到新加坡、美国考察时，会看到我们可以在一两年的时间内，就超越过去发达国家在零售、服务等领域多年时间建立起来的商业形态。

我们拥有最好的支付平台，敢于在电商、服务、新零售等领域做许多激进的尝试。我们有更多的数据样本，在安防、无人驾驶、医疗等各个领域，都可以得到丰富的场景应用。我认为，未来在深度学习领域，中国的发展速度会比欧美更快。

虽然这个过程所经历的竞赛是千里挑一乃至万里挑一，但最优秀的公司一定会留下来。这个行业很残酷，也尊崇真理，做到最好的人，无论怎样都有存活下来的方法。