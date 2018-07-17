小米进军韩国手机市场：首款登陆机型为红米Note 5

新浪科技讯 北京时间7月17日上午消息，据《韩国先驱报》（Korea Herald）报道，中国科技巨头小米周一正式宣布智能手机红米Note 5将登陆韩国市场。这是公司首次与韩国两大电信公司——SK电信和韩国电信（KT）——合作销售手机。

当天，小米和当地分销商合作伙伴G-mobi在首尔举办了一个发布会，宣布推出红米Note 5。此举彰显了中国科技公司进军韩国市场的决心。

之前，小米在韩国的销售渠道仅有在线商城或第三方智能手机零售商两种。但如今，这家中国科技公司已经决定和当地的运营商合作，来更好地向韩国消费者推广红米Note 5智能手机。除了这两家电信公司之外，红米Note 5现在也可以在乐天电子产品连锁店Hi-Mart和CJ Hellovision购买。韩国第三大电信公司LG Uplus此次没有参与销售这款手机。

红米Note 5在韩国的官方售价为29.92万韩元（约合265美元）。但是，公司表示SK电信以及韩国电信会提供一些数据流量方案的补贴，因而价格可能会降低至10万韩元以下。

“G-mobi和小米怀揣着相同的愿景，我们致力于以合理的价格为韩国消费者带来神奇的产品。此次，G-mobi将携手小米，以公道的价格为大家带来出色的产品。”韩国G-mobi的首席执行官Jung Seung-hee说道。

红米Note 5最初于今年2月在中国和印度推出，配备了5.99英寸的全高清显示屏、高通骁龙636处理器、4GB RAM和64GB内存。此外，它还配有4000毫安电池，有黑色和金色两种颜色可供选择。

小米表示，这款设备最大的卖点在于它配备了高端自动对焦技术的双摄像头系统——1200万像素的后置摄像头和500万像素的前置摄像头，这些功能通常只在高端智能手机上才会有。

红米Note 5在韩国的推出预计将加剧韩国智能手机市场的竞争。由于三星电子产品的压倒性优势，韩国智能手机市场一直被称作是海外智能手机制造商的“坟墓”。

目前，小米是印度规模最大的智能手机制造商。据市场调研公司Counterpoint Research发布的数据显示，今年第一季度，小米在印度智能手机市场销量名列首位，市场份额为31.1%，

韩国三星电子则以26.2%的市场份额排名第二，中国的OPPO排名第三。(芒立)