江苏互金协会：网贷平台高管通讯工具必须24小时畅通

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新浪科技讯 7月17日上午消息，江苏互联网金融协会（下称“江苏互金协会”）今日发布《关于进一步强化江苏省网络借贷信息中介机构合规经营的通知》，号召辖内网贷平台坚持合规发展的底线，切实注意防范行业风险的蔓延，促进行业健康发展，倡导各网贷平台以合规发展笃守网贷底线，以合规经营促进行业健康发展。

《通知》强调，P2P网贷机构要依法合规经营，须坚决清理违规业务，切忌发生自融标、假标、超限额标的、设立资金池、超级借款人、存在线下理财等违法违规情况，坚守十三条红线，严格遵守“双降”要求，确保借贷余额在可控能力范围之内，做好信息披露工作，切实按照监管部门的要求。

（1）依法合规经营。各网贷平台须坚决清理违规业务，切忌发生自融标、假标、超限额标的、设立资金池、超级借款人、存在线下理财等违法违规情况，坚守十三条红线，严格遵守“双降”要求，确保借贷余额在可控能力范围之内，做好信息披露工作，切实按照监管部门的要求，依法合规经营。

（2）加强投资人教育。鉴于当前网贷投资人投资观望情绪较浓，各网贷平台可以主动开展多种形式的投资人教育活动，主动邀请投资人代表到平台了解企业内部管理和内部控制情况，到借款企业经营地考察项目真实性，检查平台合规性，督促网贷平台合规发展。

（3）强化社会责任。各网贷平台可积极开展社会公益活动，所发标的须重点支持实体经济，支持小微企业、支持三农经济发展，树立良好的社会形象。

（4）保持沟通渠道畅通。各网贷平台的客服热线、实际控制人、高级管理人员通讯工具必须保持24小时畅通，加强对官网的及时维护，确保官网正常运行，投资人能及时了解平台信息。

（5）慎重宣传，关注舆情。各网贷平台对于重大事项的宣传，要持续与监管部门、存管银行、协会保持良好沟通，对拟宣传的内容要充分进行正负面效应评估，防止市场误解、误读，要关注平台负面舆情，及时化解舆情风险。

（6）制定风险应对预案。各网贷平台需提前制定各类风险危机应对预案，实时关注宏观经济、行业重大事件可能对本平台产生的影响，提前布局，提出各类风险应对预案，坚持问题导向，防范可能出现的网贷风险，提升应对突发事件的处理能力。