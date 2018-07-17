上海P2P优储理财爆雷 大股东自首但称自己不是实控人

澎湃新闻记者 周炎炎

上海P2P爆雷的余震还没结束。

7月12日，有投资者向澎湃新闻爆料称，上海P2P平台优储理财兑付逾期、公司整体跑路，上海市公安局浦东分局已经在7月3日对其以非法吸收公众存款立案。

警方立案告知书

投资人7月2日开始发现该平台出现投资回款延迟和提现困难的问题，第二天就有人来到位于上海浦东新区张杨路838号11楼的优储理财办公室，发现已经人去楼空。公司大门紧锁，门上贴着报案地址。

很快，投资者们的QQ群中涌进了超过1600人，甚至不乏在这个平台上投资超过200万元的人。根据投资者自己的统计，尚未归还的本金或在2亿元以上。

优储理财运营公司名称是上海嵌纳金融信息服务有限公司，成立于2016年1月，至今两年半。该公司注册资本1000万元，股东为2名自然人，其中袁建持股51%，张志敏持股49%。目前袁建已经自首，但自称只是公司表面上的代理人，实际控制人另有其人。

根据公开信息，上海嵌纳金融信息服务有限公司的母公司是天地汇融资产管理（苏州）有限公司（以下简称天地汇融），天地汇融投入5000万人民币作为一期资本开发优储理财平台。天地汇融成立于2012年10月，法定代表人与上海嵌纳一样，也是袁建。天地汇融在今年6月27日被工商部门列入企业经营异常名录，原因是无法通过登记的住所或经营场所取得联系。

仔细一看，优储理财存在为关联公司融资的嫌疑，而这是在2016年8月银监会出台的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》中明令禁止的。

上文说道，上海嵌纳的一位股东叫张志敏，而张志敏作为法定代表人在2014年开设了一家公司叫扬州优能信息科技有限公司，这家公司持股60%的股东叫袁美英，也姓袁。这家公司的监事叫张为之，他另外的职务包括扬州金鼎电子公司股东、监事；扬州金鼎科技服务有限公司股东；北京润扬小管家节能科技有限公司股东、监事。

从澎湃新闻获取的一份投资合同来看，一项期限60天的产品预期年化收益率高达12%，借款人是一家名称为“上海地虹通信科技有限公司”的企业。这家公司成立于2002年1月，主要从事通信设备研究开发及系统集成等业务，唯一股东是自然人查满全。而在2015年5月发生工商变更前，股东为袁留路和查满兰两人，据部分投资者说，这两人为夫妻关系。

根据公开信息，查满兰出生于1974年，江苏扬州人，是上海小管家电器实业有限公司董事长。而袁留路是扬州金鼎电子有限公司法定代表人、股东和总经理；北京润扬小管家节能科技有限公司的法定代表人、股东和总经理。

这样一来，地虹通信与优储理财本身就有千丝万缕的联系，该企业项目的真实性和透明度大打折扣。

地虹通信融了这笔钱的去向是何方呢？

根据该网站提供的一份合作框架协议，地虹通信与一家开发高效能网格超级计算机应用系统的信息产业科技公司合作，该公司名为神州智库大数据科技有限公司。这两家公司组建项目联合小组，开发总投资50亿元的三农优化试验区建设项目和全国总工会惠工院线改造项目，属于政府惠民工程，计划5年内完成。但是具体试验区的位置和院线地址在协议中没有具体说明。

地虹通信和神州智库合作协议

吊诡的是，神州智库官网显示，2015年9月，经中国基本建设优化研究会第七届第二次常务理事会审议通过，成立“中国基本建设优化研究会信息产业优化工作委员会”，以委托管理的形式委托神州智库大数据科技有限公司作为该分支机构的牵头和管理单位。

而在中国基本建设优化研究会官网上，也的确有这条相同的消息。中国基本建设优化研究会是在国家民政部登记注册的国家一级学会，由中国科学技术协会主管，现任会长由十一届全国 政协副主席厉无畏担任。