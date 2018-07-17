CDR受阻背后 “中国大妈”火速进场独角兽基金

如果说360从美国退市回归A股，是出于自身互联网安全业务在国内扎根的战略要求的话，从今年两会至今积极以CDR形式回归A股的互联网巨头，更像是在中美贸易战的紧要关口的站队。

以CDR形式表态回国的互联网公司有阿里、百度、网易、京东等等，但是CDR却“雷声大雨点小”，小米、阿里CDR计划搁浅；而国内一些里有实力互联网公司像猎聘、映客、齐家网等纷纷去港交所上市，还不算上个月赴美上市优信二手车，以及传闻上市的美团点评、拼多多等等。

那么，为何CDR计划会频频遭推迟？这只独角兽基金，从面世即遭哄抢，上至银行高管顶仓购买、下至菜场大妈们议论纷纷，却在短短不到一个月内剧情反转、扑朔迷离，本文试做解读。

一、CDR概念性感，但前途未卜

中国存托凭证（Chinese Depository Receipt，CDR）是效仿美国股市的ADR，以让更多中国投资者能够不需要注册美股或港股账户直接购买在美国上市的中国互联网公司。

国内A股的审核门槛更适合“羊毛出在羊身上”这类盈利模式的传统产业公司，很多互联网公司无法满足连续3年盈利在3000万以上的硬杠杠。马云当初推动香港上市，港股当时并没有对“同股不同权”的阿里网开一面，再加上很多互联网公司当初为了吸引海外资本融资更多采用的是ADR+VIE结构在美国上市，若是回A股也需先行解决这些硬性条件问题。

当初360回归就是一个活生生的例子，为了推动360回归大A股，周鸿祎将360从美国退市再申报A股IPO，为此一度成为“负翁”，对于这样“又红又专”公司退市尚且如此波折，目前看来CDR的确是一条“折衷”之举。甚至可以说，CDR是对抗市场分割，让不同市场的投资者能够交易其他市场证券的金融创新模式，一经推出就让很多在美互联网公司望风归附。

小米CDR一度被认为是首个CDR概念股，但是在上市之前小米的估值一直是个迷，一度被吹捧为2000亿美金市值，最终小米IPO“厚道”的定价为487.7亿美元。不管怎么说，证监会在小米未上市时没有给出CDR权限，港股却先行进行了一波砍价。

经济学家马光远也对互联网巨头以CDR形式回归提出了质疑，“已经出走的独角兽何必让回来？现在一把年纪，最好的发展期都过了，价格也处在历史高位，回来除了继续炒，还能干什么？”

二、独角兽CDR基金正吸引大批韭菜进场

A股的六只独角兽CDR基金包括了申请回归A股的在美上市的互联网巨头，为了吸引这些老牌公司，甚至把“独角兽”的概念改写了。

尽管A股很多散户被一些项目很多已经割到地皮，独角兽基金的确挑动广大股民心弦，最终显示共募得资金1048.98亿元，甚至在一夜之间，独角兽基金火爆到去菜场买菜的大妈的菜篮子都会被塞一张宣传单页。

与之形成呼应的是，区块链交易市场，在去年9月4日之后陷入熊市之后，一些VC进场在批量买入巨额ETH，被套牢之后，也鼓动整个“中国大妈”疯狂进场成为“新韭菜”以解套。

看来熊市与大妈常在，或者反过来说，只有熊市时，才有大妈进场的份。应了那句老话，“无知者无畏”。

有分析人士认为，独角兽CDR基金开售之后，可能会分流一部分市场资金，也就是说，目前可能会出现持股的股民朋友将手中股票抛掉，用以购买独角兽CDR基金的形式来对投资标的进行持股，那么这对A股整体来说却成了个“利空”。

由于创业板部分企业的增速没有科技巨头和独角兽巨头快，导致他们的估值受到压制，科技巨头的回归反而降低股民朋友们对创业板公司的估值，从而造成大量公司股价下跌。

A股上证指数，自一月底开始便跌跌不休，资金一直在流出。小米宣布延迟CDR发行当天，受中美贸易战态势扩大因素的影响，市场悲观恐慌情绪蔓延，沪指跳空低开，大盘近几日连续下跌。朋友圈炒股的朋友都怨声载道，纷纷表示“天台见”。甚至有人猜测小米延迟CDR并非本意，而是得到了证监会的授意后主动要求延迟。

据不完全统计，目前A股部分个股已跌至较2017年股灾时候更低的价格，A股市场钱已经很紧，加上很多创业板股票的确被炒的价格偏高开始逐渐回归理性。在资金慌的状况下，证监接下来会严格把控住CDR独角兽基金的节奏，否则所有独角兽CDR基金里面的“独角兽”们纷纷如期上市，大盘指数将可能会出现无法控制的局面。

结语：

CDR创新模式的推出设想较高，而高位回归的美股本身引入并不能刺激股市繁荣，短期内会打击一些本土上市公司的市值和股价，而这是证监会所不愿意看到的。而独角兽CDR基金宣布延迟应该不算是个案，整体推迟等待更好的时间也不算是坏事。股市风险和教训让很多理性投资人宁愿错过这一波机会选择观望。这才是A股放出的CDR大招遇冷，与港交所的鸣锣声不断形成鲜明对比的原因。