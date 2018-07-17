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Line推出加密货币交易平台Bitbox 支持28种货币

Line推出加密货币交易平台Bitbox 支持28种货币
2018年07月17日 10:58 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月17日上午消息，Line Corporation是一家日本互联网公司，也是该国最热门消息应用“Line”的运营商。该公司今日推出了他们新的加密货币交易平台Bitbox。

　　这一交易平台由新加坡子公司Line Tech Plus运营，支持28种加密货币交易，包括比特币、以太坊、比特币现金和莱特币，并支持15种语言（包括韩语、中文和英语）。全球（除日本、美国和某些受限制地区之外）用户都可以在平台上进行交易。

　　Line表示，平台支持的加密货币都经过了广泛的筛选流程，由内部委员会挑选，从而为用户提供最可靠和最安全的交易。公司表示，新的交易平台专注提供用户友好且安全的加密货币交易体验。

　　“Line在为我们的用户提供非凡的社交体验上已经积累了很好的口碑，现在我们打算通过Bitbox交易平台，把以往积攒的这些经验带到数字代币世界。”Line Corporation的首席执行官Takeshi Idezawa说，“通过Bitbox，我们希望提供一个易于使用的交易平台，但仍不失安全性。”

　　Line表示，他们设计了特殊的安全和风险管理程序以保护用户的利益，并确保他们的资产也得到安全的管理。Bitbox还集成了BitGo提供的多重签名技术来提供额外的安全保护，后者为机构级加密货币安全市场的领导者。

　　Bitbox在六月份于东京举办的Line Conference 2018上首次宣布。平台将由新加坡的子公司Line Tech Plus运营。Bitbox的推出是Line采取的一系列金融相关举措的一部分。Line希望将自己打造成金融科技领域的领导者。

　　“作为Line新的金融服务的关键一部分，Bitbox表明我们正致力于满足人们对多样化金融选择日益高涨的需求。”Idezawa在6月份时说道，“在Bitbox上，Line的用户可以更加便捷地访问加密货币，同时我们也提供了最先进的安全措施来保护他们的资产。”

　　在加密货币交易业务之外，Line还表示有兴趣涉足贷款业务和保险业务。(图尔)

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