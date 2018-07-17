58同城虚假信息频现引质疑 艰难转型面临“大考”

《财经》新媒体 宋金煜/文 舒志娟/编辑

从虚假房源、招聘陷阱到本地服务安全隐患，58同城多个分类领域频出状况，在政府强监管下分类信息服务平台转型迫在眉睫。继近日杭州市住保房管局联合杭州网信办约谈58同城后，近日，上海市消保委第二次约谈了58同城等平台，“流量价高者得”这一信息服务平台根源性顽疾被曝光。

值得注意的是，58同城在遭遇发布失实信息被约谈的背后，仍缺乏整改承诺的具体落实。《财经》新媒体记者调查发现，在招聘诈骗案曝光后，58同城于6月发布的加强对商家资质审核声明并未得到妥善处理，升级版“58服务保障计划”也未取消多次违反条款商家的信息发布资格。

业内人士表示，58同城问题暴露频繁折射出了C2C平台的困境，没有严格的管控体系，门槛过低招致大量问题商户进入，加之违法成本过低，虚假信息和低质量服务对消费者权益造成伤害。时下政府介入监管，将会减少虚假信息的数量，但是完全消除漏洞仍需平台自律自查。

虚假“事故”频发 诚信缺失存监管漏洞

近日上海市消保委于调查发现，58同城本地维修服务出现危害消费者安全等问题。另外，调查还发现，被58同城认证为“上海本地好商家”的商家注册地址不合规。在拨打投诉电话时，其客服热线系统提示：如遇服务纠纷，建议直接与商家协商。

对此，58同城回应称，对于商户的实际经营情况，没办法进行线下一一核实。同时，上海市消保委严厉指责58同城，并对其进行了约谈。目前，58同城方面已关停涉嫌侵犯消费者权益的商家，并表示加强对上海市维修类别商户的后台数据审核。

上海市消保委副秘书长唐健盛认为，发现一家，下架一家，不算长效机制。搜索平台靠流量卖钱，有不诚信的经营者以高价买流量后“宰”消费者，这是一个坏的循环，问题在于诚信机制的缺失。

58同城并不是第一次出现认错态度良好，但并无实际行动这样类似的问题了。6月14日，杭州市住保房管局联合杭州市网信办约谈了58同城、安居客等3家网上房源发布平台负责人，责令其自查整改房源价格、描述等虚假情况。

同月，有媒体梳理中国裁判文书网数据发现，近年248名被告人通过58同城、赶集网发布虚假招聘信息诈骗，超过5500名被害人受骗，诈骗金额近亿元，甚至有人落入卖淫窝点、诈骗集团。

“平台频发违法违规事件，是利益驱动的结果，也反映出政府相关部门执法不严，同时对新经济企业家道德和社会责任感缺少正确引导。若吊销涉事商家的营业执照，则会引起业界的重视。”上海社科院互联网研究中心首席研究员李易对《财经》新媒体记者说。

互联网分析师葛甲进一步表示，58同城问题暴露频繁折射出了C2C平台的困境，没有严格的管控体系，门槛过低招致大量问题商户进入。加之违法成本过低形成管控空档，大量虚假信息和低质量服务对消费者权益造成伤害。

截止到2017年四季度末，58同城平台涉及招聘、房产、汽车、二手买卖、上门O2O等多个生活服务领域，包括58同城、赶集网、安居客在内的平台付费会员数量约265.4万，同比增长28.21%。领域扩张、商户增多，相应带来平台信息数量的增加。

艾媒咨询集团CEO张毅对《财经》新媒体记者表示，企业规模越大、信息量越多，与涉嫌违规和违法问题数量增多不是正比关系，更不应抱着侥幸的心态获得中短期利益。消费者和合作伙伴对于平台的信心是基于诚信，遵守国家相关法律法规对于平台长期发展是有利无害的。

在北京市房地产法学会副会长兼秘书长赵秀池看来，平台审核不严、不实信息得以发布是导致平台事故频发的主要原因，信息量大与保证信息真实性并不矛盾，需建严格的信息发布监管制度。由于虚假信息发布导致消费者利益受损，平台应该承担一定的连带责任。

黑产业链泛滥 强监管下平台需自律

公开数据显示，截止2018年第一季度，58同城已有30余家直营公司，在其业务布局的500多个城市中，90%以上为代理加盟公司。

“58同城是轻资产公司，自营成本过高、盈利周期过长，通过加盟代理的方式可收取一笔费用，而若非自营平台违反规则或出现问题，于58同城来说无需负全责。”李易说。

同时，在张毅看来，互联网信息平台服务范围在全国各地，执法和监管行为通常发生在各属地。要解决跨区域全国性的互联网平台违法违规的问题，需要国家级的执法部门统一行动和监管查处。

据《财经》新媒体记者发现，在其他互联网平台，存在不少私人转让房产中介端口的信息。另外，在招聘领域也出现此类情况，标价10元获取认证企业营业执照的渠道众多，某店铺该类服务月销量达5911笔。根据商家介绍或用户评价显示，非正常渠道购买的服务端口或企业认证信息均可以在58同城平台正常使用。

李易认为，对于虚假信息，58同城不仅缺乏内部监督力度，外部监管也相对松懈。同时，多数互联网平台都涉及黑产业链等社会难题，其中利益角色众多。

不过，利好的消息在于，政府对于房产领域的监管将率先趋严。近日，住建部同中宣部、公安部等部委联合印发《关于在部分城市先行开展打击侵害群众利益违法违规行为治理房地产市场乱象专项行动的通知》，决定于2018年7月初至12月底，在北京、上海等30个城市先行开展治理房地产市场乱象专项行动。

目前，已有城市相关部门开始全面整治互联网房产中介。7月5日，宁波市相关部门与58同城负责人开展座谈，商定58同城平台发布的二手房房源信息必须经该市房产市场监管服务平台核验，房产中介人员需具有相应资格并经房管部门备案。7月11日，济南市住房管理局对部分二手房网站做出要求，并强化督查问责机制，定期集中曝光并严惩违法违规行为。

以上此举，迈出政府监管信息平台重要的一步。不过，赵秀池表示，政府介入监管会减少虚假信息的数量，但若要完全排除虚假信息，仍需平台自身加强管理。

同时，也有观点表示，58同城积极下沉布局三四线县级市，这些地区政府部门更应该加强对互联网平台的监管力度，防止不法分子利用平台谋取私利，侵害用户财产、人身等权益。

谋划转型均未果 未来竞争格局承压

事实上，对于处于垄断地位的平台来说，目前保证利润增收比规范行为显得更为重要。根据国泰君安的分析报告显示，58同城所处的信息分类行业和蓝领招聘行业几乎处于垄断，竞争性已经大大削弱，预计2018年付费会员账户将会超过3百万个。

另据58同城发布的未经审计财报数据显示，第一季度58同城实现营收24.712亿元，同比增长24.3%，毛利为22.132亿元，同比增长23.7%。毛利率为89.6%，较2017年全年水平低1.2个百分点。

一位原58同城的内部管理人士告诉记者，58同城频出状况的原因在于固有的经营模式，管理层深知只做信息平台不能长久，也想做平台相关服务，但是没有找到好的方式。事实上，未启动变革的重要原因还在于没有人敢为业绩下滑负责，所以很多转型都处于计划阶段而无法真正施行。

“尤其是信息平台，漏洞频出还在于没有形成交易闭环。所以，58同城的缺少的就是服务闭环的建立。”这位内部人士说。

葛甲表示，现如今，从信息平台（免费）正在转向消费平台（付费），付出一定金钱成本后，用户对平台的要求将越来越严苛。政府强监管下，更需要企业加强自身行为的规范。

在今年“3.15”，58同城推出了“58服务保障计划”，近日又进行了升级。但记者对比发现，升级主要内容包括保障计划涉及LBG（分类信息）类目都已开通，即餐饮美食、批发采购、旅游酒店、二手交易等各个方面。同时，上调了商户参与保障计划的价格，由最初的99元/年涨至168元/年。

另外，如果商户当月超过3次违反条款，并且合作保险公司最终对用户进行赔付，该商户不得再次购买58服务保障计划。值得关注的是，58同城平台并没有取消这些多次违规商户发布信息的资格。这意味着，平台给予商户出错的机会，并未对商户进行更为严厉的处罚，依然无法消除平台上的虚假信息。

葛甲表示，平台的商业模式即是卖流量，但是质量管控一直无法实现。现如今，留给C2C平台转型的时间并不多，在强监管影响下，平台越大责任越大。有关未来变革方面，资质审核方面则应细化并设置准入门槛。

目前，在58同城布局的多个领域，已出现相应细分领域的大平台，如招聘领域的智联招聘、前程无忧，房产领域的贝壳找房、自如，二手车领域的优信二手车、瓜子二手车，二手买卖领域的咸鱼、转转。根据易观数据显示，2018年6月，咸鱼APP月活人数2045万，转转APP月活人数1865万。对比58同城APP4813万的月活人数，细分领域平台对其带来的冲击不可小觑。

李易表示，虽然中国商人喜欢做大做强，但未来小而美的初创企业或会出现在各分类信息领域。为能吸引更多的客户和用户加入平台，也将促使58同城在利益和信用面前作出选择。