对工作条件不满：欧洲部分亚马逊员工在大促时期罢工

新浪科技讯 北京时间7月17日上午消息，本周二亚马逊德国仓库的数千名员工将进行罢工，他们希望以此方式来敦促亚马逊为他们提供更好的工作条件。在德国之前，西班牙与波兰的亚马逊工人也举行了罢工，而且他们所选择的时间点正是亚马逊Prime Day大促开始之前。

德国Verdi公会组织了这次为期一天的罢工，他们要求亚马逊为仓库工人提供一份能够保障健康工作条件的合同。Verdi公会领袖史蒂芬尼·纽岑伯格（Stefanie Nutzenberger）表示：“我们传递出来的信息很明确，虽然这家线上巨头非常富有，但是他们却在保障工人健康方面到处省钱。”

这次为期一天的罢工行动影响到了6个位于德国境内的亚马逊仓库，而且罢工时间选在了亚马逊一年一度的Prime Day当日。

本周一，有大约1800名员工参与了西班牙亚马逊的罢工活动，他们希望利用这种方式来抗议工资削减，并且为自己争取到更好的工作环境。

亚马逊的Prime Day促销的持续时间为36小时。德国工人预计将于当地时间本周二开始罢工。Verdi在自己的官方网站上发布了一封声明，这份声明表示亚马逊工人多年以来都在承受因为乏味的工作以及严重的身体和心理压力，从而让他们面临着很多健康问题。纽岑伯格表示：“多年来亚马逊都没有尽到自己的责任，并且否认人们拥有通过集体协约来设定规则的权利。”

亚马逊在发给媒体的一封声明中表示：“亚马逊是一个公平、负责人的雇主，因此我们愿意与员工进行对话，这是我们的企业文化中不可能缺少的一部分。我们希望尽力为所有员工进行公平的合作，包括为员工提供良好的工作条件以及充满关爱和包容的环境。”该公司表示，他们从第一天起就已经为员工提供了“安全、良好的工作环境，以及具有竞争力的薪资与福利。”

对于本次罢工所带来的影响，亚马逊表示：“一些消费者在购物的时候已经遇到了困难，我们正在努力快速解决这个问题。还有很多消费者成功完成了购物——在美国Prime Day开始的第一个小时内，消费者订购的商品数量已经超过了去年Prime Day的第一个小时。”

彭博智库分析研究中心（Bloomberg Intelligence）预计，今年Prime Day大促期间，亚马逊的销售额将会达到30亿美元左右。但是这些销售额并非都属于亚马逊的营收，因为一部分销售额来自在亚马逊平台上进行销售的第三方卖家。去年亚马逊的年营收为1780亿美元，其中订阅服务（包括Prime和电子书、视频等服务）带来的应收为97亿美元，约占年营收的5%。

在过去数年的假日促销中，来自欧洲的亚马逊员工都在将罢工作为讨价还价的工具，他们通过罢工来为自己争取更好的工作条件。

今年春天，有报道称美国和英国的一些亚马逊员工对公司产生了不满，一些美国员工不得不依靠政府发放的救济食品券生活，而一部分英国仓库员工的工作地点居然没有卫生间，他们不得不向瓶子中小便。一些人在社交媒体上狠批亚马逊，认为亚马逊缺乏对员工的投资。贝索斯曾在采访中表示：“在我看来，最好的花钱方式就是将亚马逊带来的资本投资在太空旅游领域。”(行云)