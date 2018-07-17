理想宝：P2P爆雷本质是去泡沫化 争取第一批完成登记

作者：张少华

摘要：港股协同通信（1613HK）昨日发公告称，对P2P平台理想宝达成收购意向。公告坐实了理想宝将在港股借壳上市的计划。理想宝CEO称，每次P2P爆雷潮本质是去泡沫化的过程，理想宝将争取在业内第一批完成备案登记。

在P2P“爆雷潮”蔓延的当下，网贷平台理想宝却抛出了上市的计划。

7月16日，港股协同通信（1613HK）发布公告称，对深圳市理想电子商务有限公司（理想宝平台公司）达成收购意向，拟在接下来一个月内完成尽调、审计和估值收购等全部流程。该公告坐实了理想宝将在港股借壳上市的计划。公告还显示，理想宝CEO李永钢已进入协同通信独立董事名单。

在近期的投资人见面会上，李永钢表示，“理想宝上市是对战略投资股东的承诺兑现，也是对平台投资人和社会公众实现财务透明度提升的需要。”理想宝香港上市筹备工作已经全面启动，上市时间将根据平台运营业绩和创造利润等指标来确定，最早将于2018年内实现。

公开资料显示，理想宝于2014年5月上线运营，股东包括知名演员刘晓庆旗下的传媒公司（上海刘晓庆文化传播有限公司）。截至目前，理想宝注册用户超过157万，累计成交额超过145亿元。

理想宝也关注到了近期大量P2P平台集中爆雷的问题，李永钢接受经济参考报采访时表示，“每次爆雷潮本质上是一次去泡沫化的过程。P2P行业可能面临一到两年的备案延期，也将面临优胜劣汰、去伪存真的考验和洗礼。”针对合规备案登记可能延期，他指出，理想宝是深圳市首批接到整改通知的27家平台之一，相关备案工作如期依序进行，争取在业内第一批完成备案登记，或实现其他形式的合规经营。

今年6月以来，随着上月央行、银保监会等个部门多次向P2P市场释放出加强监管的信号，一大批国内P2P平台相继爆雷。网贷之家数据显示，6月停业及问题平台数量达到80家，其中问题平台63家，停业平台17家。进入7月，P2P平台“爆雷潮”延续，相继有超过40家平台出现问题，其中包括钱爸爸、牛板金等交易规模“百亿级”的P2P平台。

对于近期P2P集中爆雷的问题，中国互联网金融协会、各地互联网金融协会密集发声回应。

7月16日，中国互联网金融协会组织召开专题座谈会，落实全国互联网金融风险专项整治下一阶段工作部署和要求。中国互联网金融协会在当日会后宣布，整治是为了更好地发展，应避免因对一些事件的过度渲染和错误解读影响市场正常秩序，并呼吁相关部门应进一步加大打击恶意逃废债等行为。

同一日，上海互联网金融行业协会召开会议称，网贷平台要勇于承担维护社会稳定和金融稳定的责任，不跑路、不失联，经营上遇到困难的，主动和监管部门及公安机关进行沟通，妥善有序退出。广州互联网金融协会要求网贷机构进一步做好风险防范及稳妥退出工作。若出现项目逾期，严禁跑路、失联，要确保电话、网站、APP等正常运作、办公场所正常营业，主要负责人和高管必须亲自出面与出借人等利益相关方沟通，牵头制定并披露解决方案。

更早前，深圳互联网金融协会在7月13日称，截至今年6月末，深圳市整改类P2P网贷机构的不合规业务余额较整改初期下降87%，整体风险比整改初期得到较大程度的释放。要求网贷平台要积极稳妥应对舆情，及时消除公众误会，如可能出现流动性危机，应该及时上报。