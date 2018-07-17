金融科技创企品钛赴美IPO：融资近7000万美元

新浪科技讯 北京时间7月17日上午消息，品钛周一向美国证券交易委员会（SEC）提交文件，希望通过IPO融资近7000万美元。该公司计划在纳斯达克市场上市，股票代码为“PT”。但目前尚未披露IPO定价。

招股书显示，品钛通过开放的技术平台连接商业机构和金融机构，利用五大类解决方案，帮助机构客户向终端用户高效的提供金融服务。这些解决方案包括：场景消费分期解决方案、个人信贷解决方案、企业信贷解决方案、财富管理解决方案、保险解决方案。

自从2015年6月推出首款产品以来，该公司实现了大幅增长。其解决方案在2016和2017年分别促成了850万和2130万笔贷款申请，总额分别达到48亿和152亿元人民币（24亿美元）。2017年第一季度和2018年第一季度分别促成逾440万和480万笔贷款，总额分别达到23亿和38亿元人民币（6亿美元）。

品钛总营收也从2016年的5490万元人民币增长到2017年的5.687亿元人民币（9070万美元），从2017年第一季度的6360万元人民币增加到2018年第一季度的2.794亿元人民币（4450万美元）。其净亏损从2016年的2.005亿元人民币下降到2017年的8490万元人民币（1350万美元），降幅为57.7%。从2017年第一季度的净亏损3550万元人民币，变成2018年第一季度的净利润1460万元人民币（230万美元）。

按照non-GAAP（非美国通用会计准则）计算，品钛调整后净亏损从2016年的1.748亿元人民币下滑到2017年的5380万元人民币（850万美元），从2017年第一季度的调整后净亏损2780万元人民币变成2018年第一季度的调整后净利润2350万元人民币（380万美元）。

招股书披露，截至2018年一季度末，品钛的商业机构客户（business partners）达到179家，金融机构客户（financial partners）达到81家，包括去哪儿、携程、中国电信翼支付、唯品会、小米、民生证券等。品钛通过合作伙伴服务的终端用户（end users）包括2100万使用信贷系统的注册用户，和16.8万使用财富管理系统的用户。

招股书还显示，创始人兼首席执行官魏伟持股6.6%，创始人董骏持股10%，彭笑玫持股5.2%，总裁周静持股2.3%，所有董事和高管共持股24.8%。机构股东方面，曼图资本持股7.9%，新浪旗下基金持股7.7%，BPCE集团持股7.5%，顺为资本（小米创业基金）持股7.2%，Matrix Partners持股5.1%。

截至2018年一季度末，品钛全部员工为420人，其中47%为技术人员，2017年研发费用占总收入的12%。公司未来将会持续向大数据、机器学习、云计算等领域投入。

品钛于2017年12月31日秘密提交IPO文件。高盛、德意志银行和花旗银行担任该交易的联合承销商。(樵夫)