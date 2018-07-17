盒马鲜生等商家被曝歧视现金支付 限制享受优惠活动

部分商家仍拒收现金 现金支付为何受歧视？

来源：北京日报

本报记者 潘福达 马婧

手机成了“钱包”，人们可以随时随地享受移动支付带来的便捷，但一些商家拒收现金，却让部分消费者叫苦不迭。

央行近日表示将整治拒收现金行为，银行业金融机构、非银行支付机构不得要求或者诱导其他单位和个人拒收或者采取歧视性措施排斥现金。但记者昨天走访本市多家商铺发现，现金支付备受歧视，一些小商贩、非连锁的小店铺直接拒绝现金结账，而哈姆雷斯玩具店、盒马鲜生等大型门店，也对现金支付有隐形歧视，限制参加店内优惠活动。

不支持现金结账仍常见

“家周边的广安门外红莲早市、小卖部和小便利店拒收现金的事儿很常见，你掏现金商家都直摆手！”家住达官营远见名苑小区的吕先生说，出门买东西必须得带着手机，有一次拿着一百元大钞出门买东西，愣是没花出去。

他说，家里老人想把零钱花出去商家都不爱收，更别提用一百元大钞买菜了，只能教会老人用移动支付。“商家都说收现金太麻烦，得备零钱，还怕收到假币，干脆现金一概不收。”他说。

市民王先生说，他父亲也遇到过商家不收现金的情况，老人出门买烟，结果烟店只接受移动支付。“老爷子73岁了手机都玩不利索，哪会移动支付，结果，那一天无烟可抽！”他说。

记者昨天询问多位市民，多数人都表示曾被拒收过现金，不仅小商铺拒绝现金，一些停车场缴费也要求电子化支付。另外，瑞幸咖啡店、亚惠美食街也被消费者吐槽有拒收现金的情况。

“拒收现金行为已具有一定的普遍性。”央行有关部门负责人称，根据央行调查，37%被调查消费者反映在过去1年内经历过“拒收现金”，其中12%的人经历过10次以上；39%被调查商户在过去1年中曾“拒收现金”。

商家设“卡”排斥现金

在王府井哈姆雷斯玩具店，一楼结账处有五个柜台，其中两个明显标注“不收现金”。

“我们一直支持现金结账，但是不能用来支付2折促销商品。”工作人员说。在柜台另一侧，琳琅满目的促销玩具摆了好几个货架，不过要带走它们只能靠移动支付。“好好的玩具就是买不了，这不就是歧视我们不会用智能机的老年人么！”一位带小孩子来逛玩具店的老人连连感慨。

盒马鲜生十里堡店开业第一天曾在超市最东侧单独开辟了现金收银台，但记者昨日探访时发现该收银台已经关闭。在超市入口处的收银台，有几位老年人正在排队结账，他们并没有用手机支付，而是用现金。

“从海鲜那边的窗口开完票，才能来收银台付现金，付完再拿着小票回去订餐。”一位老年人说，用手机付款的年轻人可以直接在海鲜加工窗口付款，但自己因为玩不转智能手机，却要为了海鲜大餐多跑一趟。

在盒马鲜生，现金支付不能参加店里的优惠活动。还有消费者反映，现金支付还不能享受退换货服务。

对此，盒马鲜生方面回应记者称，现金支付也可以享受退换货，“但因为没有线上的会籍，没办法上门取退并在线退款，需要用户到店退货，我们退还现金。”由此看来，选择了现金支付，顾客就享受不了移动支付带来的优惠和权益。

不得炒作“无现金”概念

“拒收人民币现金，既损害了人民币的法定地位，也损害了消费者对支付方式的选择权。”央行有关负责人表示，任何单位和个人存在拒收或者采取歧视性措施排斥现金等违法违规行为的，应当自本公告公布之日起一个月内进行整改，任何单位和个人在推广非现金支付工具时，不得炒作“无现金”概念。

下一步，央行还将在综合治理的基础上对行政事业、公共服务、大中型商户进行重点关注，对不正当竞争、恶意或采取歧视性措施排斥现金的行为，坚决予以查处。

北京商业经济学会常务副会长赖阳认为，企业希望通过移动支付获取消费者更精细的各类数据，但不能因为移动支付便捷性的理由而拒收现金，或是故意设置高门槛让消费者不得不用手机结账。

“如果给一些消费者比如老年人增添了麻烦，他们下次可能就不愿再来消费。”赖阳说，现金结账也需要保障消费者的基本权益，比如退换货、保修等，超过基本权益之外的额外权益，才能根据不同的支付方式制定不同的政策。