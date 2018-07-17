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IBM指控Groupon专利侵权 索赔1.67亿美元

IBM指控Groupon专利侵权 索赔1.67亿美元
2018年07月17日 08:50 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月17日上午消息，在联邦审讯一开始，IBM的律师就表示Groupon在未经许可的情况下使用了IBM的电商发明，用以开发自己的在线团购业务，并且要求对其专利侵权行为进行索赔。

　　IBM要求陪审员让Groupon为使用其四项专利技术赔偿1.665亿美元。在特拉华州威明顿市联邦地方法院审讯中，这一索赔要求预计会成为双方争论的焦点。

　　IBM律师约翰·德玛雷斯在庭审中表示，位于芝加哥的Groupon进入电商市场“相对较晚”，它使用IBM现有的技术建立起了业务。他称，包括亚马逊Facebook在内的许多公司都从IBM购买专利技术的使用许可，但Groupon却没有购买。

　　“这位新来者拒绝为它使用的技术负责。IBM为了让我们的生活更加方便，每年在研发上斥资数十亿美元。”德玛雷斯说道。

　　Groupon的代理律师大卫·哈登则表示，IBM使用的不是案件中提到的专利，他所说的这一点是不能成立的。哈登称IBM利用其大量的“专利库存”来确保任何在网上做生意的公司都必须经过IBM。“我们走到这一步是因为IBM还有另一项业务（专利授权业务），一项他们没有在电视广告中进行宣传的业务。”他说。

　　这起案件将受到在线广告和营销行业的密切关注。至少有10家公司——包括Go Daddy Operating Co、LinkedIn和Twitter都介入了这起诉讼，要求保护与IBM之前专利交易相关的信息。

　　案件涉及的专利有两项来自于一款名为Prodigy在线服务，该服务在20世纪80年代末推出，其中一项专利已于2015年到期。另外一项在2016年到期的专利是关系到保存客户与服务器持续对话信息的业务。涉及的第四项专利与认证有关，将于2025年到期，这也是本次案件中最新的一项专利。

　　之前，IBM曾指控在线旅游公司Priceline侵犯上述四项专利中的三项。2017年12月，双方达成秘密和解。现在负责IBM与Groupon专利案件的美国地方法官伦纳德·史塔克在去年10月曾裁定，Priceline没有侵犯第四项专利。IBM此后向联邦巡回上诉法院提出了上诉。

　　在过去25年中，IBM每年获得的美国专利数都位居第一，它在2017年更是以9043项专利创下了历史记录。-该公司报告称，其2017年知识产权授权营收达到了11.9亿美元。

　　彭博智库分析师马特·拉森称，虽然知识产权许可对IBM营收的贡献不到2%，但对该公司来说，这是一项利润率极高的业务。他称，IBM起诉Groupon是因为双方在2011年没能达成专利授权协议。

　　拉森说，此次审判“可能会成为IBM达成更大金额授权协议的重要筹码”，并将“检验IBM专利组合的价值”。在过去三个季度，IBM的专利许可收入一直相对持平。拉森表示，如果能够与Groupon达成协议，这将推动这项高利润业务的进一步发展。

　　拉森表示，如果Groupon胜诉，可能会影响IBM在现有协议到期后续签的能力，因此本案的结果将对上述介入此案件的多家公司以及IBM试图合作的公司产生影响。(芒立)

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