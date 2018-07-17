欧盟警告Airbnb定价政策违规 去年收到6000起投诉

新浪科技讯 北京时间7月17日上午消息，Airbnb被控违反欧盟法律，必须在今年夏末之前调整一系列行为，包括在其网上宣传的价格基础上额外收费的做法。

欧盟委员会和许多国家的监管者指控这家度假房屋租赁网站的做法令用户失望，而且像很多全球化数字公司一样“忘记其责任”。

欧盟司法和消费者专员维拉·约洛瓦（Vera Jourova）表示，Airbnb必须在8月末之前证明它在逐步改变经营方式，否则欧洲各国监管者就有可能对其发起联合行动。

约洛瓦表示，Airbnb网站上显示的价格未能真实反映其后期向消费者真正收取的费用，包括清洁费。

该网站并未明确说明其预订的房间提供者是业余房东还是职业房东。这个问题很重要，因为房东身份的不同会对消费者的权益产生影响，健康和安全方面的要求也有所差异。

约洛瓦认为Airbnb的条款不够清晰。她还表示，该公司应该取消一项政策，这项政策希望在投诉者的居住国之外的法院处理其提交的法律诉讼。

“越来越多的消费者通过网络订购度假房屋，这一领域也给度假从业者提供了很多新机会。” 约洛瓦说，“但受欢迎并不能成为不遵守欧盟消费者法规的借口。消费者必须能够容易理解他们为哪些服务支付了多少费用，而且规则必须公平合理。例如房东对订单的取消方式。我希望Airbnb能够采取正确的解决方案。”

约洛瓦还补充道，欧盟委员会去年收到6000项类似的投诉，但他们认为这只是“冰山一角”。

她还补充道，此次警告对Airbnb并不意外，该公司预计到2028年，每年在其平台消费的用户将达到10亿人。

Airbnb发言人说：“我们很重视这个问题，而且会致力于尽可能提升社区的透明度。”

“我们会在顾客订房之前向其明示所有费用，包括服务费和税费，并将与之合作澄清由此引发的担忧。”(樵夫)