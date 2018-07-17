无人便利店：真无人，假便利

文/巴九灵（微信公众号：吴晓波频道）

这两年，便利店太火了，巨头们纷纷表示要开店。

京东说：未来每天新开1000家便利店。

苏宁说：2018年将开5000家便利店。

阿里说：我来定个小目标，开100万家小店。

7-11说：我不怕，你们刚开始开便利店，我已经开始开无人便利店了。

便利店确实很流行，小巴以前也专门写过文章[点击此处，即可阅读]，但满大街的便利店已经过时了，无人便利店才更时尚。

你体验过吗？最近，小巴去体验了一把，还挺好玩的。进门时，先扫码绑定自己的账户，然后抬头看店内的摄像头，“刷脸”进店，挑选完商品后，进入结账区，看一眼摄像头，钱就自动扣掉了。

确实很方便，再也不用排队了。但是体验也不是特别好：比如，如果遇到一些商品的小问题，没有办法咨询；再比如，想要加热，当然也是没有的。

这半年来，关于无人便利店的融资消息也很多。上个月，无人便利品牌“在楼下”完成了千万级美元A+轮融资。

不过，对于无人便利店，目前大家的看法褒贬不一。比如，步步高董事长王填就说，无人便利店一定是死路一条；阿里前CEO卫哲也表示，特别地反对无人便利店。当然，也有很多人认为，未来，无人便利店一定会替代现在的便利店。

那么，无人便利店会是一门好生意吗？在无人便利店购物的优势和劣势是什么？究竟是噱头还是趋势？小巴采访了几位大头，来看看他们的分析。

卫哲 嘉御基金董事长、阿里巴巴前CEO

我反对无人便利店

但我支持无人收银

真正的无人便利，其实就是自动贩卖机，已经存在了好几十年了，也没有什么新的概念。

自动收银是大势所趋，便利店取消收银员是正确的，但不是把店里的所有的人取消掉。便利店的店员是有服务价值的，比如我们去全家便利店，店员可以提供煮咖啡、办会员等服务，都非常有价值。

在一个零售企业，店员的成本也并非最重要的成本，人不是成本，人应该是投资。店员是连接消费者最核心的纽带。

目前的无人便利店只是少了店员，其他方面没有做任何的修正，损失的是消费者的体验。我反对现在的无人零售和无人便利店，但我支持无人收银。因为收银、理货这些事，不是一个店员应该存在的价值。零售店里的人，不是理货员，而是要变成理客员，帮助顾客最快找到想要的货。

曾经我去苹果零售店时，经常问店长：你知道这个月的销售目标和完成情况吗？店长说：I don't know ，I don't care；我问店员：你知道这个月的销售目标和你卖一个产品提成多少吗？店员说：I don't know，I don't have。

这意味着苹果店的店长和店员存在，并不是以销售为第一目的的，基本上没有人给你推销。苹果店的存在，就是体验，所以苹果店本身就是一种新零售。

回到便利店，我所希望的好的便利店，不仅能购买到商品，还能体验到服务，还希望能订购到平价大包装的日用商品。

刘润 润米咨询董事长、前微软战略合作总监、《刘润·5分钟商学院》主理人、公众号：刘润

去不去无人便利店无所谓

消费者最关心的是商品能优惠吗

就我自己来说，去不去无人便利店买东西，真的无所谓。因为我去便利店不需要店员为我服务，去无人便利店也不需要人为我服务。

最重要的是，站在无人便利店经营者的角度，效率是不是真的提高了，成本是不是下降了？产品的价格是不是有下降的趋势？如果无人便利店成本下降带来商品价格的优惠，我相信很多消费者都是欢迎的。

但就目前来说，无人便利店效率的提升有限。

我曾在吴晓波频道的千人大课新零售专场说过，不管是新零售还是旧零售，都是信息流、资金流和物流的万金组合。无人便利店也是如此。

信息流：我们看到的无人便利店，货品上并不比便利店更先进。

资金流：过去由人收银，如今通过人工智能摄像头就可以实现，拿起来就开始计费，放回去相当于退货。

物流：在无人便利店，我们买了商品之后，出门依旧得自己带回家。

信息流、物流的效率没变，资金流的效率提高了。但因为出现了额外的麻烦——要理货、有损耗、无人看管等，无人便利店虽然降低了收银的人工成本，但也提高了其他的管理成本。所以，资金流能否产生很高的效率，还有待观察。

目前的无人便利店，总体来说，就如同大公司展示自己“肌肉”的一个机会，它是不是真的能对零售产生巨大的冲击，现在远远看不出，要看其运营的效率，要往前跑一段时间才能知道。

在美国，亚马逊就做得很好，前提是美国的人工成本特别贵，机器人取代人工的效率很明显。但国内的人工没有那么贵，未来也不一定会贵，可以预测无人取代人工的趋势，短期内不会很明显。

其实，这本质上是一场效率之争，无人便利店一定是未来的发展方向，但可能不是重大的战场。

张书乐 TMT行业时评人

无人便利店目前处在

靠商家补贴、烧钱孵化市场的试验阶段

所有的无人便利店，其实都基于一个原理，即放大版的自动售货机。

本质上，无人便利店的存在，其目的是通过技术的手段，再一次降低顾客和商品之间的渠道距离，通过人工成本的降低、物流效率的提高和大数据画像后的精准投放，来进一步让“便利”成真。

在这一层面上，无人便利店和传统实体店，其物流、大数据等方面的距离缩短能力是相同的，目前唯一不同其实就在于少了店员一点上。

无人便利店最大的优势在于必然是未来的趋势，线下便利店未来势必走向无人值守和24小时开业，人工的存在更偏向于调度和调控等技术流层面。

短板也很明显，即在当下无人店的成本无法得到有效降低，加上没有更多的大数据画像和更有效的物流精准到达手段，使得这个距离的缩短没有达成成本的降低，目前还是一种靠商家补贴和烧钱来孵化市场的试验和试错阶段。

这一趋势非常明显，仅以社区层面的便利店而言，相比大卖场的最大优势，在于店主对于社区内人群的群像、喜好的熟悉，乃至通过一声亲近的带有姓名的“问候”，达成类似大数据画像和商品精准销售的目的。但这种状态非常不可控，带有强烈个人经验。

反之，大数据和人工智能时代，这样的效果达成已经不难，而背靠强大用户数据库和商品信息库的无人店恰恰成为了替代熟人店长的最佳方案。

当下，无人便利店没有找到最适合的场景，仅仅想着去挤占社区小店的存量市场，而没有找到开辟增量市场的入口。

谁更渴望无人？或许大胆想象一下——品质靠谱的性保健用品商店（可触摸、无尴尬），或者其他一些容易尴尬的商业场景，包括一直要做却一直没做成的24小时药店，配合上互联网医疗的一些功能，形成跨界。

本篇作者 | 李梦清 | 丁靖佳 | 当值编辑 | 李梦清

责编 | 郑媛眉 | 主编 | 魏丹荑 | 图片 | 视觉中国