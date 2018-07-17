全国首例电商平台诉“刷手”案宣判：阿里获1元赔偿

全国首例电商平台诉“刷手”案日前宣判。杭州市余杭区法院根据交易订单的快照、日志等信息，判定李某有24笔交易属刷单行为，违反了淘宝规则，支持了淘宝索赔1元的请求。

2016年7月，淘宝网发现李某的多笔交易存在刷单行为，对其账号作了限制登录处理。所谓“刷单”是指买卖家以虚假交易的形式增加产品的销量，提高商品排名和信誉度，误导其他购买者。李某到法院起诉淘宝，要求解封账号并赔偿损失。

不过，李某随后被淘宝反诉。淘宝方面表示，根据用户注册淘宝会员时签署的《淘宝服务协议》约定，用户不得从事刷单等虚假交易行为，一旦违反则构成违约。淘宝在起诉书中称，淘宝所建立的销量排名、信用排名等评价体系，是消费者选择商品的决策依据之一，“刷单”会对消费者产生严重误导，也损害淘宝的声誉和竞争力，且会污染数据的真实性。

在被淘宝反诉后，李某主动撤回对淘宝的起诉。今年5月，余杭区法院经审理后认为，根据交易订单的快照、日志等信息，李某在24笔订单中支付款项后又收到卖家退回的货款，其对此无合理解释，遂支持了淘宝的诉求，判李某赔偿淘宝损失1元。李某接受判决，目前该判决已经生效。

“刷单不仅误导了消费者，损害了平台的利益，也破坏了良好的营商环境。”阿里巴巴集团法务部高级法务专家张译文表示，阿里将继续全链条打击刷单行为，让刷单平台不敢刷、不再刷；通过诉讼的方式教育“刷手”群体；严厉处罚刷单商家，清零交易量，甚至永久关店。

2017年11月，十二届全国人大常委会第三十次会议表决通过新修订的《反不正当竞争法》中规定，“网络水军”等不法经营者将受到严厉处罚。阿里巴巴表示，近两年，为打击刷单行为，阿里运用多种手段打出“组合拳”：如发现并推送线索，推动全国首例组织刷单者入刑；起诉刷单平台“傻推网”获赔20万元等。2016年12月，阿里巴巴对刷单平台“傻推网”提起民事诉讼，状告其涉嫌严重危害市场竞争秩序，索赔标的216万元人民币。（记者 温婧）