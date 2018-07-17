小米员工创富记：熬了5年996 现在面对财富有点懵

澎湃新闻记者 杨鑫倢

7月9日，小米集团（01810.HK）在香港交易所挂牌上市。

32岁的秦智帆没有想到，自己9年前加入的小米公司，最后能实现今年全球最大的科技股IPO，以及港交所“同股不同权”第一股。

2009年的一天，还在金山词霸做UI设计（界面设计）的他，被时任金山词霸总经理的黎万强叫到办公室。

黎万强问他：“我准备创业，你要不要一起加入？”

“可以赌一把，我没有什么可输的。”他笑说。秦智帆当时刚毕业一年半，立马答应了。

“连薪资都不知道多少，就答应了。我当时的工作没什么成就感，我英文不好，在金山词霸这样一家做翻译软件的公司里做设计，很难融入，找不到感觉。既然老板能看中一个刚毕业的实习生，算是比较大的机会。”

熬过了每周996的工作节奏，熬过了没有爱情的日子，如今也得到了应有的回报。

据澎湃新闻记者了解，小米工号6到15号左右的创始团队员工，一个都没离开，现在分布在小米各个部门，直接向公司高管汇报。小米用于激励员工发放的大量期权也将兑现。

按小米7月13日收盘价计算，目前小米市值达到680亿美元（约合人民币4550亿元），小米创始人、董事长兼CEO雷军的身家达到192亿美元，超越百度董事长李彦宏和京东董事长刘强东。很多小米早期员工也跟着成为了亿万富翁。

7月9日，雷军和小米创始员工一起在港交所合影留念。秦智帆（左五）和管颖智（左三）最近接受了澎湃新闻的采访。

招人像搞传销，降薪加入小米

2007年，第一款苹果iPhone上市之后，雷军还在金山。当时他买了数十部送给部下、朋友，逢人便说iPhone多好。雷军当时就是个手机发烧友，包里总是揣着好几部手机。

2009年，雷军计划创业，黎万强和林斌是雷军最先找到的搭档。

当时，黎万强已经在金山工作了近十年，准备隐退开个影棚，因为他一直都喜欢摄影。当他打电话给雷军说要辞职，准备开个影棚后，雷军一听就笑了：“你别扯淡了，跟我干吧。”

林斌当时在谷歌负责移动研发和Android系统的本地化。雷军遇到他，仿佛一见如故，经常从晚上8点聊到凌晨两三点。

雷军也给现任猎豹移动CEO的傅盛打过电话，一口气说了3个小时。傅盛之前就有听说雷军要做手机，但他觉得这个事挺难的，最后没有加入小米。

最后，一共7名联合创始人接受雷军邀请：林斌、黎万强、周光平、黄江吉、刘德、洪锋、王川。按照现在小米市值计算，几位联合创始人的身家都普遍近10亿美元（约合人民币67亿元），其中林斌的身家更是近90亿美元（约合人民币600亿元）。

上市现场，小米联合创始人合影。左起：王川、洪锋、林斌、雷军、黎万强、刘德、黄江吉。注：周光平已离职。

合伙人阵容确定以后，很快开始了第一批创始员工的招聘。

答应黎万强创业的那晚，秦智帆回家打电话给父母，但父母的疑问他全都答不上，他怀疑自己是否冲动了。

第二天下班后，他再次找到黎万强，这才知道他们要做一家手机公司，并由雷军牵头。然后黎万强把他带上楼，去找了雷军，秦智帆正式加入小米。

“黎万强跟我说了薪资和期权。我当时刚毕业，只关心工资了，工资还不错，但期权多少我压根没记住。”秦智帆最近接受澎湃新闻记者采访，回顾了他在小米走来这一路。

那时候小米还没有名字，也没有固定办公场所，他们在一家咖啡馆包下了一个长期包房作为临时办公地。一些从微软、谷歌被雷军拉来的骨干，一边抽空过来开会支持，一边还要在原单位办离职手续，交接工作。

管颖智拍下了这张标志着小米公司起点的照片，秦智帆站左四

。

2010年4月6日，小米在北京中关村银谷大厦的办公室落成，几个人喝了一碗小米粥，小米正式踏上征程。“其实就我们几个人，还拉着小红丝带，和雷军一起在办公室门口剪彩。”秦智帆说。

雷军希望公司保持低调，这也是取名小米的原因。“雷总跟我们说，所有的手机公司都是撑死的，没有饿死的，高调会影响创业心态。所以公司一开始也没有任何宣传。”秦智帆说。

彼时，每个员工都要承担诸多事务。秦智帆擅长设计，他负责了新办公室的装修，还做了小米品牌的第一代logo（标志）。“早知道今天小米做那么大，我当时一定好好做那个logo。”秦智帆笑说。现在的logo，已经是更新了两三代、经历无数次细小优化之后的结果，以符合手机设计的要求。

公司前台背后，是小米第一代logo。

作为雷军和林斌第一任助理，管颖智当时负责公司行政事务，不仅做公司采购、做财务，还给员工发工资，帮员工缴纳社保和公积金。

很快，小米开始招聘第二波新员工，但招聘并不容易，公司发动全公司的同事一起想办法。

秦智帆回忆说，当时连怎么跟别人介绍公司都不知道，他打趣道，“招人的状态有点像传销。”

秦智帆发动身边资源，找熟人和朋友，跟他们先套近乎，请他们吃饭（饭钱公司会报销），再来公司转转，如果对公司有兴趣，再游说他跳槽小米。甚至连外地的，都被拉来了解小米。

小米那时候没有名气，薪资不可能高过各大互联网巨头。但秦智帆认为，早期加入的小米的员工，一定是有理想的一帮人，他们不是为了利益来的，都是有一些自己主观意愿才留在小米的，“不管是对公司做的事有兴趣，还是对模式看好，或者崇拜雷军。”

管颖智则透露，早期来小米的员工，几乎都是从其他互联网公司“折价”而来。据一名小米内部人士透露，譬如一位从微软跳槽到小米的员工，原来薪资能达到3万多，到小米只有1.5万元，降幅达到50%。

但如果你认同，创业就此开始。2011年1月，因扩张迅速，小米迁至新址北京望京卷石天地大厦。

雷军林斌出差都坐经济舱

40岁创业的雷军，给小米设计并开创了与其他互联网不同的诸多制度。

譬如996上班制度，即早上9点上班、晚上9点下班、周六再上一天班，工作时长增加50%，这一制度后来被阿里巴巴、网易等公司效仿。

“其实，加班是员工自己提出来的，雷军后来就发了全员邮件，希望明天开始实行996的上班制度，不是强制实行，但大家都自觉执行。”秦智帆说。

实行这个制度的时候，小米不过二十个人左右。但这一制度一直执行了五六年，公司规模达到上万人。

但是作为刚毕业的大学生，秦智帆花了很长时间才适应了这种常态化的加班状态。

“当时真反应不过来，适应了至少四五个月。在金山，我打卡上班，很准时，每天六点半下班，可能还会去食堂吃个晚餐，这也是电视剧里面所描绘的白领的生活。到了小米，说是996，但哪回晚上9点下班，每天都工作到晚上12点。”秦智帆说，“对于996，虽然内心是拒绝的，我的身体和脑细胞是反应不过来的，到那个点，真的困得不行。但我还是觉得这是应该的。”

这样的生活，也让员工少了很多个人生活。公司内部戏言，想在小米谈恋爱是一件很奢侈的事情，没什么时间约别人看电影和吃饭，所以几乎没可能新交男女朋友。

“别说对象，朋友都快没了，人家一约你，就加班，时间长了就不叫你了。父母每两周给我打一次电话，我也忙得没时间给他们回，他就给你一堆劝。”秦智帆遗憾地表示。

四年前，秦智帆认识了现在的女友，她也是小米的员工。管颖智和她的爱人则是研究生同学，在小米工作期间，家里的杂事基本爱人来做。现在小孩上幼儿园了，管颖智会尽量每天早上送孩子上学，但孩子放学只能靠家人接了。

在小米公司内部，你会感受到从上到下都保持着创业的心态。雷军和林斌等高管每次飞行出差都只坐经济舱，即使雷军现在身家已近190亿美元。7月10日上市后的第二天，林斌就被拍到和记者同在一架飞机的经济舱。

管颖智透露，雷军在吃饭方面也不讲究，“早期给雷总做助理的时候，我给他点过鸭腿饭、沙县小吃、汉堡，都是一些快餐。”雷军对穿着和搭配不讲究，经常短裤+拖鞋一身行头在办公室里走动。

3年前开始，小米把周六时间还给员工，秦智帆也有更多的时间陪家人。

“说实话，6点半下班的话，我都不知道到哪里去，现在依然上班到9点以后，成习惯了。”秦智帆说。

员工入职需要家人同意才批准

“在小米工作，你一定要得到家里人支持。有老婆孩子的一定要跟家人说清楚，还没结婚的私下解决。”秦智帆说，如果新员工想加入小米，小米会告诉他，我欢迎你加入，但是今晚要跟夫人或家里人说一下这个情况，如果夫人不同意，对不起，你不要来了。”

秦智帆记得，雷军当时在年会上特别感谢员工家属在后方支持。小米早期年会，雷军都会邀请员工家属一起来。

“没有你们，小米不可能拥有今天这样的成绩。”雷军说。

在设计薪资时，小米一定会考虑到员工的后方。

与其他公司不同的是，除了一般股权激励外，雷军早期为了提高员工凝聚力，慷慨出让公司股权，让员工自愿持股。

管颖智透露，小米在早期会让员工在一定程度的自由内，在股票和现金之间弹性调配比例作为自己的薪酬。比如有的人每月只拿现金工资，有的人拿较多现金和少数股票，还有一些人只拿一点生活费但拿较多股票。

据透露，那批员工很多选了更高现金+较少期权的方案。

不过，管颖智认为，每个人当时都有自己的实际情况，谈不上“后悔”。

2010年，雷军还允许员工自己掏钱投资，每人封顶30万元人民币。“当时公司一共70多人，差不多60个人掏了钱，总共投了1400万元。”雷军说。

管颖智当时问父母借了钱，一共掏了10多万元投资小米。“当时这算是一个福利，而我也很看好小米，觉得雷军团队非常有经验，不是普通的创业，所以我从我父母那边借来钱做投资，他们也很信任我。”她说。

据报道，小米总裁林斌也曾自掏腰包买公司股票。小米的几名联合创始人基本都持股3%左右，而林斌持股13.3%。

而管颖智和秦智帆等最早一批员工，小米早就安排好期权。两人都没有透露这笔期权所对应的财富价值。

“其实当时我还是一个刚毕业的学生，给不给期权都无所谓，因为我不懂，但小米一点也没少给，他们相信，总有一天我会成熟。”秦智帆说，早期小米所有期权都是口头协议，但公司后来都签了纸质协议，他也是那次签字，才认真看了有多少期权。

秦智帆还想说明的是，小米并非绝对一刀切降薪，对薪酬的设计会充分考虑实际情况，不影响现实生活状况。秦智帆说，他可能是唯一一个跳槽涨薪的员工，他在金山是3500元，到了小米是8000元，这样他在租房费用之外还能补贴家用。“小米是要保障员工的生活，只有你的生活无忧了，才能全心全意投入工作。”

“三十出头，不知道该拿这些财富怎么办”

2018年7月9日，小米创始员工再次相聚，这可能是港交所上市现场最火爆的一天，大家合影留念不舍离去。上市祝捷晚宴上，雷军和大家举杯，时间仿佛又回到了9年前。

小米6到15号员工，从公司创立到现在，一个也没离开，即使是2015年左右小米陷入增长瓶颈时。

“大家就像是战友，苦过那么多年，感情还是那么深。”管颖智说。

忙碌的工作还在继续。和管颖智的采访，约了好几天，甚至从上市前最后约到了上市后，她当时负责上市活动仪式的一些事务，上市前她就在香港安排彩排。在和港交所的沟通中，管颖智发现港交所对小米特别照顾，港交所特地定制了一个超大版的铜锣，也允许小米邀请更多员工和合作伙伴出席。

上市现场。

“未来两到三年，我肯定不会离开小米。小米这个平台，在中国企业里面找不到第二家。我现在这个阶段，去BAT没有意义，如果我自己干，似乎还欠一点火候，我希望在小米学更多东西。”秦智帆说。

而对于半年后可解禁的财富，“说实话，真的有点懵。我三十刚出头，房子和车子都买了，不知道该拿这些财富干嘛。”秦智帆说。

“我希望，可以弥补以前令我后悔的事情。可能结婚以后，换一个大一点的房子，给孩子一点空间，把父母接到北京，陪老婆更多时间，让父母轻松潇洒一点。”秦智帆说。