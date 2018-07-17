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比肩一线明星撬动千亿市场 解码洛天依的粉丝经济

比肩一线明星撬动千亿市场 解码洛天依的粉丝经济
2018年07月17日 05:27 观察者网
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　　比肩一线明星、撬动千亿市场 解码虚拟偶像洛天依的粉丝经济

　　虽然并不存在于真实世界，但是虚拟歌手洛天依却在她的六岁生日之际，收获了来自现实生活中大量粉丝的祝福与礼物。

　　7月12日，B站举办了一个特别的线上“庆生会”。年轻的用户们聚集在一起，不断地用歌曲、绘图、视频、文字等各种创作来表达他们对于虚拟偶像的喜爱与祝福。

　　事实上，这位15岁少女的人气早已不亚于国内大部分人气流行歌手：汪峰、李宇春乐于翻唱她的“神曲”《普通DISCO》；2017年，她以全息投影的方式登上了一个可容纳万人的演唱会舞台，尽管演唱会门票的售价已经与国内一线歌手相当，但却迅速售罄。

　　甚至在前不久，洛天依还在上海市第十五届团代会上献唱，以一首原创歌曲《青春纪》拉开帷幕。这位来自“二次元世界”的偶像，已经拥有打破次元壁的力量。

“偶像”很热，那虚拟偶像又是什么？“偶像”很热，那虚拟偶像又是什么？

　　从《偶像练习生》到《创造101》，“偶像”无疑是今年上半年最具话题性的词汇之一。那么，与真人偶像相对的虚拟偶像到底是什么？

　　标志性的环形辫、碧玉发饰，还有腰间佩戴的中国结，洛天依的人物形象设计带有鲜明的中国元素。正式诞生于2012年的她，是以Yamaha公司VOCALOID3语音合成引擎为基础制作的全世界第一款VOCALOID中文声库和虚拟形象。

　　简单来说，有创作能力的用户可以像一位真正的制作人一样，通过软件来让洛天依“开口”演唱自己的歌曲。这些使用VOCALOID创作歌曲的音乐制作人也被称之为“Producer”，即“P主”。在二次元相关站点上，P主投稿的歌曲达到十万播放量就可被称为殿堂曲，达到百万播放量即可达成传说曲成就。

　　B站董事长陈睿曾在2017上海视听季上表示，虚拟偶像这种类似“乐器”的特性，极大地降低了歌曲创作的门槛。而在年轻人聚集的B站上，洛天依的传说曲和殿堂曲已不在少数，《权御天下》、《达拉崩吧》等歌曲的播放量甚至已经超过400万。

　　以UGC产出为主导不仅是虚拟歌手的最大特色，也保证了她们能够拥有源源不断、风格千变万化的新作品来抓住粉丝的心。

　　近乎完美的偶像，以及一个庞大的市场

　　真人偶像的养成感同样能在洛天依身上得以体现——她不仅可塑性强，并且能带给粉丝足够的安全感。

　　作为歌手，洛天依既不用休息也不用睡觉，而她的演唱可以跨越任何八度，超越人类歌手的极限。与真实的偶像相比，洛天依不仅能够永远保持可爱健康的形象，也不会人设崩坏，几乎能满足粉丝对少女偶像的任何幻想。

　　最关键的是，虚拟偶像最终还是由粉丝来定义的——无论是其多变的外在形象，还是不断丰富的性格。在最初的官方设定上，洛天依只是一个情感丰富，并且有点天然呆、有些冒失的15岁少女。但富有创造力的粉丝赋予了她血肉和灵魂。

《千年食谱颂》《千年食谱颂》

　　譬如洛天依的“吃货”属性，就是因为一首讲述中华美食的歌曲《千年食谱颂》的走红而出现的。从“炸油糕酱排骨”唱到“白灼虾佛跳墙炒鳝糊三丝汤”，“世界第一吃货殿下”等多个昵称自此开始被粉丝津津乐道。这一切都给以粉丝养成感和新鲜感。

　　同时，正是虚拟偶像这种不会产生负面消息、可塑性极强，并且天然接近年轻人的特质吸引到了越来越多的广告商。

　　艾瑞咨询发布的《中国二次元用户报告》中指出，2017年中国核心二次元用户约为8000万，泛二次元用户预计达2.3亿。国海证券则在分析报告中指出，随着核心二次元用户稳增，泛二次元用户规模日益庞大，二次元产业有望迎来1000亿美元的市场规模，其中，虚拟偶像便占据了相当庞大的一个市场。

　　近两年，洛天依的商业合作已不再局限于游戏、动漫领域，而是拓展到了电子、快餐、护肤等更加广泛的日常生活领域。在接近年轻人方面，洛天依这样的虚拟偶像无疑已经成为了一个新突破口。

　　获得主流青睐，虚拟偶像已登上“大雅之堂”

　　中新社“国是直通车”在一篇报道中评论道：“虚拟歌手虽然生发于亚文化，受90和00后追捧，但在如今，把他们看作是一个小孩玩意已经并不恰当。”

　　事实的确如此，洛天依有一首名为《天行健》的传说曲就大有来头——它是由共青团中央牵头制作并于B站上传的，这首歌也成为了2017年中国制造日活动的主题曲。

　　《天行健》歌词化用华夏历史上诸多史诗典故，再加上洛天依的演唱，产生了令人耳目一新的“化学反应”。不到三个月时间，它在B站上就已经获得了百万播放量。

《天行健》《天行健》

　　除了互联网平台，洛天依也已在主流电视综艺上频频亮相，譬如央视的文化音乐节目《经典咏流传》——她与京剧名家王珮瑜共同演绎了经典曲目《但愿人长久》。在缭绕的烟雾中，洛天依挥动水袖登场，开口一句“起舞弄清影”，立刻令众人惊艳。随后的环节中，洛天依甚至还向王珮瑜学习了京剧唱腔。

　　虽然软件不具备感情，但是洛天依已经通过出色的表演以及强大的粉丝效应来唤起更多90后、00后对中国传统文化的关注。传统和未来之间，洛天依无疑已经成为了一座新的桥梁。

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