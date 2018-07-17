Netflix第二季度营收39亿美元 净利同比大增482%

新浪科技讯 北京时间7月17日凌晨消息，美国视频流媒体服务提供商Netflix今日公布财报称，该公司2018财年第二季度营收为39.07亿美元，比去年同期的27.85亿美元增长40.3%；净利润为3.84亿美元，比去年同期的6600万美元大幅增长482%。Netflix第二季度每股收益超出华尔街分析师预期，但营收、新增订户人数以及第三季度业绩展望均未达预期，从而导致其盘后股价大幅下跌逾13%。

在截至6月30日的这一财季，Netflix的净利润为3.84亿美元，比去年同期的6600万美元大幅增长482%；每股收益为85美分，高于去年同期的15美分，超出分析师此前预期。财经信息供应商FactSet调查显示，分析师平均预期Netflix第二季度每股收益为79美分。

Netflix第二季度营收为39.07亿美元，比去年同期的27.85亿美元增长40.3%，略微不及分析师预期。FactSet调查显示，分析师平均预期Netflix第二季度营收为39.38亿美元。其中，Netflix第二季度总流播放服务营收为38.14亿美元，比去年同期的26.71亿美元增长42.8%。按地区划分，Netflix第二季度美国流播放服务营收为18.93亿美元，高于去年同期的15.05亿美元；国际流播放服务营收为19.21亿美元，高于去年同期的11.65亿美元。

Netflix第二季度运营利润为4.62亿美元，高于去年同期的1.28亿美元；运营利润为11.8%，高于去年同期的4.6%。Netflix第二季度EBITDA（即未计入利息、税项、折旧及摊销的盈利）为5.63亿美元，高于去年同期的1.90亿美元。

Netflix第二季度用于业务运营活动的净现金为5.18亿美元，相比之下去年同期为5.35亿美元；自由现金流为-5.59亿美元，相比之下去年同期为-6.08亿美元。

与此同时，Netflix第二季度全球新增流播放服务用户人数为515万人，低于去年同期的520万人。其中，美国新增用户人数为67万人，低于去年同期的107万人；国际新增用户人数为447万人，高于去年同期的414万人。FactSet调查显示，分析师此前平均预期第二季度Netflix全球新增流播放服务用户人数将达620万人。截至第二季度末，Netflix的全球订户总数达到了1.3014亿人，相比之下截至2017财年第二季度末为1.0395万人。

Netflix预计，2018财年第三季度公司营收为39.88亿美元，比去年同期的29.85亿美元增长29.69%；运营利润为4.2亿美元，运营利润率为10.5%；净利润为3.07亿美元，每股收益为0.68美元；全球流播放服务用户净增人数为500万人，其中美国净增用户人数为65万人，国际净增用户人数为435万人。

当日，Netflix股价在纳斯达克证券市场的常规交易中上涨4.68美元，报收于400.48美元，涨幅为1.18%。在随后进行的截至美国东部时间16：55（北京时间17日4：55）为止的盘后交易中，Netflix股价大幅下跌53.66美元，至346.82美元，跌幅为13.40%。过去52周，Netflix的最高价为423.21美元，最低价为160.02美元。（唐风）