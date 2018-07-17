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“洗稿”和短视频版权侵权将被重点整治

“洗稿”和短视频版权侵权将被重点整治
2018年07月17日 03:02 新京报
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　　“洗稿”和短视频版权侵权将被重点整治
　　“剑网2018”专项行动启动，国家版权局介绍，将重点打击未经许可转载新闻作品等侵权行为

　　新京报讯 （记者倪伟）昨天，国家版权局、国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部联合启动“剑网2018”专项行动，旨在打击网络侵权盗版。

　　作为第14年的“剑网”专项行动，今年专项行动整治的重点是自媒体“洗稿”和短视频平台。本次专项行动自7月上旬开始，将持续4个多月。

　　规范搜索引擎、微信等的网络转载行为

　　北京大学文化产业研究院副院长陈少峰告诉记者，“洗稿”是近年来新出现的互联网侵权行为，是一种变相的侵犯知识产权方式。“‘洗稿’行为需要严格监管和整治，否则可能就没有网络原创了。”

　　国家版权局版权管理司司长于慈珂介绍，针对目前网络媒体特别是微博、微信公众号、头条号等自媒体侵权现象，专项行动将重点打击未经许可转载新闻作品的侵权行为，和未经许可摘编整合、歪曲篡改新闻作品的侵权行为。

　　近来饱受诟病的自媒体“洗稿”等侵权方式，将成为专项行动打击重点。此次行动将坚决整治自媒体通过“洗稿”方式抄袭剽窃、篡改删减原创作品的侵权行为，并规范搜索引擎、浏览器、应用商店、微博、微信等涉及的网络转载行为。

　　于慈珂表示，专项行动将通过集中查处一批违法转载案件，依法取缔、关闭一批非法新闻网站、网站频道及微博账号、微信公众号、头条号、百家号等互联网用户公众账号服务提供者，来实现整治规范的目的。

　　引导短视频平台规范版权授权

　　据于慈珂介绍，目前短视频领域存在的主要版权问题，包括未经授权复制、表演、网络传播他人影视、音乐、摄影、文字等作品，以合理使用为名对他人作品删减改编并通过网络传播，短视频平台以用户上传为名、滥用“避风港”规则对他人作品进行侵权传播等。

　　此次专项行动将把抖音短视频、快手、西瓜视频、火山小视频、快视频、美拍、秒拍、微视、梨视频、小影、56视频、火萤、哔哩哔哩等热点短视频应用程序纳入重点监管。一方面重点打击短视频领域的各类侵权行为，另一方面引导短视频平台企业规范版权授权和传播规则，构建良性发展的商业模式。

　　对动漫等三个重点领域专项整治

　　今年的专项行动列出了3个版权问题重点领域，进行专项整治。

　　首先是动漫领域，专项行动将重点打击非法传播盗版动漫作品，以及未经授权使用他人动漫形象制作传播游戏、玩具、文具、服装等动漫衍生品的侵权行为。

　　其次，对网络直播、知识分享、有声读物平台版权进行集中治理，整治未经授权大量使用音乐、文字、口述作品版权问题。

　　此外，还将巩固往年“剑网”行动治理成果，进一步加强对网络影视、网络音乐、电子商务平台、应用商店、网络云存储空间等领域的版权监管，突出打击通过网络销售教材教辅、少儿出版物、音乐和影视移动存储介质以及使用聚合链接、设置境外服务器等手段的侵权行为。

　　将从严查处社会危害大的侵权盗版网站

　　于慈珂介绍，专项行动期间，各地版权执法部门将集中力量、快速查办各类网络侵权盗版案件，对群众意见强烈、社会危害大的侵权盗版网站，将从严查处，并提请管理部门依法吊销电信业务经营许可证或注销ICP备案、停止提供网站接入服务等。

　　专项行动鼓励社会各界向版权执法部门投诉举报，案件查处后，对举报人予以奖励。

　　■ 相关链接

　　去年关闭侵权盗版网站2554个

　　自2005年起，打击网络侵权盗版的“剑网行动”已连续开展14年。

　　于慈珂表示，每一年的“剑网行动”，都会根据版权领域出现的热点和新情况，确定当年重点。今年确定自媒体“洗稿”和短视频平台侵权为重点整治对象，也是因为这一领域矛盾较为集中。

　　据了解，2017年专项行动将APP和电子商务平台领域版权整治作为重点，最终查处了“MeWooVR”影视盗版案等一批APP侵权案件，以及“哆咪音乐”网店等一批电子商务平台销售侵权盗版制品的案件。

　　去年专项行动共检查网站6.3万个，关闭侵权盗版网站2554个，删除侵权盗版链接71万条，收缴侵权盗版制品276万件，立案调查网络侵权盗版案件543件，会同公安部门查办刑事案件57件、涉案金额1.07亿元。

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