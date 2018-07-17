虚假注册网站“赌球” 非法获利超7亿

趣彩网截图。

警方控制涉案人员。警方供图

世界杯决赛落幕，亿万球迷观赛期间，一些通过网络进行的赌球网站“各显神通”，试图赚上一笔。

近日，江苏省镇江市警方通过网络巡查，发现一个主要服务器位于境外，以虚假公司名义注册网站，通过国内代理发展会员牟利的赌球网站运营团伙。案发时，上述网站累计获得赌资超42亿元，非法获利7亿余元，拥有各级代理1000人以上，注册“赌客”75万余名。

跨境赌球网世界杯前投高昂广告费

跨境赌球网络浮出水面，源于一次警方巡查。新京报记者从江苏省镇江市公安局获悉，警方在网络巡查中发现，一家名为“趣彩网”的网站，在世界杯开赛前夕大量投放页面广告，从部分网站获得的信息显示，“趣彩网”的广告费用，超过450万元。

如此高昂的广告投放，让“趣彩网”进入警方视线。“根据法律规定，在网上平台买彩 票除了国家许可范围以外，其他网络彩 票形式均属违法行为。”镇江市公安局治安支队支队长朱游仙介绍，“趣彩网”网站设置“双色球”、“大乐透”、“竞彩足球”等各类彩 票，中奖结果与国家发行彩 票的开奖结果一致，但赔率更高。此外，网站宣称有“额外加奖、派送红包”等活动，所赢资金可“随时提现”。

以“竞彩足球”为例，玩家可选择全场胜负、总进球、半全场胜负、比分进行押注，每种方式设置不同的赔率，每注2分（2元），可翻倍投注、串场投注，并不受倍率限制，最终以比赛结果确定是否中奖，奖金按下注金额乘赔率计算，并返还至玩家的账户余额，玩家可提现至绑定的银行卡。

镇江市公安局治安支队治安行动大队警官陆振东说，结合“账户充值”、“竞猜下注”、“倍率返还”、“账户提现”等特征，警方判断，“趣彩网”为非法私彩类赌博网站。如此大规模违规进行赌球活动，镇江警方对“趣彩网”的背景进行调查。初查显示，支付450万元广告费的银行账户，是5张属于马来西亚籍的银行卡。

警方在侦查中发现，“趣彩网”主服务器设置在菲律宾，在境外的网站开办人员，通过租用国内分服务器的方式，在中国境内开设网站。其实际经营者在国内招揽代理，对成功发展会员下注参赌的，还按比例给予资金返利。

此后，镇江市公安局成立专案组，对“趣彩网”背后运营团队进行摸底。

运营人员藏境外

镇江警方介绍，在侦查中，专案组从产业链、技术链、资金链、人员链入手，逐步对“趣彩网”进行起底。而在这背后，则是一个横跨境内外，组织严密的网络赌球团伙。

实际上，“趣彩网”的主要运营成员藏身境外，负责网站的运营管理、操作网站资金流转、遥控指挥境内负责人员，并建立客服团队负责联系国内技术人员、网站会员和充值代理等。网站实际经营者招募国内技术维护团队，负责在多地搭建、租用服务器，并对网站进行维护；此外，团伙发展的代理，负责招募会员并指导会员下注，以此获取提成。

为确保网站正常运转，境外和国内的技术维护人员，通过自行租用服务器、联络中介公司租用服务器等方式，分别在广东、浙江以及江苏省内多地租用一大批服务器，用于为网站加速、跳转、存储数据，并专门建立备用服务器系统，防止日常使用服务器被查获，网站被攻击后可以及时重新上线使用。

镇江警方介绍，调查中发现，“趣彩网”运营人员专门雇用专业技术人员，进行防黑客入侵攻击等工作，“专业技术力量不亚于正规大网站”。

在调查“趣彩网”团伙成员资金链时，警方发现，网站经营者控制的资金账户，并不与会员的充值赌资发生直接联系。赌资打入网站预留的银行账户或者国内代理人员的支付宝账户后，国内代理通过一系列账户，以固定的金额（一般为银行规定的单笔转账限额）分批次汇入其他银行账户，通过层层流转，进入以国际投资公司、国际贸易公司、珠宝公司为名号的地下钱庄，最终进入网站经营者的境外账户。

专案组警官陆振东介绍，“趣彩网”涉案人员分布在境内外，国内成员大部分受境外人员直接遥控指挥，相互之间基本为单线联系。对网络后台数据分析时发现，至案发时，“趣彩网”发展的代理超过1000名，个别代理非法获利近千万元，注册会员遍布全国各地，人数达75万余名，团伙成员用于资金流转的银行卡近千张，累计接收的赌资高达42亿多元。

90后代理两年非法获利1500万元

在掌握充分证据后，镇江警方对涉案人员进行抓捕。

据到案人员交代，自2016年开始经营网站至今，“趣彩网”的利润已经超过7亿元。镇江市公安局治安支队支队长朱游仙表示，警方通过审讯得知，一些代理通过发展赌球会员获得巨额提成，其中，90后会员代理潘强（化名），2年就获利1500万元。

潘强是江苏赣榆人，大专毕业后在上海工作，曾帮竞彩网站做彩 票分析，后来结识赌博网站的人入行，成为“趣彩网”国内会员代理。潘强说，每名会员的充值金额，自己可以提成7%。

专案组警官陆振东介绍，潘强平日花钱节省，将大部分收入存下，原本打算在今年世界杯结束时再赚1000万元，之后在上海买房。

一些为“趣彩网”提供技术支持的人，同样被警方控制。雷波（化名）原本是一家网店主，以对外出租服务器为业，在获得趣彩网境外客服人员的订单后，雷波找到一家科技公司，以每台每月1.3万元的价格租用服务器，随后雷波再加价2000元，以1.5万元的价格转租给趣彩网。通过雷波之手，趣彩网共租用14台服务器，雷波因此获利超过30万元。

镇江市公安局治安支队支队长朱游仙指出，博彩网站以上述相对曲折的方式租用服务器，虽然加大成本，但提高安全系数，更加隐蔽。

在代理人员和网站技术人员赚得盆满钵满的同时，大部分赌客却成为输家。“赌客输掉两三百万的情况比较普遍。”朱游仙表示，趣彩网以各种方式“黑”赌客的钱，包括购彩后不出票，中大奖后不予兑现等。

■ 分析

未成年人参赌 第三方支付平台管理不严

案件侦办过程中，镇江警方发现，大量未成年人参与赌博、第三方支付平台管理不严、网络运行服务监管有待加强等问题，在“趣彩网”一案中得到暴露。

镇江警方称，趣彩网为最大限度吸引参赌人员，对会员注册不设门槛，对人员真实信息不予核实，仅凭手机号码，即可成为会员下注。此外，网站以年轻人喜爱的足球等体育活动比分作为下注结果，吸引大批在校中学生参与。

此外，部分实际未获得金融管理部门的第三方支付许可，不能开展第三方支付业务的公司，通过虚构网上商城等方式，分别在获得第三方支付许可的平台开设商户号，从而借合法的网络资金支付通道，为赌球网站进行网络支付结算，从中赚取提成利润。

在实际运行中，“趣彩网”以虚假注册公司进行备案登记，网站内容为国家法律法规所禁止的网络彩 票、竞彩投注活动，但仍通过服务器备案审核，暴露出部分服务器提供商缺乏应有监管措施的现状。

目前，本案还在进一步调查中。

本版采写/新京报记者 王煜