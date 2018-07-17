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构成虚假交易 全国首例电商平台诉“刷手”案宣判

构成虚假交易 全国首例电商平台诉“刷手”案宣判
2018年07月17日 02:47 新京报
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　　构成虚假交易 全国首例电商平台诉“刷手”案宣判

　　新京报讯 （记者王梦遥）因在购物交易中进行虚假刷单，电商平台买家李某被认为违反平台规则，构成违约。近日，杭州市余杭区法院对该电商平台诉“刷手”李某一案作出判决，支持了电商平台索赔1元的请求。

　　据悉，这是全国首例电商平台诉“刷手”案。

　　所谓“刷单”，是指买家、卖家以虚假交易的形式增加产品的销量，提高商品排名和信誉度，误导其他购买者。

　　2016年7月，电商平台发现李某的多笔交易存在刷单行为，对其账号作了限制登录处理。不服气的李某到法院起诉淘宝，要求解封账号并赔偿损失。

　　根据用户注册淘宝会员时签署的相关服务协议约定，用户不得从事刷单等虚假交易行为，一旦违反则构成违约。据此，电商平台以违约为由提出反诉。在被电商平台反诉后，李某主动撤回起诉。

　　今年5月，余杭区法院经审理后认为，根据交易订单的快照、日志等信息，李某在24笔订单中支付款项后又收到卖家退回的货款，其对此无合理解释，遂支持了电商平台的诉求，判李某赔偿损失1元。李某接受判决，目前该判决已经生效。

　　记者了解到，2017年11月，全国人大常委会表决通过新修订《反不正当竞争法》，该法已于今年1月1日起施行。按照新法规定，除了经营者对产品的虚假宣传外，帮助他人刷单、炒信、删除差评、虚构交易等行为将受到严厉查处，“网络水军”等不法经营者将受到严厉处罚。

电商平台刷单
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