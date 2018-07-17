拼多多更新招股书：拟登陆纳市最多筹资18.7亿美元

新浪科技讯 北京时间7月17日凌晨消息，第三方移动电商平台拼多多周一向美国证券交易委员会（SEC）提交了更新后的IPO（首次公开招股）申请书。

这份文件显示，拼多多计划在纳斯达克申请挂牌，股票代码为PDD。以最高19美元的超额发行计算，拼多多市值将突破240亿美元。招股书同时显示，2018年3月，拼多多曾以125亿美元左右的估值完成上市前的最后一轮融资。

拼多多计划以每股16美元至19美元的价格IPO发行8560万股美国存托股票（ADS），代表3.424亿股A类普通股，拟最高融资18.7亿美元，其中腾讯和红杉资本将在此轮IPO中拟各增持2.5亿美元。

预计本轮IPO后，创始人、董事长兼CEO黄峥将占股46.8%，拥有89.8%的投票权，腾讯所占股比为17.0%，投票权为3.3%；高榕所占股比为9.3%，投票权为1.8%；红杉资本所占股比为6.8%，投票权为1.3%。

更新后的招股书显示，拼多多IPO交易的承销商为高盛、瑞信、中金和华兴资本，受托银行为德意志银行。拼多多已向承销商授予1284万股美国存托股票的额外配售选择权。

据拼多多此前提交的招股书显示，按GMV（商品总额）和总订单数量计算，该公司是中国市场上领先的电商公司之一。拼多多移动电商平台2017年和2018年第一季度GMV分别为1412亿元人民币和662亿元人民币（约合106亿美元）。在2017年和2018年第一季度，移动平台的总订单数量分别达到了43亿份和17亿份。

财务业绩方面，在截至2018年3月31日的第一季度，公司来自于在线营销服务的营收增长至11.081亿元人民币（约合1.767亿美元），相比之下上年同期没有此项收入；来自于代理费的营收从上年同期的3360万元人民币增长至2.765亿元人民币（约合4410万美元）；来自于商品销售业务的营收为零，相比之下上年同期为340万元人民币，这是由于公司业务模式的改变使得拼多多在2017年第一季度过后已无此项业务收入。

在2016年和2017年中，公司净亏损分别为2.92亿元人民币和5.251亿元人民币（约合8370万美元）。在截至2018年3月31日的第一季度，公司净亏损为2.01亿元人民币（约合3200万美元），相比之下上年同期的净亏损为2.077亿元人民币。

拼多多官网资料显示，该公司是隶属于上海寻梦信息技术有限公司的一家商家入驻模式的第三方移动电商平台，也是以人为先的新电商开创者。在以人为先的理念下，拼多多将娱乐与分享的理念融入电商运营中：用户发起邀请，在与朋友、家人、邻居等拼单成功后，能以更低的价格买到优质商品；同时拼多多也通过拼单了解消费者，通过机器算法进行精准推荐和匹配。（唐风）