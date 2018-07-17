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四部委严打网络侵权 直播短视频成重点

四部委严打网络侵权 直播短视频成重点
2018年07月17日 02:05 新浪科技综合
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　　来源：北京商报

　　北京商报讯（记者 卢扬 郑蕊）7月16日，国家版权局、国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部联合召开新闻通气会，通报启动打击网络侵权盗版“剑网2018”专项行动有关情况。其中，受到资本青睐的短视频是专项整治重点领域之一，包括抖音、快手、西瓜视频在内的短视频应用程序均被纳入重点监管。

　　根据安排，此次专项行动将自7月上旬开始，利用4个多月的时间就网络转载版权、短视频版权、重点领域版权三个方面开展专项整治行动。首先在网络转载版权专项整治方面，将针对目前网络媒体特别是微博、微信公众号、头条号等“自媒体”侵权现象，重点打击未经许可转载新闻作品的侵权行为和未经许可摘编整合、歪曲篡改新闻作品的侵权行为。而在重点领域版权专项整治方面，既包括动漫领域版权集中治理，同时也包括网络直播、知识分享、有声读物平台版权集中治理，并将进一步加强对网络影视、网络音乐、电子商务平台、应用商店、网络云存储空间等领域的版权监管。

　　值得注意的是，短视频版权是此次专项整治的重点之一。据悉，“剑网2018”专项行动会针对当前短视频领域存在的未经授权复制、表演、网络传播他人影视、音乐、摄影、文字等作品，以合理使用为名对他人作品删减改编并通过网络传播，短视频平台以用户上传为名、滥用“避风港”规则对他人作品进行侵权传播等版权问题。

　　近段时间短视频行业迅速发展，并受到不少资本的关注，包括腾讯阿里、360在内均已针对短视频领域进行布局。公开资料显示，2017年至少有50家短视频获得投资，而今年上半年则达成了近20起融资。但在资本活跃的背后，短视频也频频出现内容低俗、侵权等方面问题，使得加强短视频监管的声音不断增强，而此前国家网信办也曾约谈火山小视频、快手，并对这两家平台进行短时间下架整改，内涵段子等低俗平台也被勒令关闭。

　　为了达到对短视频监管整治的作用，此次专项行动将抖音短视频、快手、西瓜视频、火山小视频、快视频、美拍、秒拍、微视、梨视频、小影、56视频、火萤、哔哩哔哩等热点短视频应用程序纳入重点监管，一方面重点打击短视频领域的各类侵权行为，另一方面引导短视频平台企业规范版权授权和传播规则，构建良性发展的商业模式。

　　国家版权局版权管理司司长于慈珂表示，“剑网2018”将以网络侵权多发领域为重点目标，通过集中整治和引导规范，有效运用分类监管、约谈整改、行政处罚、刑事打击等多种措施，集中整治网络转载、短视频、动漫等领域侵权盗版多发态势，并将加大对大案要案和典型案件的宣传力度，坚决曝光不履行主体责任的互联网企业。

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