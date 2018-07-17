东南亚出行巨头Grab 欲做超级服务平台

本报记者 吴睿婕 新加坡报道

滴滴和软银支持的东南亚巨头Grab正致力于打破出行公司的刻板印象。7月10日，Grab宣布推出GrabPlatform策略，旨在通过开放平台吸引各企业入驻并推出新的服务内容，使得Grab成为打车、支付、送餐、新闻资讯等全方位日常生活服务的超级平台。

这个类似于微信的超级服务平台，首先与杂货配送初创企业HappyFresh合作，联合推出了GrabFresh服务，本月将开始为雅加达的居民提供杂货配送服务，2018年底将拓展至泰国和马来西亚。

这一合作也标志着Grab首次进军电商市场，加大与其对手印尼最大的共享出行公司Go-Jek的竞争火力。2017年，Go-Jek获得腾讯约1.5亿美元的投资。

Grab首席执行官兼联合创始人陈炳耀（Anthony Tan）在7月10日接受21世纪经济报道记者采访时表示，GrabPlatform开放给所有有兴趣的合作伙伴。“不管是大企业还是初创公司，或者政府部门，只要是能为顾客提供优质和高频的服务，都可以加入。”他还称，Grab会和合作伙伴共享收益，但未透露具体的比例分配。

不久之后，Grab的主页将不再只有地图和叫车快捷键，整个应用将成为成为集打车、支付、送餐和新闻等功能导航一体的“超级App。

然而，这些暂时仍是Grab的愿景。21世纪经济报道记者在当地采访获悉，不少新加坡人仍将Grab看做一个单纯的打车软件，对其他服务的了解并不多。即使Grab开放了平台，入驻的企业也不一定有能力有效处理和利用Grab所提供的信息。从Grab自身来说，是否能让其AI算法充分学习用户数据，以达到推出个性化服务的效果，也需要时间验证。

进军杂货电商与Go-Jek正面对决

最新消息显示，GrabFresh将在7月底在雅加达上线，并且在年底扩展到泰国和马来西亚等国，此举也被认为是其在拿下Uber后，与其在东南亚最大的竞争对手Go-Jek之间的一次正面交锋。

从印尼起家的打车企业Go-Jek在2015年就推出了杂货配送服务Go-Mart，其覆盖印尼上百家超市和杂货店。今年5月， Go-Jek正式宣布进军新加坡、越南、菲律宾和泰国等四个国家。6月底，据彭博报道，Go-Jek正计划在新一轮融资中筹集约15亿美元，以支撑其扩张计划。其此前的投资方包括腾讯和谷歌。

不过，进军杂货电商市场只是Grab拓展服务的第一步。GrabPlatform真正的意义在于扩大Grab的服务范围，并以此获得更大的用户群体和提高用户忠诚度。Grab产品主管Jerald Singh 7月10日对21世纪经济报道记者表示：“我们已有了很好的客户基础，但我们无法自己研发所有的服务内容，我们需要合作伙伴的帮忙。”

对于入驻的合作伙伴，Grab将为其提供由710万名司机、配送合作伙伴、代理商和商家组成的分销渠道，遍布东南亚8个国家的225个城市的网络，以及为企业提供本地化方案。

据悉，GrabPlatform潜在的合作伙伴还有东南亚三大电商平台Tokopedia、Lazada以及Shopee，移动支付平台ovo和kudo等。然而，即使Grab提供了平台和数据，这些入驻的伙伴也并不一定具备足够的数据处理和分析能力。Jerald在这一点上回应21世纪经济报道记者称，目前，GrabPlatform仍要一对一地与企业谈合作，“手把手”地带领他们。“但在未来，我们希望可以进一步开放平台，让有意愿的合作伙伴自行申请加入。”

本地化+个性化

实际上，Grab发布的开放平台策略也是其进一步发展本地化服务的方式之一。与HappyFresh的合作便是很好的例子，Grab利用HappyFresh在印尼已建立的网络和模式，将其嵌入到自己的平台中，以进一步渗透印尼市场。

执行有效的本地化策略对于东南亚企业来说在一定程度上是其在激烈竞争中存活的一大基础。东南亚各城市之间可能天差地别，以打车业务为例，在新加坡，企业也许只需要提供与出租车类似的服务即可。但在印尼、泰国等摩托车才是主导交通工具的地方，企业不仅要招揽足够的骑手，而且还要在地图导航上下足功夫——许多只能容纳摩托车的小路也许在谷歌地图上根本看不到。

Go-Jek也深知这一点。在上个月宣布扩张计划时，其也同时声明，泰国和越南等新市场的运营将由当地团队负责，而且还专门为当地的服务重新设计了App标志，Go-Jek则将为这些本土公司提供技术支持和专业知识。

不过，对于Grab来说，本地化策略并不是终点，其之所以想要借助GrabPlatform以获得更多用户数据，最终目的是想走向个性化、定制化。

数字内容交付领域企业LimeLight Network市场研究调查结果显示，东南亚四国（新加坡、马来西亚、菲律宾和泰国）的消费者希望品牌能够提供快速且个性化的服务，67%的消费者希望网站或移动App可以根据用户过去使用服务的情况推荐新的产品或服务。

Grab先前上线的GrabDaily便意在提高个性化程度，其包括资讯、游戏、娱乐项目推荐等服务，以及为用户提供具有地域性和时令性的信息。Jerald 7月10日对21世纪经济报道记者指出，随着GrabPlatform和雅虎新闻合作，其还将为用户提供“他们想看的”新闻内容。“渐渐地，每个人的GrabDaily页面都会不一样，有些人的首页内容可能是以新闻为主，有些人可能是以餐厅推荐为主。”

不过，在东南亚，Grab作为打车软件的形象已经深入人心。实际上，GrabDaily上线已有段时间了，21世纪经济报道记者7月10日至11日在新加坡随机采访了一些Grab使用者，大部分受访者均表示，对该功能“不了解”、“没有关注过”、“只会用Grab打车”。

Grab团队在向21世纪经济报道记者回应这一情况时也坦言，要从意识上改变消费者的固有印象是Grab需要重视的问题。

Grab Growth Team负责人则在7月11日对21世纪经济报道记者表示，消费者不太了解这一功能的原因也有可能是因为该功能是悄然上线的。“在我们推送这一服务时，先从一部分的客户开始试点，再慢慢以5%、10%、20%的比例渗透，所以并没有引起足够的关注。”对此，Grab将把 GrabDaily提到主页上，以增加用户参与度。

此外，在从本地化发展到个性化时，能否为AI建立足够的自主学习能力也是另一瓶颈。“AI需要有自主学习用户数据的能力，并且还要把这些数据转化为实质的有效信息，而这些都需要未来多年的投入。”Jerald 7月10日对21世纪经济报道记者说道。

（编辑：张涵）