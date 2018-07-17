多家网贷平台前脚融资后脚爆雷 专家：假利好是鱼饵

每经记者 边万莉 每经编辑 王可然

钱爸爸“爆雷”、银票网“爆雷”、投之家“爆雷”……近期P2P行业不太平静，一个接着一个平台出现“连环爆”现象。网贷之家网站信息显示，仅仅7月12日、13日两天，就有6家平台出现逾期，一家疑似跑路。

与此同时，不少P2P平台对外宣称获得了巨额融资。不过，真实融资之外，还可能存在着将平台卖身包装成融资的情况，甚至还有投之家、抱财网、付融宝这样的平台：刚刚宣布获得巨额融资，不久就出现项目逾期或者爆雷的状况。对于诸如融资等利好消息，投资人仍然需要多加注意以防范风险。

苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言向《每日经济新闻》记者表示，因平台出现大额资产逾期而临时取消融资的可能性是存在的，毕竟股权融资的时间跨度较长，很有可能在融资过程中问题才开始暴露。不过，在当前的P2P爆雷潮下，宣布融资信息也成为平台维系投资者信心的有效手段，不排除平台会故意散布虚假融资信息，来博得投资者的信任。

案例调查：抱财网获融资几天就现逾期

7月15日下午，抱财网创始人王尔明、张志威、徐展勤在其官方服务号“抱财金融管家”上发布逾期公告。公告称，目前，受宏观经济形势、网贷行业整体负面等诸多因素的影响，借款人还款意愿和还款能力下降，导致部分项目发生逾期，平台出现短暂的阵痛期。

《每日经济新闻》记者注意到，就在一周前，抱财网刚刚宣布获得了两家上市公司战略投资。此前，张志威在接受媒体采访时透露，此次入股抱财网的两家上市公司，一家为医药大健康板块，另一家主营新型材料，并涉足军工领域。两家上市公司计划共同注资人民币近2亿元；加之此前凯乐科技（600260，SH）、康得集团的入股，此次战略投资完成后，上市公司对抱财网的持股占比近40%。

抱财网网站介绍，平台于2013年4月上线试运营，是上市公司凯乐科技成员企业，北京中联创投电子商务有限公司旗下专业化的互联网金融平台。截至2018年7月15日，抱财网累计出借总额达到86.56亿元，待收项目数为3148个，待收本金为22.33亿元。值得注意的是，金额逾期率、项目逾期率、逾期金额均显示为0。

抱财网创始人表示，抱财网一直以来坚持开展小微企业经营贷业务，以住房抵押为核心风控手段，即使出现逾期情况，押品仍具有非常强的抗风险能力。项目逾期并不等于债权无法回收，尤其是房屋抵押借款项目，属小额分散类资产，是第三方不良资产处置机构的优选项目。

公告介绍，抱财网已加大催收力度、与第三方不良资产处置机构积极洽商合作；同时，对逾期项目开展司法处置工作；将尽最大努力缩短资产处置时间、探索多样化处置方案，全力减少投资人损失、维护投资人的权益。

新闻延伸：宣布巨额融资后爆雷并非个例

事实上，刚刚宣布融资不久就逾期的平台除抱财网之外，还有付融宝、投之家。

7月16日，付融宝董事长梁振邦在付融宝微信号发布《致投资人的公开信》，他在公开信中表示，目前付融宝的个人贷项目借款人保持回款，但是企业贷逾期了。而在一周前，付融宝刚刚宣布达成B轮融资，荣获上市公司万家乐控股股东战略投资8亿元。

7月15日，付融宝公告表示，平台近期在引入战略投资，增资扩股协议已经签署。因付融宝平台近期将有项目逾期，在主动告知投资方后，投资方担心对品牌产生一定影响，故而暂缓本次合作。

付融宝网站显示，2013年11月，付融宝平台正式上线，实缴注册资本1.1亿元，由江苏宝贝金融信息服务有限公司创立，软银中国、浙商基金（北京）和上海金邺实业战略入股。梁振邦持有40%的股份。

梁振邦表示，经过两天的协商，核心企业担保方书面承诺从2018年7月16日至10月31日，对其所提供担保的债务支付5000万至1亿元的还款，同时核心企业担保方还承诺将继续积极筹款并督促借款企业及时还款。另为增加征信，核心企业担保方新增四家公司追加担保。对于担保方代偿的还款资金，将根据逾期项目本息总金额，按照比例给予投资人回款。

记者打开付融宝网站发现，目前可以看到的项目只有8个，其中只有一个项目可投，但根据已披露的信息不能确定具体的借款项目。值得一提的是，这8个项目的借款金额均为100万元。不过已经募集结束的项目无法获知其借款方具体信息，网站页面显示“为保护借款方隐私，募资结束的项目资料不再公示”。

值得注意的是，最近广受关注的投之家在今年6月15日也宣布，获得上市公司母公司4.09亿元B轮融资。然而不到一个月，投之家就被爆出逾期。7月16日，根据投之家官方微博最新的消息，投之家CEO黄诗樵已经被收押，网贷之家创始人徐红伟目前也被警方采取了强制措施。

专家说法：不排除借虚假融资博取信任

中国银行法学研究会理事肖飒告诉《每日经济新闻》记者，网贷融资分为真融资和假融资两种类型。假的融资就是对外号称自己有多少个亿的融资，其目的就是为了给平台增信，让投资人认为还可以在这个平台投资，甚至是重仓。一旦平台达到目的就可能很快跑路，或者是发布逾期的公告。互金行业的商业模式受到了传统资本较高的评价，估值相对较高。但如果出现逾期、坏账或者挤兑，所谓的高估值都是一张废纸。

成都面壁科技创始人肖世海表示，融资造假在互联网行业是比较司空见惯的，目前仍然缺乏有效的机制和办法来遏制这种乱象，根本原因在于没有人去较真，公众对这类造假的容忍度是相对比较高的，因为其危害性较小，其目的多为品牌包装，“无伤大雅”。而网贷行业也并不缺少融资造假案例，如果其目的不纯，很可能带来极大的危害。但也正因为其影响较大，所以会有人愿意耗费更多的精力去核实查证，从而发现其中的端倪，避免更大悲剧的发生。

他举例道，投资方的口碑或者舆情是很容易在互联网上找到的；投资方参加发布会的代表通常是有名有姓的，也很容易在互联网上搜索到相关信息；宣布投资后，应该持续关注融资主体的工商信息的变更动态，如果投资方是上市公司，还应该关注投资方的相关公告。复盘融资造假后爆雷的案例，不难发现，其中大部分的结果是可以提前预判的，遗憾的是部分投资者要么没有养成调查核实的习惯，要么没有调查核实的能力，或者不具备调查核实的客观条件。

网贷天眼副总裁李光耀分析，网贷行业是良币驱逐劣币，好的标的资本会持续受到青睐。当然这里面还有打着融资的幌子，实际是把现有平台卖给其他的资方接手。这个过程会以融资的旗号卖给另一家，所以投资者一定要把眼睛擦亮，看一下这笔融资是真的还是这种所谓的卖平台，从现在的情况来看，被卖掉的平台大部分都出了问题。

他表示，新的资方进来后，可能要发自己的资产，不再从事原来的资产了，这也是风险点之一。资产本身透明度和真实性是原有投资者不了解的，他只是基于过去对这个平台的信赖在持续投资，这个时候可以从投资标的物，甚至投资协议看出一些端倪来，所以当发生股权变更时，投资人一定要盯紧到底是什么问题，不要一味觉得平台拿到融资了就是好事。