抖音宣布全球月活跃用户数突破5亿

7月16日晚上，抖音对外宣布了最新用户数据：全球月活跃用户数超过5亿。这是抖音首次对外公布自己的全球月活跃用户数据，上个月，抖音曾公布，国内日活达到1.5亿，月活达到3亿。

7月16日晚上，抖音对外宣布了最新用户数据：全球月活跃用户数超过5亿。这是抖音首次对外公布自己的全球月活跃用户数据，上个月，抖音曾公布，国内日活达到1.5亿，月活达到3亿。

2016年9月，抖音第一个版本上线。此后抖音迅速获得了中国用户的广泛喜爱，一度成为一款现象级应用，仅在2018年春节期间，抖音的日活跃用户数就由不到4000万上升到了接近7000万。

抖音方面表示，一年来，抖音国内版的内容已经从最初的运镜、舞蹈为主变化为政务、美食、人文、亲子、旅行等更多元的内容。主力用户群体从早期的18到24岁，上升到了24到30岁用户，该年龄段用户占比目前已经超过40%。

发展国内市场的同时，抖音也较早开启了国际化。2017年8月，抖音宣布正式出海，目前，抖音海外版在日本、泰国、越南、印尼、印度、德国等国家先后成为当地最受欢迎的短视频App。

据第三方市场数据机构App Annie统计，抖音海外版在全球已经覆盖超过150个国家和地区，先后在40多个国家应用商店排名前列，是全球增速最快的短视频应用。国际应用市场研究公司Sensor Tower数据显示，今年一季度，抖音海外版Tik Tok的App Store全球下载量达4580万次，超越Facebook、Instagram、YouTube等成为全球下载量最高的iOS应用。