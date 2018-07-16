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Uber推数款新工具 能让司机在人群中一眼找到乘客

Uber推数款新工具 能让司机在人群中一眼找到乘客
2018年07月16日 23:54 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月16日晚间消息，Uber今日推出了多款新工具，旨在强化司机与乘客之间的通信，让司机在约定地点更轻松地找到乘客。

　　当前，当消费者发出乘车请求后，会获得司机所驾驶汽车的车型和牌照号码。到约定地点后，乘客通常会举起手机在空中摇晃，以示意司机。但是，如果在一个拥挤的场合，如刚刚看完球赛或音乐会，可能会有几十部手机同时在摇晃，显然这就成为了一个无用的手势。

　　针对这种情况，Uber今日推出了一款名为“Spotlight”的工具。通过这款工具，乘客可点亮其智能手机屏幕，并显示特定颜色，从而让司机有一个更好的寻找目标。点亮屏幕后，这款工具还能向司机发送一条消息，告诉其屏幕颜色。

　　这已经不是Uber首次利用色彩来强化司机与乘客之间的通信。早在2016年底，Uber就推出了一款名为“Beacon”的小型蓝牙LED灯。司机可以把它放在前车窗的角落里，一旦靠近叫车乘客，该设备就会发出相应的亮光，帮助乘客迅速找到自己预约的车辆。

　　此外，Uber的另一款新工具还允许乘客和司机之间进行进一步的交流，向司机提供更详细的信息。例如，乘客可以向司机发送消息，告诉自己“戴着红帽子”，或者是“我站在角落里”，等等。

　　今日，Uber还承诺，所有的预定接送都会按时进行。如果司机没有按时出现，则Uber将向乘客支付10美元。另外，Uber还在开发新软件，以提高GPS准确度问题。(李明)

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