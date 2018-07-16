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雨季荒诞：滴滴打不到车用货拉拉？货拉拉回应称不接

雨季荒诞：滴滴打不到车用货拉拉？货拉拉回应称不接
2018年07月16日 21:51 经济观察网
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（图片来源：全景视觉）（图片来源：全景视觉）

　　原标题：雨季荒诞：滴滴打不到车用货拉拉？货拉拉回应称“这单我们不接”

　　经济观察网 记者 张恒 一幕荒诞剧在北方的雨季上演。近日趋严的网约车监管，加之北方雨季，打车难的社会问题更加突出。网传有人网络预约货拉拉乘坐上班的截图，在惹人一笑的同时凸显出公共交通出行的尴尬。货拉拉7月16日回应称，发现情况的严重性，坚决发文制止此次事件。按照相关交通法规规定，货运和客运分开，货拉拉不能接受客运订单。

　　打车难一定程度上和日趋监管的网约车规定有关。7月1日起，《北京市查处非法客运若干规定》正式实施。该文件规定，对无证从事网络预约出租汽车（即网约车）客运经营的，将扣押车辆并处以罚款。北京市交通执法总队行政处罚结果信息公示的数据显示，因使用未取得《网络预约出租汽车运输证》的车辆，擅自从事或者变相从事网约车经营活动的，6月22日至30日被处罚的人数为53人，而7月2日至7月10日被处罚的人数为250人。

　　北京市一位网约车司机告诉经济观察报，最近查车趋严，尤其是火车站和机场，被发现后将面临上万元的罚款。“这部分罚款公司会报销，但是要命的是车将被扣押2周，来回跑好几趟才能取走”。

　　最近北京进入雨季，天气原因更是加重了打车难的困境。16日下午，宋先生和朋友在海淀区苏州桥附近，同时打开滴滴出行APP，分别叫快车和出租车，将近20分钟仍无车接单。考虑到暴雨将至，他们只好乘公交转地铁出行。

　　网传图片中的网友也遇到这一问题。这位名叫“Tomato”的网友称，早上起来暴雨，滴滴和曹操都打不到排号127位，直接叫了个货拉拉，师傅来了问我货呢，我说没错，我就是货。

　　为排除营销可能，记者检索新浪微博发现很多人在赶时间打不到车的情况下，用过货拉拉出行。网友“想当咸鱼的biubiu”说，大下雨的怎么都打不到车，我下了货拉拉，30秒接单。自称货拉拉司机的网友”Miss高涵秋_”称，也接到过这种单。

　　北京市强先生告诉经济观察报，他在通州区从八里桥到大甘棠村，用滴滴叫车无人应答，就用了货拉拉叫车。经过和司机商量，他们用拉货价格计费，18公里，花费大约55元。

　　货拉拉在16日的回应中称，货厢载人是严重违规行为，货箱中缺少安全措施，在行车中非常危险，很容易发生碰撞、摔伤。所以货拉拉也一直严厉禁止货厢载人、人货混装的用车方式。

　　尽管货车拉人是特殊场景下的不得已选择，但一定程度上折射出一种无奈。此前，北京市交通执法总队副总队长郭振跃接受媒体采访时表示，从7月1日起，北京市交通执法总队将组织开展为期半年的打击非法客运专项行动。

　　国互联网络信息中心（CN-NIC）发布的第41次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2017年12月，中国网约专车或快车用户规模达到2.36亿，较2016年增加6824万人，增长率为40.6%，用户使用比例由23%提升至30.6%，较2016年增长7.6个百分点。

　　拥有数亿用户市场的行业，曾是主管部门所鼓励的“共享经济”的代表之一，如今在全国各地的监管政策中频频受挫。面对叫不到车的问题，滴滴公司给经济观察报的回应是，建议提前规划出行，多用预约和拼车。

　　无论如何，网约车如何在博弈中健康发展，不再上演“乘货运车出行”的荒诞，应该值得思考。

滴滴货拉拉雨季
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