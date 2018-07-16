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这一资本市场的新宠 无人货架为何疯狂不起来

这一资本市场的新宠 无人货架为何疯狂不起来
2018年07月16日 23:19 人民日报
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　　原标题：这一资本市场的新宠，为何疯狂不起来？

　　文 | 桂从路

　　睡前聊一会儿，梦中有世界。大家好，我是党报评论君。一个产业从爆火到遇冷究竟需要多久？无人货架的遭遇可能要再次刷新纪录。从风口浪尖上的加速扩张，到最近多个无人货架企业被爆出融资失败、裁员甚至倒闭的消息，短短半年多的时间见证了互联网时代的新陈代谢和生存法则，也让人反思这背后的原因。

　　货柜直接进入办公室，消费者触手可及……实际上，无人货架算不上新鲜事物，从05年开始便有国内企业陆续做起这门生意。然而近年来，“果小美”“猩便利”“哈米科技”等几十个无人货架品牌相继出现，借助新零售概念的东风，成为资本市场的“新宠”。据不完全统计，去年7月份到今年初，无人货架行业涌入了至少40名“玩家”，光融资总量就高达50亿元，这一数字比肩共享单车的鼎盛时期。资本疯狂追逐让无人货架企业爆棚式增长，一时间，各种零食饮料涌入了各大商场、写字楼、办公区，围绕投放点位展开的“百架大战”，也颇有当年外卖领域“百团大战”、共享单车行业“彩虹大战”的架势。

　　遗憾的是，风口概念的故事说得再好听，也改变不了无人货架本身存在的短板，资本的疯狂推动，反而加速了如今遇冷的尴尬。且不论高损耗率、供应链缺陷等问题，是无人货架企业一直以来难以有效克服的弊端，单从我们普通消费者的视角看，价格贵、产品质量难以保障、种类不够齐全、更新不及时等切身感受，就令人质疑：即便无人货架解决了一个“方便”的问题，但消费体验又该如何保障呢？在资本热潮下，只注重数量扩张，忽视精细化运营，复制“价格补贴”“烧钱大战”的套路，难免会陷入盲目扩张和恶性竞争的泥潭。市场“跑马圈地”，但产品距离消费者需求却越来越远，这或许是无人货架遇冷的原因所在。

　　由此来看，无人货架从爆红到遇冷，背后蕴含着更为深刻的判断：不论是商业发展还是互联网创新，必须尊重规律、回归理性。从“东市买骏马、西市买鞍鞯”的集市交易，到百货商店带来的“现代商业第一次革命”，再到如今线上线下结合的个性化消费体验，虽然零售的形态不断变化，但都离不开成本、效率和体验三个关键词，忽视任何一个环节，恐怕都难以支撑一种零售业态的长久。而从创新层面来说，无人货架作为“互联网+”的一种模式创新，有其价值，但光有模式创新，光靠创业者造梦、资本吹风，远远不够。失去对规律的准确把握、对现状的科学分析、对结果的审慎评价，沉迷于资本造富神话，便会扭曲市场心态，也不利于创新持续进行。

　　当然，也有人指出，当下所谓的遇冷也许只是阶段性产物。一方面，无人零售是未来的发展趋势，无人货架作为模式之一，只要选对了方向，开展良性竞争，将会开辟更为宽广的市场前景。另一方面，优胜劣汰是市场规则，无人零售赛道上的企业注定要经历大浪淘沙和行业洗牌，有实力的企业将屹立不倒。与此同时，头部资本玩家的入场，将会改变原有的产业格局。近年来，阿里京东、苏宁等均在新零售上不断加码，头部之间的较量或将开启下半场，让凉了的无人货架生意有了再次火起来的可能。

　　未来究竟如何，需要时间来检验。但毋庸置疑的是，无人货架要想真正从危机中突围，必须先从资本的狂热中冷静下来。赢得消费者口碑，这是零售行业万变不离的根本，既要把精细化运营水平作为主攻方向，也要在产品研发、技术创新等方面构筑企业发展的“护城河”。而这，也是中国互联网创新从表面走向深入、从浮躁走向坚实的必由之路。

　　这正是：零售遇寒冬，资本需慎重。创新本致远，莫迷浮云中。

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