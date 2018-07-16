中国互金协会：整改不合格者要无风险退出和有效处置

原标题：齐心协力 攻坚克难 共促互联网金融规范健康可持续发展——协会在京召开落实专项整治下一阶段工作要求座谈会

来源： 中国互联网金融协会

2018年7月16日，为贯彻落实全国互联网金融风险专项整治下一阶段工作部署和要求，促进互联网金融规范健康可持续发展，中国互联网金融协会在京组织召开专题座谈会。协会李东荣会长出席会议并作总结讲话。陆书春秘书长介绍协会落实专项整治下一阶段工作安排的思路和举措。部分会员单位代表参加会议并作交流发言。全国互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、北京市金融工作局派员参会。座谈会由朱勇秘书长助理主持。

会议指出，专项整治下一阶段的工作安排，进一步清晰了总体目标，明确了重点任务，安排了务实有力的具体措施，为切实打好当前互联网金融领域风险防范攻坚战和今后促进行业长远规范发展指明了方向。广大从业机构要深刻认识专项整治工作再动员再部署的必要性和紧迫性，做到“打铁必须自身硬”，积极主动整改，有效防范化解风险，为整改合格机构顺利纳入规范管理创造条件，并对整改不合格机构实现无风险退出和有效处置。

针对近期一些地区网贷行业出现的项目逾期增加、平台退出增多、部分借款人恶意逃废债，而一些不实传言或不当报道误导社会舆论，造成投资人信心不足，加剧恐慌情绪等情况，会议认为：一是应正确宣贯专项整治政策精神，牢记发展是以规范为前提，整治是为了更好的发展。引导金融投资者和消费者关注相关官方网站和专业人士的正确解读，勿被外界不实报道误导，更不要信谣、传谣，伤害平台和投资者的合法权益。二是建议有关部门引导媒体正确开展舆论宣传，对社会释放正确理性信号，避免因对一些事件的过度渲染和错误解读影响市场正常秩序。三是加强社会诚信文化建设，相关部门应进一步加大打击恶意逃废债等行为，维护规范合同的存续效力。同时，进一步发挥司法协作、资金存管、信息披露、信用信息共享等基础设施手段作用，形成失信联合惩戒。四是持续开展统计监测和风险预警，促进从业机构按专项整治要求进一步规范发展，为达到整改验收要求做好相应准备。对确已不具备继续营运条件、拟退出市场的机构，应警示和督促其制定清退计划，增强退出全过程透明度。五是加大金融法规知识普及教育，引导会员机构依法合规加强自身权益保护，在维护金融消费者合法权益的同时，提示金融消费者应遵循契约精神，依法履约，避免因发生失信行为而引发法律风险。

会议强调，规范发展互联网金融对于提高我国金融服务的普惠性，促进大众创业、万众创新具有重要意义。互联网金融行业要着眼于长远长效，坚守服务实体经济的初心，开展合规审慎经营，只有始终坚持“有利于提升服务实体经济效率和普惠水平、有利于降低金融风险、有利于保护消费者合法权益”的从业原则，中国互联网金融行业才能健康发展，行稳致远。