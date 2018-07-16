乐视大厦更名乐融大厦：其股权已被质押给乐融致新

原标题：乐视大厦更名乐融大厦：其股权已被乐视控股质押给乐融致新

澎湃新闻记者 陈宇曦

7月16日，据知情人士介绍，乐视网主要办公地点乐视大厦已正式更名为“乐融大厦”，门口已经挂起“乐融大厦”的铭牌。

乐视大厦是乐视非上市体系的资产，其主体北京宏城鑫泰置业有限公司成立于2007年，注册资本5000万元，由乐视控股全资拥有。不过，乐视控股对宏城鑫泰公司的持股已悉数被冻结。在北京市企业信息用信息网上，宏城鑫泰公司共有21条股权冻结信息。

2016年底，乐视体系爆发资金链危机，乐视大厦作为地产资产用于质押以换得融资。

据《证券日报》2017年12月报道，2016年11月份，鉴于易到贷款困难，乐视控股以名下乐视大厦作为抵押物，以乐视汽车生态内的易到为主体取得的一笔14亿元联合贷款，这笔资金，仅有1亿元用于易到，其余13亿元都流入了乐视汽车生态之中。

另根据工商资料信息，2017年1月9日，乐视控股将乐视大厦股权质押给了中国民生银行股份有限公司北京分行，不过目前已经处于注销状态。

宏城鑫泰公司最新的出质信息显示，乐视控股在2017年7月16日将持有的乐视大厦股权质押给了重庆乐视商业保理有限公司。

重庆乐视商业保理有限公司背后是乐视投资管理（北京）有限公司，即原乐视七大子生态之一的乐视金融。

2017年9月，乐视网宣布以不低于30亿元的价格收购乐视投资管理（北京）有限公司100%股权（不包含乐视投资旗下非金融类资产及业务）。目前，乐视投资管理（北京）有限公司在工商层面已经转至乐视网子公司乐融致新名下。融创系的嘉睿汇鑫是乐融致新第二大股东，持股33.5%。

2018年3月13日，宏城鑫泰公司法定代表人发生变更，由王俊民变更为金顺实。金顺实还是乐视移动互联信息技术（北京）有限公司的法定代表人，乐视移动即乐视手机业务运营主体。

目前北京宏城鑫泰置业有限公司仍背负3条失信被执行信息，为失信被执行人。

其中案号为（2017）京03执646号的执行信息显示，生效法律文书确定的义务为：一，向浙江中泰创展企业管理有限公司支付人民币14.03亿元；二，向浙江中泰创展企业管理有限公司支付违约金（以人民币14亿元为基数，按照年利率24%计算，自2017年7月11日至实际清偿之日）；三，向浙江中泰创展企业管理有限公司支付迟延履行期间的债务利息。

值得一提的是，乐视在过去的快速扩张期，除了买下乐视大厦，还收购了不少房地产资产，不过随着乐视资金链危机，其地产资产也逐渐出清，乐视网二股东融创多为接盘方。

2017年3月，融创的间接全资附属公司重庆融创与乐视投资管理（北京）有限公司投资订立合作协议，重庆融创从乐视投资手中收购了重庆乐视界置业发展有限公司50%的股权，价格为2.2亿元。

重庆乐视界置业发展有限公司在2015年11月9日以约4.21亿元的总价拿下了位于重庆两江新区龙兴组团J标准分区两处地块的挂牌项目，如今，融创以2.2亿元的价格，就拿走了重庆乐视界的一半股权，可谓相当实惠。

在2017年12月14日，乐视投资彻底退出重庆乐视界的股东名单，重庆乐视界成为融创西南房地产开发（集团）有限公司全资子公司。