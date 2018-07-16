P2P投之家爆雷：疑遭温州团伙诈骗 网贷之家被拖下水

徐红伟 网贷之家官网 资料图

原标题：深圳P2P投之家爆雷：疑遭温州团伙诈骗 网贷之家被拖下水

澎湃新闻记者 周炎炎

7月16日，深圳P2P平台投之家微博表示，其CEO黄诗樵已经被收押，投之家董事、网贷之家创始人徐红伟目前也被警方采取了强制措施，投资人正在跟股东珈伟股份沟通，后因警方介入谈判中断。

但一位律师告诉澎湃新闻，微博中用的收押二字并不确切，因为只有判刑后才能使用“收押”二字，目前两人应该都在被拘留。

投之家发生了什么？为何投资人较为认可的第三方网贷信息网站网贷之家也会卷入其中？

7月12日中午，投之家被曝逾期，13日，员工们正常上班，发现公司图片墙与高管相关的照片全部被毁坏，仓库和CEO办公室被清空，办公电脑的网线和电源线均被拔掉，部分员工的硬盘甚至直接被卸掉。高管中CEO黄诗樵、COO邓伟、CIO覃五权、总裁助理颜渊集体失联，部分员工开始报案。

时至中午将近12时，邓伟出现召集理财顾问团队开会，并与黄诗樵电话连线，告知大家公司高层被骗，公司出了问题，并安抚员工让大家一起去报案。

7月14日，深圳市公安局南山分局以“涉嫌集资诈骗”对投之家立案侦查，失联一天的投之家CEO黄诗樵在朋友圈允诺：“我黄诗樵不是跑路的人，我会尽全力把真相还原，给大家一个交待。如果可能，我愿这一辈子都用来承担给大家带来的损失。”

根据投之家的官网，网贷之家多名高管在投之家有任职，比如网贷之家创始人徐红伟曾担任其董事长，但是在今年6月15日之后就变更为董事，新董事长和法人代表都变更为郑林国。网贷之家联合创始人朱明春也曾担任其董事，但是在今年6月15日之后就退出了管理层。

这时候，很多投资者将目光转向了网贷之家，去其在上海的办公地维权。鉴于此，网贷之家曾经在7月13日发声明撇清与投之家的关系，但是又在7月15日反悔，称自己“做错了”。

在前一则声明中，网贷之家声称与投之家不是兄弟公司关系，2017年12月之前，上海闻玺企业管理有限公司持有投之家68.8%的股份，网贷之家创始人徐红伟是闻玺的股东，但去年12月8日，闻玺已经从投之家退出。网贷之家的公司主体为上海盈讯股份有限公司，徐红伟等是公司的创始人和股东，但闻玺和网贷之家是独立的两家公司，仅在股东层面有关联。

而在后一篇公告中，网贷之家进行了道歉，称自己摧毁了投资人的信任，愚蠢地选择了成为明哲保身的懦夫、临阵脱逃的逃兵。这篇公告显示，网贷之家创始人徐红伟已于7月15日早上9点半主动到深圳经侦处配合调查，尽全力追讨逾期标的债务。在此之前，徐红伟针对投资人的疑问特别录制了一段视频，表达了愿意用投之家被并购所得全部股权款、网贷之家的股权价值来弥补投资人的损失。同时，网贷之家也会协助投资人维权，提供法律咨询和其他相关善后工作。

在徐红伟的一段录音回复中，他表示早期的时候，网贷之家和投之家是同一个实际控制人，即他本人。但是，在2017年底签了并购协议后，后来又作了工商变更，法律层面上两家其实没有任何关系。

与此同时，上述音频内容显示，徐红伟称自己在平台并购的过程中，由于经验不足对新的大股东监管不到位。新的大股东在外面收购了多家P2P平台，今年6月，通过舆情监控和工商信息查询发现，新股东参与了多家P2P平台的收购，背后疑似有温州帮的一个团队，来专门操作收购平台这些事。这些平台陆续爆雷导致投之家资产端逾期。而对于投之家标的及资金去向的问题。投之家的标的分为两类，大部分标的是新股东介绍来的，还有一些是投之家自己开发的资产，如车贷资产。

而投之家股权收购款去向的问题，徐红伟回应称，股权款中自己所得不多，并没有拿去消费，还曾试图挽救投之家，有一部分给了原来的财务投资者（即赛富亚洲等风投机构）。

从融资情况来看，2015年9月，投之家获风投机构赛富亚洲战略投资，完成Pre-A轮融资，2016年8月，获风投机构创东方领投的8000万元A轮融资，2017年12月，获鼎晖投资、赛富投资基金的战略融资。

就在一个月前，投之家刚刚宣布收获新一轮融资，平台估值达到10亿元。公司官网发布《投之家获上市公司母公司4.09亿元B轮融资》，称此次融资规模达到4.09亿元，上市公司平台（珈伟股份母公司阿拉山口市灏轩股权投资有限公司）以2.11亿元收购原股东35.24%的股权，同时通过增资1.98亿元，获得19.76%股权，直接或间接持有投之家总共55%的股权，获得平台控股权。

徐红伟的说法与黄诗樵较为一致。根据投之家CEO黄诗樵接受南方都市报采访时的回应，他及投之家的团队被所谓的新股东给骗了。而所谓的新股东，是阿拉山口市灏轩股权投资有限公司的实际控制人，姓卢。

数位业内人士告诉澎湃新闻，所谓“卢老板”不是一个人，而是一个温州团伙，控制的P2P公司绝对不止投之家一个，接下来注定会接二连三地“爆雷”。