一暴雷平台董事长自首！金融四大民间高返平台全覆没

原标题：成都暴雷平台董事长刚刚投案自首！警方定性涉嫌违法犯罪，金融四大民间高返平台已全军覆没

问题平台报道组成员：陈冬生 张雪囡 段久惠

自“员工报警”之后，网贷平台眼下又出一个新现象，叫做实控人 “投案自首”。

7月16日，成都警方公告称，雅堂控股董事长杨定平等人因涉嫌违法犯罪，已投案自首，目前已被采取刑事强制措施。

成都市公安局天府新区分局的一份告示显示：

成都雅堂控股集团因经营不善，资金周转断裂，涉嫌违法犯罪，公安机构已立案侦查，目前正在办理和取证过程中，办公现场全部物品予以查封。

刚刚过去的周末，唐小僧被立案调查；上个月，联璧金融被查；2017年11月，钱宝网被查；这些平台高管或被捕、或自首。至此，不过半年多时间，钱宝网、雅堂金融、唐小僧、联璧金融四大民间高返平台“全军覆没”。

“网贷行业去杠杆高压之下，一些平台自身问题不少，非法集资、甚至庞氏骗局肯定要被这个行业淘汰。”华南地区一位网贷平台资深从业人员希望，网贷行业经过优胜劣汰，留下资质优的规范实力平台，推动行业良性发展。

雅堂金融平台正卖股融资还债

资料显示：杨定平起家于家具行业，雅堂控股集团的产业链结构中包含了雅堂电商、雅堂小超、雅堂到家、雅堂技术和雅堂金融。2013年，杨定平创办了雅堂电商，随后于2016年成立了P2P平台雅堂金融，主要从事供应链金融，专注家具产业链细分领域。

为外界所知的雅堂金融，即是其集团产业链金融模式的核心。不过，今日，券商中国记者登陆雅堂金融官网发现，该平台目前正在转让股权。

记者试图致电该公司，但官方电话一直无人接听。从该股权转让补充协议来看，转让方雅堂金融拟卖股融资，偿还债务。具体来看，甲方雅堂集团承诺将目标公司股权作为对价出售，向第三方寻求融资，所得款项用于公司运营、偿还部分债务、按一定比例回购股份及股权分红。

而且，该股权转让还尝试债转股的方案，根据债转股募集金额的不同，计划将雅堂控股及雅堂员工团队所持股份的不同比例用于股权出售。

今年1月23日，雅堂金融在其微信公众号发公告宣布退出P2P业务，并成立清退小组，将在3个工作日内制定出让投资人满意的退出计划和方案；25日上午，雅堂控股P2P清算小组与投资委员会表示将制定详细的、可操作的具体执行方案。但是，在不到一周内，雅堂金融却3次调整了方案：

一是债转股与分批兑付二选一，但兑付部分仅局限于1月23日可提现金额；

二是雅堂金融官网挂出的业务清算方案，新增了申请破产清算选项。

1月27日，雅堂金融更新第三版清算方案，并上线了清算系统，称业务清算方案将由用户自主选择，选择后按照对应的方案执行，保留债转股与分批还款方案，最快需18个月兑付完毕。但到今年4月份，记者在一个网贷社区看到网友评论，仍有投资人未被兑付损失。

成都雅堂金融信息服务股份有限公司是雅堂金融运营主体。这家公司被定位为雅堂电商供应链金融平台，专注家具产业链细分领域，为雅堂电商家具产业链提供专业、可持续的金融服务。

不过，记者在该集团旗下的雅堂小超看到，会员注册购买在线商品，可以获得旗下原来的P2P平台的高返券。甚至有投资人怀疑，这些品牌商超可能成为供应链金融平台的自融标的。

天眼查显示，杨定平、杨盼、张长江、严荣康等高管注册大量空壳公司。其中杨定平担任法人的多个家具公司均因登记的住所或者经营场所无法联系而被列入企业经营异常的范围内。

违规大量使用信用卡套现

近日，券商中国记者收到雅堂金融多名投资人联名举报资料，实名举报杨定平及其高管假借P2P平台非法集资。其中，和此前暴雷跑路的其他平台的一个明显的差异，雅堂金融存在大量使用信用卡套现的现象。

雅堂金融投资者郑某对记者表示，她不仅是雅堂金融的投资人，还是前员工。雅堂金融一直诱导员工和投资人大量办信用卡，并非法套现。每天都有银行到公司前台为员工办信用卡，员工可在上班时间丢下工作到公司前台办卡而不受任何纪律制约。

投资人提供的举报资料显示，公司在其官网上开放信用卡充值渠道，并专门制作了操作流程，让员工和投资人在雅堂电商官网上以买自有品牌“原来生活”和“明清花梨”红木家具为名（该公司原名盛世鸿雅），用支付宝刷信用卡假购买，然后选择退款到雅堂金融账户（在平台上投资）。

该投资人表示，据她所知，公司有员工开了70多张信用卡，进行非法套现。

上海汇筠律师事务所合伙人胡郁舒告诉记者，P2P平台允许甚至鼓励投资者使用信用卡、蚂蚁花呗工具充值，进而用于投资，明显是不合规的。按照《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》第十五条规定，参与网络借贷的出借人应当保证出借资金为来源合法的自有资金，但是刷信用卡、用花呗支付，明显不是出自现有的自有资金，而是透支消费，甚至涉嫌高利转贷（即以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人），扰乱了市场秩序，是明令禁止的。

强迫投资人签署借款协议

1月23日，雅堂控股召开新闻发布会，宣布主动退出P2P业务。当日其公告：自公告之日起成立退出工作领导小组；在总部接待投资人解决相关问题；制定退出计划及方案；为投资人设置咨询专线及信息发布QQ群并于微博公布处理进度。

不过，雅堂金融总部人事行政经理表示，1月27日，平台单方面宣告业务清算方案，强行将出借人归还投资人的出借资金占为己有，强迫投资人与平台签订一个长期的借款协议。若投资人签署借款协议，投资人每月可以拿到利息，本金归雅堂集团长期占有和使用，若不答应，就不会兑付。

1月24日，杨定平以个人名义发布内部信表示，“只要大家稍稍冷静下来，事态平静下来，一切都会好的！”

1月28日，因为员工对雅堂金融退出清算方案不满，雅堂控股发布关于员工泄露公司秘密涉嫌违法犯罪的公告。

诱导充值一直坚持到最后

投资者提供的举报材料显示，雅堂金融利用各种虚假促销活动，以积分，红包，酒，年货等，打电话，短信，发邮件，私信等诱导充值。

记者看到，雅堂金融诱导充值一直坚持到最后。

1 月4 日~1 月11 日，雅堂控股还在推出“超级年货节”，为在职员工提供“家具0 元购”和投资送“五粮液专属定制酒”的福利。

一名雅堂金融前员工表示，雅堂金融清盘前一周，雅堂运营总监彭某还在安排高级客服经理徐某某诱骗投资人通过电商退款方式充值。

最后一个月，利用各种利好活动，发秒标诱导充值，总共发12.2亿。并在2018-01-19号16:00以后，就以技术问题为借口不允许提现，其中20号和21号仍然发秒标诱导投资者充值。

下图为雅堂金融的投资者统计2017年12月17日到2018年1月21日发的秒活动，投资人累计投资1011111093元。

有意思的是，今年1月份，雅堂控股曾计划在雅堂智慧城集资建设员工公寓。

自首董事长曾上电视化身民工

籍贯四川省巴中市通江县的杨定平也获得了多项社会职务。2014年12月，获得深圳市百名行业领军人物称号；2015年，获得四川省在外创业优秀企业家称号。

百度百科资料显示，其为四川省慈善总会常务理事；四川省巴中市政协委员；四川省巴中市慈善总会副会长，深圳大学客座教授。

2017年2月，在《铁骑回乡》电视栏目中化身民工，体验劳动者的酸甜苦辣。

附杨定平主要经历：

早年经历

1974年，出生于四川巴中市通江县的一个农民家庭，父亲是一名农村民政工作人员，受父亲影响，杨定平青年时期投身民政基层工作。

2000年，杨定平独自从四川老家来到深圳，刚开始三个月的时间里，身无分文，一度靠白水煮香菇充饥，睡过荔枝公园的长椅（这是他英文名字parker的由来） 。

2001年，进入阶梯英语，从事无底薪靠提成的英语教材销售工作。

2003年，杨定平进入一家中式古典家具公司工作，对家具产业链也有了深入了解。

2004年，获得一笔家具订单，收获了人生的第一桶金，此后，他在深圳一艺展中心租用2000平米的场地，开设了他进军家具行业第一个以经营办公家具、古典家具为主的家具卖场。

创业经历

2007年，杨定平创办第一家公司——深圳市盛世鸿雅家具股份有限公司，主要做家具工程。

2012年，创办煜隆创投（现更名为雅堂集团）。

2013年，创办雅堂之家（现更名为雅堂电商），

2014-2015年雅堂电商在全国开设100家线下家具体验馆，

2015年12月雅堂电商全开放B2C平台上线，

2016年9月雅堂集团落户成都天府新区 ，

2016年10月，雅堂重点项目雅堂小超在成都启动，

2018年1月23日，在毫无征兆的情况下，杨定平所执掌的雅堂集团旗下的P2P平台雅堂金融突然宣布清盘退出，一石激起千层浪，众多投资者在随后的几日内纷纷千万雅堂集团总部了解相关情况，其中不乏众多情绪激动的投资人讨要说法。

2018年7月16日，成都市公安局天府新区分局发布警情通报，雅堂控股集团董事长杨定平等人因涉嫌违法犯罪，于2018年7月15日到成都市公安局天府新区分局投案自首。