永利宝“跑路” 前1号店CEO于刚任董事也不管用了

摘要

永利宝APP今日推送消息称，“平台老板余刚与张玉丰现已失联，请大家速速报警维权！”据报道，原1号店董事长于刚曾参于永利宝B轮融资。目前，于刚仍在担任永利宝董事一职。

来源 | 全天候科技

作者 | 张少华 编辑 | 安心

6月以来的P2P“爆雷潮”继续蔓延，今日又有一家影响力较大的P2P平台——永利宝出问题。

7月16日午后，永利宝APP推送了一条令投资者担心的消息：“平台老板余刚与张玉丰现已失联，请大家速速报警进行维权！”

对此，全天候科技致电永利宝官方求证，电话长时间无人接听。每日经济新闻报道称，有消息确认永利宝跑路属实。

此次永利宝爆雷可谓突然，媒体消息显示，永利宝上月26日还受邀出席了由上海金融信息行业协会主办的“上海金融信息下午茶系列活动之上海金融信息行业公共事务联络官会议”。

公开资料显示，永利宝是由上海永利宝网络信息科技有限公司负责运营的网络借贷信息中介平台，创建于2013年。成立至今，永利宝用户总数超过89万人，累计交易规模超过76亿元。

过去几年，永利宝先后完成了多轮融资，其中，2014年获得了乾道控股1000万人民币投资，2015年1月获得了汉理资本千万美金级投资。2015年9月，36氪报道称，永利宝完成B轮1亿元人民币融资，投资方除了深圳博汇源，汉理资本，深圳金丰合泰、冠太创投等机构，还包括原1号店董事长于刚。

企查查信息显示，B轮参投永利宝的深圳博汇源，深圳金丰合泰、冠太创投目前仍然在永利宝的股东名单中，而汉理资本已在今年1月退出，于刚仍在担任永利宝的董事一职。

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P2P“爆雷潮”

随着上月央行、银保监会等个部门多次向P2P市场释放出加强监管的信号，一大批国内P2P平台相继爆雷。数据显示，6月至今，爆雷的P2P平台已超过一百家，7月份已有四家交易规模“百亿级”的P2P平台停业，包括钱爸爸（累计交易金额300亿元）、牛板金（累计交易金额390亿）、银票网（累计交易金额140亿元）、投融家（累计交易金额103亿元）。

对于此番P2P爆雷潮，网贷之家研究院院长于百程向全天候科技表示，P2P平台存在自融、资金池、风控的问题，遇到流动性问题和监管压力，就会引爆风险。随着出借人的风险偏好趋于保守，一些实力不济，风险比较高的平台难以获取持续的出借人资金，从而加速了退出。此外，一些持续高返的平台具有一定知名度，一旦爆雷，会引发连锁反应。

苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言认为，近期P2P平台集中爆雷，宏观经济去杠杆导致的底层资产不良率上升，以及平台自身经营上的一系列问题是内因，而直接的导火索应该是唐小僧、联璧金融等明星平台爆雷带来的恐慌效应。这些平台出问题后，市场恐慌情绪传染引发资金流出，致使本就很脆弱的平台迅速爆雷。