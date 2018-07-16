因环境恶劣 亚马逊西班牙工人在Prime Day之前罢工

新浪科技讯 北京时间7月16日晚间消息，距离亚马逊“Prime Day”全球购物促销活动还有不到一天时间，亚马逊在西班牙的工人们却举行罢工，抗议亚马逊货站恶劣的工作条件。

一个名为“Amazon En Lucha”的团体组织了这场罢工。罢工将持续到7月18日，参加罢工的工人们还呼吁亚马逊在欧洲的其他工人举行罢工活动。

参加罢工的工人们站在亚马逊位于西班牙首都马德里的仓库外边，佩戴着亚马逊CEO杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)的面具。这并不是该物流中心工人们的首次罢工，今年3月已有数百名员工进行了罢工，要求对劳动合同进行讨论。

此次，工人们主要抱怨工作时间越来越长，但奖金却越来越少，另外还缺乏对疾病的防护。

目前尚不清楚有多少工人参加了此次罢工，但组织者Amazon En Lucha同时呼吁亚马逊在整个欧洲的工人们举行罢工。

对此，亚马逊一发言人称：“亚马逊在马德里的工人们享有基本工资和一系列福利，整体薪酬水平处于物流行业的上限。”

最近几年，每逢圣诞购物旺季到来之前，亚马逊在德国的员工都会举行罢工，要求提高薪水待遇。而亚马逊每次都表示，其德国员工的工资水平已接近德国物流行业薪水标准的上限。

亚马逊本月初宣布，备受期待的2018年“Prime Day”全球购物促销活动将于美国东部时间7月16日下午3点(北京时间7月17日凌晨3点)正式启动。“Prime Day”是亚马逊在2015年7月为庆祝公司成立20周年而首次推出的全球购物促销活动，参与该促销活动的商品种类和数量一度超过“黑色星期五”。(李明)