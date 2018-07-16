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不跑路不失联！上海互金协会召开网贷机构座谈会

不跑路不失联！上海互金协会召开网贷机构座谈会
2018年07月16日 18:44 新浪科技综合
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　　原标题：不跑路不失联！上海互金协会召开网贷机构座谈会，建议监管加速备案政策落地

　　来源：上观新闻

　　作者：张杨

　　7月16日，上海市互联网金融行业协会召开网贷机构座谈会，点融、拍拍贷、石投金融、医界贷等多家网贷机构参会并发言。

　　与会代表一致认为，近期出现问题的网贷平台绝大多数都不是合规平台，这恰恰印证了行业专项整治的方向是正确的，行业已进入良币驱逐劣币、加速自我净化的阶段。随着不合规平台的淘汰出局，合规优质的平台将在监管的指引下走上规范发展之路。同时他们表态，坚决拥护监管部门规范整顿行业的决定，努力化解网贷行业的金融风险。

　　代表们还表示，打铁还需自身硬，从业人员要坚守初心，坚持普惠金融，坚守法律底线和政策红线，按照整改验收标准严格要求自己。要勇于承担维护社会稳定和金融稳定的责任，不跑路、不失联，经营上遇到困难的，主动和监管部门及公安机关进行沟通，妥善有序退出。

　　具体建议方面，会议希望监管部门能够加速备案政策的具体落地，希望能够成熟一家备案一家。同时，希望公安机关严厉打击非法机构，维护好投资人的权益。并且，希望媒体能够对网贷平台所出现的问题客观、真实、公正、全面报道，不片面引导舆论，不刻意制造恐慌，不为时效性和阅读量传播扩散不实信息，误导投资人。此外，希望投资者不断提高风险识别的能力，充分认识投资风险，选择符合自身风险承受能力的产品。遇有问题，合法合情合理地维护自身权益。

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