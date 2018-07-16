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滴滴预计分拆车服业务 为IPO计划铺路

滴滴预计分拆车服业务 为IPO计划铺路
2018年07月16日 16:08 《财经》杂志
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　　摘要：滴滴酝酿分拆车服业务已经有一段时间，目前软银为其意向投资者

　　《财经》记者 张珺／文 宋玮／编辑

　　《财经》独家获悉，滴滴将分拆其车服业务，这次分拆是为滴滴的上市计划做准备。

　　关于这次分拆，《财经》目前获得的信息是，滴滴车服准备以约30亿美元的投前估值，融资10-15亿美元。软银是意向投资者之一。不过最终方案尚未完全敲定。

　　滴滴于2018年4月16日宣布成立汽车服务平台（简称：车服）。汽车服务平台隶属于滴滴快捷事业群，整合了原汽车后市场、运力中心、海浪（租车业务）和优步等多个部门人员，整合后下设业务包括——加油、维保、汽车开放平台和分时租赁。该部门由快捷出行事业群副总经理陈熙（Kevin）担任负责人。

　　据当时的内部信显示，滴滴汽车服务平台年化交易额超过370亿元人民币，覆盖城市200多个、合作伙伴和渠道商5000多家。2018年，其年化交易额的目标是900亿元人民币。

　　实际上，滴滴汽车服务的独立计划已经有一段时间。该业务可以看做是滴滴在出行以外第二大具有想象空间的业务，是在一站式出行平台的基础上进一步以车主和汽车为中心深耕服务，向产业纵深前进一步。“想象空间很大，故事也相对独立。”一位原滴滴中层告诉《财经》记者，但此前一直没有完成剥离的原因是，“短时间难以独自盈利”。

　　“（以上业务）目前都还属于投资孵化阶段，可以进一步挖掘司机的群体价值。”一位滴滴员工对《财经》记者说，滴滴车服的独立计划可以从其所做的品牌区隔看出。加油和维保业务都以“小桔”命名，即小桔加油、小桔养车，而非传统的滴滴系列。

　　汽车开放平台则是通过建立电商、线下门店等渠道，开放接入车源和金融产品，为车主提供汽车租售的产品方案和平台交易服务。目前车厂联盟成员包括北汽、长安、车和家、广汽、上汽等，可见的产品落地是“一号有车”商城。

　　一位出行领域资深人士对《财经》记者说，车主服务是一个典型的蚂蚁市场，即市场非常分散，比较难一家独大。整个后市场看上去保险交易类业务是利润最可观的。

　　而分时租赁从业务逻辑上来说，本应与滴滴快车、顺风车等平行，为出行业务。但从业务执行来看，分时租赁是一个车辆运营的业务，“不能算一个传统的出行业务，属于车服待孵化的业务，”上述员工说。分时租赁尚处于行业发展早期。

　　今年是中国互联网公司的“上市年”，此前已有多家企业在美国和香港两地上市，包括小米（1810.HK）、优信(UXIN)、虎牙（HUYA）、映客(3700.HK)、爱奇艺（IQ）等。和滴滴一样同属于中国互联网“小巨头”的美团点评已申请港交所上市并发布招股书，而今日头条也有意于今年赴港上市。

　　滴滴车服的分拆，也是在为其IPO计划做准备。《财经》尚未获悉滴滴上市的具体时间节点，但接受《财经》采访的三名业内人士称，滴滴可能不会选择今年上市，大概率是明年。但现在市场变数非常大，不排除有其他变化。

　　一位上市公司负责投融资的高层人士对《财经》分析称，一般上市前剥离业务有两方面考虑：第一，把不盈利和亏损业务剥离出去，将优质业务打包上市；第二，让上市公司主业更清晰，把和主业弱相关的业务进行剥离，一方面便于估值，另一方面投资者普遍更喜欢聚焦的公司。

　　对于车服的分拆消息，滴滴市场部人士回应《财经》称，不予置评。

　　(编辑：林辰)

　　关键字： 业务 车服

滴滴IPO车服业务
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