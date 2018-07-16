脸书等隐私设置被指 引导用户勾选特定项

来源：法制晚报

记者 李娜

据美国《财富》杂志报道，为了符合欧盟颁布的新隐私法规，脸书和谷歌都推出了新的隐私设置，但部分人仍旧对此表示不满。其中最常见的问题是，一些网站的隐私设置故意引导人们选择某些特定选项。

例如，脸书的面部识别选项向用户展示一个明亮的蓝色框，鼓励人们让脸书扫描他们的面部ID，而拒绝此项服务的选项十分不明显，客户只能通过单击“管理数据设置”的页面来选择关闭。

近日，挪威、英国以及法国的消费者团体致函隐私监管机构，要求当局研究这些被称作“黑暗模式”的隐私策略。而由电子数据隐私信息中心带头的美国消费者团体也要求联邦贸易委员会展开调查。

在一份名为“欺骗性设计”的报告中，挪威消费者委员会指责了脸书、谷歌以及微软公司的Windows 10系统。

报告指出，这些公司在一定程度上采用了特定的设计、符号和操作方式，使用户远离方便的隐私服务。报告特别批评了脸书和谷歌的设置。当用户没有选择“干涉隐私”的选项时，其部分应用功能有可能失效，甚至个人账户会被删除。

挪威消费者委员会的数据服务负责人米尔·斯泰特表示：“这些企业操纵我们分享个人资料。这样的做法避免让消费者拥有保护个人数据的观念，对用户缺乏基本的尊重。”

消费者保护机构认为，欧盟颁布的新隐私法规规定，用户必须真正同意由科技公司处理他们的个人数据。

挪威消费者委员在提交给数据保护机构的信函中质疑称，“科技公司引导用户设置隐私选项时，是否可以默认用户得到告知并完全同意呢？”

此前曾有活动人士指责，谷歌和脸书违反了这一条例，这两家科技公司强迫用户同意将个人数据用于营销目的，以便继续使用其核心服务。

对此，谷歌的官方发言人作出了回应：“我们在早期阶段就确保建立产品的隐私性与安全性。为了欧盟新颁布的隐私规则，我们已经在过去的18个月中采取了措施，更新了产品、相关政策和使用流程，既为用户提供数据透明度，也保证用户对服务直接控制。”而脸书的发言人也坚称该公司的工作方法符合法律，并遵循隐私专家与设计专家的建议。