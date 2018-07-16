微信里邂逅“白富美” 然后钱就没了

陌生美女头像主动加你微信好友，点开朋友圈一看，原来是坐拥各种豪车的“白富美”。聊天内容也颇具“深度”，从股票到期货，各种投资方式样样精通。问及发财之道，“白富美”表示这是网上相识的缘分，愿意“倾囊相授”

微信里邂逅“白富美”，还贴心献上投资诀窍，这真的是网上搜来的缘分吗？

网友王浩（化名）向国是直通车透露，几个月前，有个美女头像的微信加上他，此人每天都在朋友圈推荐盘后票，表示有免费的股票推荐，但是盈利要双方分成。“刚开始我没信，但暗自观察一段时间后发现她推荐的股票确实第二天都在高开。”禁不住诱惑，王浩随即掏出上万元进场。“前一天还在涨，结果真正跟着她操作，走势就都不一样了。”

被套半个月后，王浩亏了2万多元。随即他在网上分享自己的经历，竟然发现有很多网友都有过此类在社交软件被推荐股票后被套牢的经历。

荐股大师：“只需要‘一点小钱’让你稳步盈利！”

为了解社交软件荐股的详细情况，国是直通车通过网上搜索荐股有关关键词，随即发现有许多“某某股神荐股”、“某某专家牛股私藏”的公众号以及微博账号，添加关注后，对方自动回复：回复数字×，可获得进入内部股票交流群的资格。

广告语也非常诱人：每天3只牛股推荐，签到领取日刊，还可以提供最专业的个股分析诊断，并且指明这些服务都是免费的。

回复后，留下姓名电话，国是直通车很快就被拉进一个内部股民交流群。该微信群不仅频繁更新每日股市资讯，还有一些股票以及大盘的点评，当然其中也包含广告中所说的3只推荐的牛股。

观察多天发现，群中“投资大师的助理”每日会公布前一天所推荐个股的成绩，并附上一段励志鸡汤：“路，越走越宽，心，越战越强，跟上大师的步伐，打响七月翻身战！”、“每天推荐牛股3支，您们在群里面看了这么久，只要今天成为客户，明天就带你们赚！”、“就问问我们这种直线拉升的实力怎么样，我们想拉升就能直线拉升，我们出货就快速下跌，这就是影响力。”

在下面也有人回应，“昨天推荐的牛股×××，目前赚2块多了哦。”、“昨天清仓跟上。多亏老师安排了。”

国是直通车随即向这家荐股机构的工作人员表示自己想炒股，向其“请教”股市的操作技巧。

该工作人员了解情况后，非常“体贴”地建议道：“可以先从群里提供的免费服务开始了解，毕竟投资都是需要谨慎的，要多验证多关注我们公司的实力。”随后发过来一些关于该公司的相关资料，直言该公司被业内誉为“股评家的摇篮”、“证券界的黄埔军校”。

国是直通车随即在发过来的公司资料中找到该公司一位投资大师的证书编号，但是将证书编号输入中国证券业协会从业执业人员信息公开页面进行查询后发现，并无此人。

荐股机构工作人员晒出的“买家秀”

此外，该工作人员向国是直通车介绍说，支付26800元服务费就可以办理手续成为公司会员，享受个股操作一对一指导，还有专业人员实时盯盘，通过短信、微信同步提示客户个股买卖点、盈止损位、仓位控制以及目标价位。

据他描述：“只需要‘一点小钱’就可以尽享专业及时的服务，让你稳步盈利！”

业内人士：“各类荐股都要保持高度警惕”

实际上，此类交钱享受个股推荐的荐股活动并不合规。

首先，根据中国证监会发布的《证券投资顾问业务暂行规定》中的相关规定，从事证券投资、咨询业务的个人必须具有证券投资咨询执业资格，并在中国证券业协会注册登记为证券投资顾问，否则属于非法经营。

其次，即便拥有从业资格，根据有关规定，证券投资顾问也不得通过广播、电视、网络、报刊等公众媒体，作出买入、卖出或者持有具体证券的投资建议。

而像网友王浩遇到的事后分成的荐股活动，也并没有多少技术含量，多是“涨跌全凭运气”。

第一创业证券呼叫中心总监谢贵阳在接受中新社国是直通车记者采访时表示，这些所谓的荐股师在股票行情较好的时候，选出一批近期较为强势的股票，分别告诉不同的人，其中总有上涨的；如果蒙对了，再第二次推荐。只要两次都推荐正确，不仅可以获得分成，还可以再进一步卖出一个“中长期大牛股”，从股民处大赚一笔。

“推荐完全凭运气，股票涨了就跟着分红，股票跌了，也不负任何责任，这种方式严重损害投资者的利益。”谢贵阳说。

而令人不解的是，无论是交费推荐个股还是事后分成，骗子在前期钓鱼时展现的炒股技术确实“一流”，这是如何办到的呢？

对此，谢贵阳表示，骗子们推出的股票有时确实能上涨，主要在于三方面：

1、提前布局已购入相关股票，可以宣传时先打压股价；

2、推荐的股票较多是流通小盘股、热点题材炒作股、低股价的股票；

3、准备了一定的资金给予配合，拉升时多选择在早盘集合竞价或盘面压力较小时，很多时候，用较少的资金可以拉升对外宣称的涨幅。

谢贵阳提醒投资者，要对各类“荐股”活动保持高度警惕：“获取相关投资咨询服务，要选择合法的证券期货经营机构，远离非法荐股活动，以免遭受财产损失。天上掉馅饼的事情越来越少，究竟是馅饼还是陷阱需要投资者认真思考，加以堤防！”