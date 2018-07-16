途牛"屠牛"：单方面裁员降薪500人背后 3年累亏46亿

原标题：途牛降薪裁员背后 三年累亏46亿急于压缩开支

来源：长江商报 记者：陈妮希

昔日是“阔少”，今日大裁员，曾经风光的途牛如今却干起“屠牛”的活。

近日途牛内部员工爆料，途牛用降薪的方式逼迫员工离职，降薪波及500人，引发部分员工罢工近一周。微博上关于“途牛单方面降薪、集体罢工”话题的阅读量一度高达16万。

对此，途牛方面向长江商报记者回应称：“途牛对销售岗位提成提供了系统查询功能，由于7月1日上午提成查询系统出现故障，查询结果与实际情况存在差异。7月1日下午，提成查询系统已修复。途牛将持续保障员工权益，与员工共同成长。”

对此，香颂资本执行董事沈萌在接受记者采访时表示：“互联网企业由于前期快速扩张导致员工规模迅速膨胀，当企业发展泡沫消失导致人力资源供过于求，碍于各种劳动保护机制的约束，企业就会用各种旁门左道手段实现员工自行离职、减少赔偿金支出，这是一种投机取巧的不良行为，也说明企业自身缺乏经营管理能力，无助于企业品牌形象。”

内部员工爆料变相裁员

7月1日，有途牛员工在微博上反映，途牛正在用降薪的方式逼迫员工主动辞职，据员工透露，此次提成降低了3-5个百分点，克扣了1000元甚至更多。正是此番降薪，引起了上百名员工罢工，他们希望，“公司能做到利润透明，并恢复以前的利润点。”7月3日，途牛旅游顾问中心员工就裁员事件再爆料，称目前正对其所在部门实施降薪、降提成，意欲借此逼迫员工离职，波及人数在500人左右。当日，途牛公关负责人对外回应称，降薪及罢工一事确实存在，但并未逼迫员工离职。“确实是有几个员工在闹，但是实际的情况可能并不是像他们说的那样。其实就是公司对于员工的绩效和底薪做一个更明确的拆分。”

途牛公关部方面向长江商报记者表示，“途牛对销售岗位提成提供了系统查询功能，由于7月1日上午提成查询系统出现故障，查询结果与实际情况存在差异，7月1日下午，提成查询系统已修复。途牛将持续保障员工权益，与员工共同成长。”

电子商务研究中心特约研究员、上海亿达律师事务所律师董毅智认为，互联网公司的劳动者权益也没有特殊性。虽然互联网行业具有其不同之处，但在劳动者的权益保护也在现有的法律框架内进行规制。电子商务研究中心特约研究员赵占领认为，如果爆料属实，途牛以降薪方式逼迫员工离职，则降薪行为本身没有经过员工同意，就缺乏法律依据。当然，途牛的目的在于以此方式让员工“主动”提出离职，进而避免支付经济补偿金。对此行为，员工可以依法维护自身合法权益。

烧钱超速 三年累亏46.5亿元

昔日“阔少”是否真如传言那般“穷得叮当响”？

广告市场上，途牛曾一掷千金，在品牌营销上大手笔投入以追赶同业竞争者携程，业内甚至一度有“真人秀10个节目里有8个是途牛赞助的”这类说法。然而巨额投入的广告营销轰炸下，消费者并没有受到显著影响。

长江商报记者梳理公开信息发现，自2014年登陆纳斯达克后，途牛烧钱速度比赚钱速度高得多。从2015年到2017年，亏损14.6亿元、24.2亿元、7.7亿元，三年累计亏损46.5亿元。

不过，途牛旅游网发布2018财年第一季度财报显示，净亏损7160万元人民币，比2017年同期净亏损2.874亿元大幅下降。途牛预计，2018财年第二季度净营收将达到5.199亿元至5.383亿元，同比增长13%至17%。净亏损比去年同期大幅收窄，盈利指日可待。

从时间上来看，途牛亏损收窄和半年前裁员节流较为吻合。不过，从一季度数据看，途牛有三部分的费用是降低的，运营开支3.838亿元，较2017年同期下降31.4%；研发成本8410万元，同比下降47.3%；销售与市场营销费用为1.858亿元，同比下降26.8%。

途牛方面给出的解释是，因为采购规模变大等形成规模效应，导致整体收入的提升，同时还有成本的降低，以及几块费用的下降。不过，也有声音认为，盲目节流降低运营开支甚至研发费用，或许是此番暴力裁员引发风波的副作用之一。

董毅智认为，在线旅游行业缺乏门槛，靠资本来驱动、营销来导向，恶性竞争的后果是无法形成用户黏性，千篇一律同质化的模式，各种深坑、套路，已经让消费者缺乏对行业的认同。前不久的机票退改签费用畸高就说明搭售盈利冲抵巨额营销成本，除了对用户的各种不合理服务，更重要的是简单直接的内部裁员。模式不改，此种事件仍将继续。董毅智进一步表示，裁员不可怕，可怕的是这种发展状态的裁员可能造成更加无序的服务，伤害的是整个行业的发展。