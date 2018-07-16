四部门行动整治自媒体“洗稿” 重点监管短视频平台

新京报快讯（记者倪伟）今天（7月16日），国家版权局、国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部联合启动 “剑网2018”专项行动，旨在打击网络侵权盗版。

“剑网2018”专项行动将在对网络转载、短视频、动漫等重点领域开展版权专项整治。记者在会上了解到，此次专项行动自7月上旬开始，持续4个多月。

整治自媒体“洗稿” 剽窃

“剑网2018”将对网络转载版权开展专项整治。国家版权局版权管理司司长于慈珂介绍，针对目前网络媒体特别是微博、微信公众号、头条号等自媒体侵权现象，将重点打击未经许可转载新闻作品的侵权行为，和未经许可摘编整合、歪曲篡改新闻作品的侵权行为。

针对近来饱受诟病的自媒体“洗稿”等侵权方式，此次行动将整治自媒体通过“洗稿”方式抄袭剽窃、篡改删减原创作品的侵权行为，并规范搜索引擎、浏览器、应用商店、微博、微信等涉及的网络转载行为。

于慈珂表示，专项行动将通过集中查处一批违法转载案件，依法取缔、关闭一批非法新闻网站、网站频道及微博账号、微信公众号、头条号、百家号等互联网用户公众帐号服务提供者，来实现整治规范的目的。

重点监管抖音、快手等短视频平台

“剑网2018”还将进行短视频版权专项整治。据于慈珂介绍，目前短视频领域存在的主要版权问题，包括未经授权复制、表演、网络传播他人影视、音乐、摄影、文字等作品，以合理使用为名对他人作品删减改编并通过网络传播，短视频平台以用户上传为名、滥用“避风港”规则对他人作品进行侵权传播等。

此次专项行动将把抖音短视频、快手、西瓜视频、火山小视频、快视频、美拍、秒拍、微视、梨视频、小影、56视频、火萤、哔哩哔哩等热点短视频应用程序纳入重点监管。

集中治理动漫、网络直播、知识分享、有声读物平台版权问题

每年“剑网”行动均确定优先目标、聚焦细分领域，此次专项行动列出了3个版权问题重点领域，进行专项整治。

首先是动漫领域，专项行动将重点打击通过网站、应用程序、互联网用户公众账号、视频字幕组等非法传播盗版动漫作品，以及未经授权使用他人动漫形象制作传播游戏、玩具、文具、服装等动漫衍生品的侵权行为。其次，对网络直播、知识分享、有声读物平台版权进行集中治理，整治未经授权大量使用音乐、文字、口述作品版权问题。此外，本年度专项行动还将巩固往年“剑网”行动治理成果，进一步加强对网络影视、网络音乐、电子商务平台、应用商店、网络云存储空间等领域的版权监管，突出打击通过网络销售教材教辅、少儿出版物、音乐和影视移动存储介质以及使用聚合链接、设置境外服务器等手段的侵权行为。

据悉，专项行动期间，各地版权执法部门将对人民群众意见强烈、社会危害大的侵权盗版网站，从严查处并提请相关管理部门依法吊销电信业务经营许可证或注销ICP备案、停止提供网站接入服务等。于慈珂表示，专项行动鼓励社会各界向版权执法部门投诉举报并予以奖励。

编辑：刘国良 艾峥