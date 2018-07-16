侠客岛：42天108家P2P公司爆雷，但这还没完

据相关数据，6月1日至7月12日的42天内，全国共有108家P2P平台曝雷。

宋杰/侠客岛

“自从跟网贷大佬们学会了分散投资，鸡蛋不要装在一个篮子里，聪明的我把资金分散放到了下列平台：投融家、钱妈妈、银票网、善林金融、唐小僧、联璧......结果现在所有维权群里都能看到我的身影。”

这是网传形容当下P2P爆雷潮的段子，却成为最心酸最写实的一幕：据相关数据，6月1日至7月12日的42天内，全国共有108家P2P平台曝雷，相当于每天曝雷2.6家。

虽然数量并非历史最高点（2015年共爆雷867家），但今年的爆雷却异常夸张——不乏一些国资系以及上市公司背景的平台。连这样背景的平台都不能信任，投资者们还能相信谁？

连环雷

形势严峻到什么程度了呢？

套用某业内人士的吐槽：现在互金圈找工作就像“扫雷”一样。据称，在出事前，他曾面试过上海的资邦金服董秘岗，“结果聊天间，HR连中金所是什么都不知道。还好没去，否则入职没办完就要被经侦请去喝茶了”。

有数据统计，仅6月19至6月26日一周时间，全国共计有42家网贷平台出现问题。5家国资系平台（五星财富、钱妈妈、小金袋、咸鱼理财、卓金金服）清盘并待提供兑付方案，一家疑似跑路（金大圣）；唐小僧、联璧金融两家平台警方介入调查；其余多数民营系出现跑路或兑付困难。

重灾区，无疑是上海和杭州。恩，据知情人士透露，这两天杭州出事的P2P平台累计交易总额就超过了500亿，用户数量则超过百万人。

与此同时，美股上市的网贷公司也遭遇波及。以7月10日美股收盘价为例，拍拍贷大跌11.84%，简普科技收跌9.54%，趣店收跌6.82%，宜人贷收跌5.56%。

原理

从原理上来看，目前问题平台大致分为两种，一种是资产质量不佳，导致平台经营不善，一有“风吹草动”就有崩盘危险；另一种是伪P2P平台，是非法集资和旁氏骗局。

先看第一种。据业内人士透露，杭州近期曝雷的很多平台的实控人，都或多或少有一些联系，还有很多有上市公司背景。

但是现在上市公司日子好过吗？

并不好过。“拿钱去炒房，还有拿资金去做股权质押，肯定会用资金维护股价，否则就会出现爆仓，但是当下无论是房地产还是股市，都很难在短期内提供流动性，这样一来，靠资金维系股价市根本靠不住，风险就这么来了……”

再来看伪P2P平台的逻辑。上海交通大学上海高级金融学院实践教授胡捷指出，除了个别分支（如现已经被严格规范的现金贷），P2P业务其实是不赚钱的，因为其坏账率较高，收取的利率又有限制。

so，不赚钱怎么活？

“拉新人，补窟窿”是个惯用的手法，换言之，不断进来的本金让坏账在短期内不被暴露。但是胡捷指出，这个做法的通行前提是，平台方得有一定的资金池。

何为资金池？简单打个比方，A借钱给B，但A的钱先给了平台，平台再把钱转借给B，如果B还不出来，资金池可以垫付，起到缓冲作用。与此同时，如果坏账不断升高，资金池就需要不断有新客户进来“输血”维持。但问题是，这两年监管趋严，平台不能再搞资金池，历史上积累的坏账问题一定就慢慢显现了。

值得一提的是，在业界看来，杭州等地之所以出现地域性集中爆雷的情况，其楼市的火爆可能是另一个导火线。

自4月份进入摇号买房以来，杭州楼市一直高温不下。而动辄百万的“打新”冻结资金，对市民的现金流提出了较高的要求。6月25日，杭州三大知名楼盘同时摇号共计吸引了3.6万户家庭参与，合计冻结资金超过500亿元。

500亿元，这对于杭州不是什么问题。但在短短一周之内，就要冻结500亿元，钱从哪里来？P2P理财平台恐怕是一个重要出处。

薅羊毛

所以，用户为什么能上钩？

看完下面两个例子，你大概会有一些结论。

比如，一个名为联璧金融的互联网理财平台与斐讯路由器推出了一个非常具有诱惑性的业务。用户可以通过京东等平台在斐讯电子产品获得“K码”，然后再与购买理财产品的方式将“K码”在联壁金融激活，就能获得购机款全额分期返还，返还期数从3个月到12个月不等。这就是所谓的“0元购”。

再比如联璧金融推出的另一个“零钱计划”，存10万定期，零钱计划最高可以达到10.4%。多么诱人的回报。

而另一家上线不到一年成交量就破百亿的唐小僧，更有高明之处。不仅号称有央企背景，还在电视媒体等疯狂植入广告。比如“100元3天返50，1.3万元37天返500”等，可以说，为其赢得了裂变式的传播效应，同时也创造了截止去年8月份，注册用户超1000万的“傲人”成绩。

说到这里，大家可能已经明白，两者获取用户的方式虽然不一致，但核心逻辑却是相同的——高返佣吸引“愿者上钩”的人。

根据公开数据，全国 6月停业及问题平台数量为80家，其中问题平台63家（提现困难60家、跑路3家）、停业转型17家。据称，而这63家问题平台中至少有36家存在高返的情况，也就是俗称的“网贷羊毛”，其中不少平台的年化收益率超50%。

那么，这种“网贷羊毛”一般都有什么特点呢？

上面所说的“不正常的高返利”无疑是一大重要特点。尤其是，如果平台长期采用高返活动来提升人气，就说明平台大概率需要依靠“羊毛党”支撑。长久以往，难以承受如此高额的成本，资金链断裂是必然事件。

事实上，早在今年6月举行的上海陆家嘴论坛上，银保监会主席郭树清就曾经发出过提醒，“高收益意味着高风险，10%以上就要准备损失全部本金。”

另据不完全统计，这80家停业及问题平台中有70家为民营系平台，占比达到87.5%；有9家停业及问题平台为国资系平台，其中有4家为国资控股平台；另有1家上市系参股平台出现提现困难，占总数的1.25%。

但是有背景的平台就一定安全吗？也不是，唐小僧就是一个很好的例子。从以上数据看，6月仍有10家非草根系平台出现问题。事实上，目前行业里很多企业就存在“送股”换上市公司/国企合作的现象。

此外，尽管有些平台声称有上市公司背景，但是多是“ST股”，要么就是股东有大比例股权质押，要么就是企业经营不善。因此对于所谓的派系平台，投资者们也应该擦亮眼睛，不要盲目崇拜。毕竟，6月的“和平系”和“中房系”就是血淋淋的例子。

攻坚战

全国人大财经委副主任委员黄奇帆曾公开表示，中国P2P实际是个“貌合神离”平台，“99%的P2P平台会倒闭”。就像开一个赌场，赌民之间在赌，赌场只是提供牌和桌子。P2P公司通过其网络平台，让想借钱的人与并不认识但愿意借钱的人沟通。

有趣的是，英国人在上世纪90年代最先发明P2P，20年过去英国P2P公司没有超过10家；10年后美国人也应用P2P，到现在公司应该也在10家左右。再来看看我国暴雷的P2P公司数量：2014年265家；2015年867家；2016年556家；2017年217家；2018年至今（7月13日）181家。

为什么在中国一两年之间就出现1000多家P2P公司？它们是什么性质的？

黄奇帆认为：P2P实际是偏离了金融基本原则和规律”的情况下，在做与银行等金融机构差不多的借贷业务。对于其后果，黄奇帆毫不客气，“让它像蝗虫一样增长是对老百姓极度地不负责”。

央行的动作已然展开，近期明确表示，将再用1到2年时间完成互联网金融风险专项整治。作为重点整治的业态，P2P网络借贷和网络小贷领域存量风险化解清理，完成时间将延长至2019年6月。

1到2年，也就是说，这场互联网金融合规监管大风暴，并不是“突击战”，而是“攻坚战”。

监管的最新态度也很明确：强化整治力度，引导机构无风险退出，开展行政处罚和刑事打击，稳妥有序加速存量违法违规机构和业务活动退出。

信任危机尚未取得阶段性胜利，行业面临着风险释放期。未来，清盘会成为越来越多平台的出路，而爆雷无疑也将继续。（原题为《42天108家p2p公司爆雷，但这还没完》）