暴走漫画再度致歉:娱乐需要底线 将改正错误重新出发

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直击|今日头条封禁“暴走漫画”：涉嫌侮辱英雄事迹

暴走漫画内部整顿：视频节目下线 多个App无限期关停

新浪科技讯 7月16日上午消息，事发两个月后，暴走漫画近日发布致歉信，向英雄家属道歉，向主管部门道歉，向媒体道歉，向网友们道歉，向社会各界道歉，并表示将以实际行动，改正错误，重新出发。

暴走漫画表示，出现这样的错误，根本原因是我们社会主义核心价值观教育不足，法律意识淡薄，缺乏严肃面对历史、对待英烈的正确态度。暴走漫画习惯以一种娱乐化的方式去表达观点和态度，却没意识到娱乐需要底线，不是所有事情都能够娱乐化的。

5月16日，今日头条发布《关于封禁“暴走漫画”的公告》，公告称，近日，自媒体账号“暴走漫画”在多个平台发布涉嫌戏谑、侮辱英雄烈士事迹和精神的短视频内容。

17日晚间，暴走漫画联合创始人、CEO任剑在微博发布致歉声明称，即日起下线《暴走大事件》、《暴走看啥片》、《暴走玩啥游戏》等全线视频节目，并暂停更新，即日起暴走将对“暴走漫画”官方网站、暴走漫画App、暴走日报App进行无限期关停，对内容进行整改，对所有内容重新整理审查。

文化和旅游部监测到有关“暴走漫画”的网络舆情后，立即部署查处。经查，“暴走漫画”通过“今日头条”平台发布含有丑化恶搞董存瑞烈士和叶挺烈士作品《囚歌》的视频，通过其自营网站提供丑化恶搞董存瑞烈士的网络动漫产品，文化和旅游部指导陕西省文化厅、西安市文化广电新闻出版局依法立案查处，将从快从重作出行政处罚。“今日头条”平台未落实主体责任，传播含有丑化恶搞英雄烈士的视频，文化和旅游部指导北京市文化市场行政执法总队依法立案调查。

以下为致歉信原文：

致歉信

过去的近两个月，是我们寝食难安的两个月，也是认真反省的两个月。在此我们首先诚恳地向英雄家属道歉，向主管部门道歉，向媒体道歉，向网友们道歉，向社会各界道歉。

我们诚挚地感谢所有主管部门对我们的指导和教育，我们完全服从并认真落实完成了陕西省文化厅指导西安市文化广电新闻出版（版权）局等对我们做出的行政处罚决定。同时，为了避免错误的再次出现，我们进行了內部严格审查和整改。除了违规的产品下架外，其他所有内容也主动下架和暂停更新。

虽然这段期间公司停止了一切业务，但却是公司年轻人自责、思索、成长、收获最大的一段时间。对内容的监管疏忽暴露了公司管理水平的滞后、稚嫩。我们无意伤害任何人，无意违反公序良俗，但却造成了负面影响。感谢媒体的监督，感谢各界舆论的严肃批评，感谢各级政府部门的纠正和指导，这都是对我们最大的帮助和教育。

出现这样的错误，根本原因是我们社会主义核心价值观教育不足，法律意识淡薄，缺乏严肃面对历史、对待英烈的正确态度。我们习惯以一种娱乐化的方式去表达观点和态度，却没意识到娱乐需要底线，不是所有事情都能够娱乐化的。我们衷心感谢党和国家创造的良好文化环境，和对文化行业的支持，让我们有机会获得发展。我们应该牢记使命，不忘初心，珍惜用户和粉丝，做社会主义核心价值观的拥护者、传播者和践行者。

长期以来，我们致力于传播正能量，积极回馈社会，但是，这次我们给大家做了错误的示范，深感内疚和惭愧。现在我们深入学习法律法规、英烈精神，以实际行动瞻仰、祭扫英烈，不断反思公司发展和内容制作中的问题，并进行了积极整改。

我们恳请政府、社会各界、用户给我们改错的机会，自新的开始，不抛弃、不放弃。感谢大家给予我们正视错误的勇气，感谢英雄家属的教诲，感谢公司员工的不离不弃，感谢主管部门在繁忙的工作中对我们的谆谆教导，感谢媒体朋友们的关注指正。未来期望关注暴走的朋友们，能继续监督和爱护我们，我们将以实际行动，改正错误，重新出发。

再次诚恳道歉，希望大家继续监督，希望暴走漫画还能陪伴大家！

西安摩摩信息技术有限公司

2018年7月11日