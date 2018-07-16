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一年烧完2亿美元后 Uber对手Gett拟退出美国市场

一年烧完2亿美元后 Uber对手Gett拟退出美国市场
2018年07月16日 09:33 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月16日上午消息，Uber的竞争对手，同是打车应用的Gett一年前为打入美国市场斥资2亿美元。如今，Gett正考虑退出该市场。

　　据知情人士透露，这家以色列的科技公司可能会出售2017年4月份收购的纽约创业公司Juno，后者负责Gett在美国的大部份运营。该人士表示，Gett不一定会出售Juno，他们同时也在考虑其他方案。“根据政策，我们不对并购消息发表评论。”Gett的一名发言人说。

　　这位知情人士还说，退出市场的原因在于公司想要控制Juno不断增加的运营成本。但是，另一个位直接了解Gett的人则表示，Juno在2018年第一季度实现了盈利，并且Gett也有望在2019年第一季度实现盈利。

　　Gett曾试图增加其与全球最大的共享乘车平台正面竞争的机会，但最近公司突然改变方向意图从美国市场退出。Juno仅在纽约运营，与Uber、Lyft和Via Transportation互为竞争关系。Juno之前也计划向美国其他城市进军。

　　知情人士说，Gett在最近一轮反响冷淡的融资期间，开始考虑退出美国市场。上个月，Gett获得8000万美元融资，远低于公司几个月前寻求的5亿美元融资。

　　在美国之外，Gett的重点聚焦俄罗斯，与Uber和当地服务供应商Yandex NV的合并业务竞争。Gett也在英国和以色列本国市场有运营，公司的投资者包括大众集团，Access Industries和瑞典基金管理公司Vostok Nafta Investment。

　　目前已在100多个城市运营的Gett并不会是第一个缩减全球扩张计划的公司。滴滴出行将Uber赶出了中国市场，Grab在东南亚亦是如此。竞争的汽车制造商也在整合基于应用的服务。三月份，戴姆勒和宝马宣布合并两家公司的共享乘车业务。(图尔)

Uber打车GettJuno
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