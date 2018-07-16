新浪科技> 互联网 > 正文

小米即将被纳入“恒生指数”？错了

小米即将被纳入“恒生指数”？错了
2018年07月16日 07:06 虎嗅APP
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　文/Eastland

　　2018年7月9日，小米上市首日即跌破发行价。在最需要“挣脸”的第一天破发后，小米走出一拨可观的上涨行情，7月13日收于21.45港元，全周累积上涨26.18%。

　　尽管仅有1亿多股可供交易，小米上市头三天总交易量达13.7亿股，所有筹码被倒手十次，平均每天4.6次（因为可以T+0）。平均持股才1个多小时，这哪里是看好小米的投资价值，纯粹投机而已。

　　小米上市第一周为何表现抢眼

　　尽管估值虚高，但小米在上市的第一周涨幅超过20%，有三方面的原因：

　　第一是目前小米的流通盘很小。

　　通常IPO企业会在香港公开发售10%新股，其余90%交给承销商走“国际配售”。如果香港市场认购热烈、超额认购高于100倍，则会对“国际售股票”进行回拨。最终在香港市场公开发售的股票可以占到新股的50%以上。

　　小米只拿5%的新股（1.09亿股）在香港公开发售，由于认购惨淡并未启动回拨机制。所以，在国际配售股票大举入场之前（其中基石投资者认购的2.52亿股票有六个月禁售期），市面上流通的只有1亿多股，市值约20亿港元。#两三个“煤老板”足以左右股价#

　　第二是或有“托盘者”在发挥作用。

　　2014年阿里上市时曾任命高盛为“稳定市场代理人”。高盛的职责是在一定时期内维持股价稳定，通俗地说就是“托盘”。小米并未披露是否任命“托盘手”，但排在第一位的承销商就是高盛。不过流通盘这么小，用高盛实在是牛刀宰鸡，几个“小哥们”在雷总不知道的情况下伸伸手就够了。

　　第三是被纳入恒生综合指数。

　　7月9日恒生指数公告称小米集团符合”快速纳入指数要求”，将于在7月20日收市后纳入恒生综合指数、恒生综合行业指数—资讯科技业、恒生综合大型股指数、恒生综合大中型股指数、恒生环球综合指数及恒生互联网科技业指数，于7月23日起生效。

　　部分投资者认为纳入恒生指数之后，小米将成为相当一部分投资机构的投资标的（特别是相关的指数基金），同时亦成为港股通标的，为A股投资者打开方便之门。

　　汉能是港股通的第一批受益者，从未见过汉能产品的“北方韭菜”把这只股票的市值拉到3000多亿港元，让李河君过了一把“首富瘾”。南下资金的动向亦是决定小米股价走势的重要因素。

　　不幸的是，据媒体消息不同投票权架构公司股票暂不纳入港股通。

　　更加不幸的是，由于投资者对恒生指数的不了解，误以为小米将被纳入只有50只成分股的“恒生指数HSI”，还说顶替的是联想集团。其实，小米将被纳入的是有484只成分股的“恒生综合指数HSCI”，这些股票市值合计占港交所主板总市值的95%。

　　下面我们了解一下恒生指数，免得以后再闹乌龙。

　　认识恒生指数

　　恒生指数——Hang Seng Index，缩写为HSI。由香港恒生银行全资附属的恒生指数公司编制，以1964亿7月31日为基数日，基数点为100点。最早有30只成份股，2013年以来维持在50只，基本上每剔除一只才能纳入1只。

　　例如，2013年6月17日，联想集团（00992）被纳入，中国铝业（2600）被剔除。有媒体说小米顶替了联想集团的位置，其实与小米没毛关系，而是石药集团（1093）干的。

　　2018年1月17日，恒生指数收于31983.41点，为历史最高。#沪指不到历史最高点位的一半#

　　最近十年，恒生指数市盈率从未超过20倍。2018年指数创新高时市盈率达到17.6倍，6月跌到12.2倍。

　　1985年1月，恒生指数增加了4只分类指数，即把成分股分为4个分类：金融分类指数、公用事业分类指数、地产分类指数和工商业分类指数。2018年6月，4只分类指数对应的市盈率分别为11.06倍、17.19倍、6.77倍和18.46倍。

　　恒生指数成分股的门槛很高，除了市值高、成交额大之外，还要求“上市满24个月”“在香港有庞大业务”“财政状况健康”。联想1994年在香港主板上市，2013年才被纳入恒生指数，2018年又被剔除。2017年纳入的碧桂园、吉利汽车，上市时间分别2007年、2004年（吉利是借壳上市）。

　　对资本市场稍有了解的人都知道“新股”“次新股”走势飘忽不定，A股有连拉几十个涨停的暴风，港交所新股破发是常态、腰斩者也不算少。十个交易日就被纳入代表香港数千家上市公司股价走势的恒生指数，非常不严谨，恒生指数公司不会拿自己的声誉开玩笑。

　　小米即将被纳入恒生综合指数，门槛则低得多，有484只成分股，分为11个行业小米亦将被纳入的“资讯科技业”分类指数，现有36只成分股，包括腾讯、联想、网龙、阅文、中兴通讯、美图、富智康、金山软件等。

　　小米还将被纳入“恒生综合大中型股指数”这是公司编制的名目繁多的指数之一。该指数现有298只成份股，2018年6月平均市盈率12.44倍。

　　恒生指数面临“腾笼换鸟”

　　2017年恒生指数剔除昆仑能源、国泰航空、百丽国际、利丰等4只股票，代之以舜宇光学、九龙仓置业、万州国际和吉利汽车。但来自金融、地产等传统产业的个股仍占绝对优势。

　　截至2018年6月，恒生指数成分股总市值18.9万亿港元，占主板总市值的57.28%。

　　50只成分股中，金融类有12只，权重合计达47.78%；11只地产股权重合计10.95%；12只来自三大传统产业（能源、制造、服务），权重合计13.47%。以上35只来自传统产业的个股，权重合计达72.2%。

　　50只成份股中属于资讯科技类的仅有腾讯和瑞声科技两家，权重分别为10.32%、0.88%，合计11.2%。

　　恒生指数成分股的行业分布与时代明显脱节，代表新经济的个股严重不足，必须腾笼换鸟。

　　预计权重排名靠后又来自传统行业的标的，将会被小米、美团和蚂蚁金服们替代。特别是权重低于0.5%的信和置业、恒隆地产、中国旺旺，为新经济让位的概率不小。不过，那是两三年以后的事

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有