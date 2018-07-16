小米即将被纳入“恒生指数”？错了

文/Eastland

2018年7月9日，小米上市首日即跌破发行价。在最需要“挣脸”的第一天破发后，小米走出一拨可观的上涨行情，7月13日收于21.45港元，全周累积上涨26.18%。

尽管仅有1亿多股可供交易，小米上市头三天总交易量达13.7亿股，所有筹码被倒手十次，平均每天4.6次（因为可以T+0）。平均持股才1个多小时，这哪里是看好小米的投资价值，纯粹投机而已。

小米上市第一周为何表现抢眼

尽管估值虚高，但小米在上市的第一周涨幅超过20%，有三方面的原因：

第一是目前小米的流通盘很小。

通常IPO企业会在香港公开发售10%新股，其余90%交给承销商走“国际配售”。如果香港市场认购热烈、超额认购高于100倍，则会对“国际售股票”进行回拨。最终在香港市场公开发售的股票可以占到新股的50%以上。

小米只拿5%的新股（1.09亿股）在香港公开发售，由于认购惨淡并未启动回拨机制。所以，在国际配售股票大举入场之前（其中基石投资者认购的2.52亿股票有六个月禁售期），市面上流通的只有1亿多股，市值约20亿港元。#两三个“煤老板”足以左右股价#

第二是或有“托盘者”在发挥作用。

2014年阿里上市时曾任命高盛为“稳定市场代理人”。高盛的职责是在一定时期内维持股价稳定，通俗地说就是“托盘”。小米并未披露是否任命“托盘手”，但排在第一位的承销商就是高盛。不过流通盘这么小，用高盛实在是牛刀宰鸡，几个“小哥们”在雷总不知道的情况下伸伸手就够了。

第三是被纳入恒生综合指数。

7月9日恒生指数公告称小米集团符合”快速纳入指数要求”，将于在7月20日收市后纳入恒生综合指数、恒生综合行业指数—资讯科技业、恒生综合大型股指数、恒生综合大中型股指数、恒生环球综合指数及恒生互联网科技业指数，于7月23日起生效。

部分投资者认为纳入恒生指数之后，小米将成为相当一部分投资机构的投资标的（特别是相关的指数基金），同时亦成为港股通标的，为A股投资者打开方便之门。

汉能是港股通的第一批受益者，从未见过汉能产品的“北方韭菜”把这只股票的市值拉到3000多亿港元，让李河君过了一把“首富瘾”。南下资金的动向亦是决定小米股价走势的重要因素。

不幸的是，据媒体消息不同投票权架构公司股票暂不纳入港股通。

更加不幸的是，由于投资者对恒生指数的不了解，误以为小米将被纳入只有50只成分股的“恒生指数HSI”，还说顶替的是联想集团。其实，小米将被纳入的是有484只成分股的“恒生综合指数HSCI”，这些股票市值合计占港交所主板总市值的95%。

下面我们了解一下恒生指数，免得以后再闹乌龙。

认识恒生指数

恒生指数——Hang Seng Index，缩写为HSI。由香港恒生银行全资附属的恒生指数公司编制，以1964亿7月31日为基数日，基数点为100点。最早有30只成份股，2013年以来维持在50只，基本上每剔除一只才能纳入1只。

例如，2013年6月17日，联想集团（00992）被纳入，中国铝业（2600）被剔除。有媒体说小米顶替了联想集团的位置，其实与小米没毛关系，而是石药集团（1093）干的。

2018年1月17日，恒生指数收于31983.41点，为历史最高。#沪指不到历史最高点位的一半#

最近十年，恒生指数市盈率从未超过20倍。2018年指数创新高时市盈率达到17.6倍，6月跌到12.2倍。

1985年1月，恒生指数增加了4只分类指数，即把成分股分为4个分类：金融分类指数、公用事业分类指数、地产分类指数和工商业分类指数。2018年6月，4只分类指数对应的市盈率分别为11.06倍、17.19倍、6.77倍和18.46倍。

恒生指数成分股的门槛很高，除了市值高、成交额大之外，还要求“上市满24个月”“在香港有庞大业务”“财政状况健康”。联想1994年在香港主板上市，2013年才被纳入恒生指数，2018年又被剔除。2017年纳入的碧桂园、吉利汽车，上市时间分别2007年、2004年（吉利是借壳上市）。

对资本市场稍有了解的人都知道“新股”“次新股”走势飘忽不定，A股有连拉几十个涨停的暴风，港交所新股破发是常态、腰斩者也不算少。十个交易日就被纳入代表香港数千家上市公司股价走势的恒生指数，非常不严谨，恒生指数公司不会拿自己的声誉开玩笑。

小米即将被纳入恒生综合指数，门槛则低得多，有484只成分股，分为11个行业。小米亦将被纳入的“资讯科技业”分类指数，现有36只成分股，包括腾讯、联想、网龙、阅文、中兴通讯、美图、富智康、金山软件等。

小米还将被纳入“恒生综合大中型股指数”，这是公司编制的名目繁多的指数之一。该指数现有298只成份股，2018年6月平均市盈率12.44倍。

恒生指数面临“腾笼换鸟”

2017年恒生指数剔除昆仑能源、国泰航空、百丽国际、利丰等4只股票，代之以舜宇光学、九龙仓置业、万州国际和吉利汽车。但来自金融、地产等传统产业的个股仍占绝对优势。

截至2018年6月，恒生指数成分股总市值18.9万亿港元，占主板总市值的57.28%。

50只成分股中，金融类有12只，权重合计达47.78%；11只地产股权重合计10.95%；12只来自三大传统产业（能源、制造、服务），权重合计13.47%。以上35只来自传统产业的个股，权重合计达72.2%。

50只成份股中属于资讯科技类的仅有腾讯和瑞声科技两家，权重分别为10.32%、0.88%，合计11.2%。

恒生指数成分股的行业分布与时代明显脱节，代表新经济的个股严重不足，必须腾笼换鸟。

预计权重排名靠后又来自传统行业的标的，将会被小米、美团和蚂蚁金服们替代。特别是权重低于0.5%的信和置业、恒隆地产、中国旺旺，为新经济让位的概率不小。不过，那是两三年以后的事。