央行公告降温零售业“无现金”概念

此前火热的“无现金日”，如今有了降温的迹象。

7月13日，根据央行公告，任何单位和个人不得以格式条款、通知、声明、告示等方式拒收现金，银行业金融机构、非银行支付机构不得要求或者诱导其他单位和个人拒收或者采取歧视性措施排斥现金。

此外，央行有关负责人指出，任何单位和个人在推广非现金支付工具时，不得炒作“无现金”概念。

对此，腾讯于7月15日晚间回复第一财经称，“用户需求和商业规律决定了移动支付不可能代替现金，而是作为现金的补充，将与多种支付方式长期并存，我们一贯尊重用户和商户的多样化选择。今年8月8日我们将不再围绕‘无现金’展开相关活动，主题和形式都将全面升级。”

在业内人士看来，央行新规可能会对支付机构的市场推广带来一定的影响，但对零售行业的影响则较为有限。

2015年8月8日，微信支付提出“无现金日”概念，喊出“现金，再见”的口号。按照活动规则，用户可以在微信支付制作的H5页面提前领取随机发放的“无现金日活动体验金”，8月8日在有“无现金日”标识的商户门店使用微信支付，体验金可以抵扣现金使用。

到2017年，微信支付“无现金日”已经举办了3年。公开资料显示，2015年和2016年，参与微信支付“无现金日”活动的商户门店数量分别为8万家和70万家。

2017年，微信支付在移动支付领域的劲敌支付宝也提出“无现金”概念，宣称希望用5年时间推动中国率先进入无现金社会。当年蚂蚁金服发起成立了无现金联盟，称未来两年将提供60亿元来帮助联盟成员推进无现金进程。

随着支付宝的入局，2017年的无现金声势格外浩大。支付宝当年7月底宣布发起首个“无现金周”，微信支付“无现金”活动维持了整整一个月。

8月只是每年市场推广的巅峰，支付宝和微信支付一直在用补贴换市场。

支付宝会给申请收款码的小商贩一并寄送红包码，付款前扫描红包码，消费者和店主能同时获得奖励，2018年6月，支付宝再度推出数字红包；微信支付则有摇摇乐，周六、周日及特定节日、活动期间，在合作商户使用微信支付完成付款，即有机会获得当笔免单或微信支付到店红包。

无现金是非银行机构推广移动支付工具的一大卖点，但移动支付工具的推广到了过犹不及的地步。伴随着央行的一纸公告，2018年无现金活动将不复往年风光。

央行相关部门负责人指出，消费者支付需求多种多样，现金支付习惯和偏好仍然广泛存在。但一些消费者在旅游景区、餐饮、零售等行业商户消费时被拒收人民币现金，既损害了人民币的法定地位，也损害了消费者对支付方式的选择权。

上述负责人指出，任何单位和个人在推广非现金支付工具时，不得炒作“无现金”概念。央行公告明确，任何单位和个人不得以格式条款、通知、声明、告示等方式拒收现金，依法应当使用非现金支付工具的情形除外；银行业金融机构、非银行支付机构不得要求或者诱导其他单位和个人拒收或者采取歧视性措施排斥现金。

“央行公告出来以后，支付机构的市场推广活动肯定会受到影响的。”艾媒咨询CEO张毅在接受第一财经采访时表示。

他说，央行通知的意义在于明确人民币法币意义，“移动支付的确很方便。但是法币不能游离在交易之外，90后以前的人都知道货币、钱是什么样子，但00后、10后很有可能不知道钱是什么样子，这是一件很危险的事。”

另一方面，上述公告是否会对零售行业造成影响也引起业内广泛关注。

传统零售行业面临着一场数字化变革，无人零售、电子支付是这场变革的一大卖点。比如，永辉超市打造的超级物种一度被视为零售变革中的标杆店铺，这类门店的一个卖点是不收现金。

央行有关负责人表示，公平交易的核心原则是保障消费者享有自主选择的权利，电商平台、无人销售、自助服务、网络政务等场景，可以使用非现金支付工具。

电子商务研究中心特约评论员、亿达律师事务所律师董毅智认为，强制要求接受现金对新零售有影响，但并不会太大，多数消费者付费时的第一选择是移动支付而非现金，央行上述公告旨在防止拒收现金的情况侵害消费者选择权。

“对于整个零售行业影响不会太大，商超可以很快完成收银体系的改造，支付方式主要选择权在用户，用户已经习惯了用支付宝和微信，你再让他去用现金他反倒觉得不方便了。”尚益咨询董事长胡春才对第一财经表示。