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校园贷暴力催债视频流出！借款5000元滚成百万巨债

校园贷暴力催债视频流出！借款5000元滚成百万巨债
2018年07月16日 07:26 央视财经
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　　随着暑期的到来，不少学生都开启了清闲愉快的度假模式，不过，一些在校大学生却因为欠下巨款，被讨债的人追上了门。

　　校园贷成“校园害” 学生欠百万巨债

　　这是一段“校园贷”放款人自己录制的上门催收债款的视频。遭遇这种暴力催收后，在深圳某高职院校就读的小陈，不得不找地方躲了起来。 

　　“校园贷”借款人 小陈：放贷人说我欠他们钱 ，要把所有的账全部清掉，我一个人在一个没有监控的小房间里，他们有三四个像黑社会类型的人，自己没有办法反抗。

　　从最初只借6000元钱，到如今“滚雪球”累计欠下多少债款，小陈也说不清楚，因为借款欠条都在放款人手中，他手上压根就没有欠条。 

　　另一位受骗学生的家长，在事发后统计孩子的借债记录，已经累计超过100万元。 

　　“校园贷”借款人家长 王女士：孩子从5000元开始，半年的时间，欠债累计可能有上百万，但是实际上可能不止这些，应该还有空白的借条，这是个未知数 。

　　由于事前并不知道孩子在外面借了钱，直到借贷公司的放贷人员上门逼债，王女士一家才知道孩子闯下了大祸。 

　　“校园贷”借款人家长 王女士：放贷人说他有合同，但我们也没有能力还，然后他们就恐吓我们， 身为父母，感觉天塌下来一样。爷爷听到这个消息，一下接受不了，就病倒去世了。

　　王女士报警后，警方经过侦查发现，这些借贷团伙以民间借贷为幌子，行诈骗之实。在王女士儿子受骗的案件中，就有300多名在校大学生上当受骗，涉案金额超过一千多万元。而在全国，近期也出现了多地大学生上当受骗的案例。  

　　“零利息”骗学生入套 借新还旧垒高欠债

　　为了购买一个新手机，小陈的同学迅速给他联系了一个专门从事小额贷款的“所谓朋友”。

　　“校园贷”借款人 小陈：这个“朋友”给我打了个借条，他说六千块钱可以随时还，给人的感觉就是朋友帮忙的样子，但是我们彼此也不是特别熟。

　　既没有说利息，也没有定时间，按照放贷人的说法是“一切好商量”。小陈都没有明确合同细节，就在上面稀里糊涂签了字。然后就迅速拿到了6000元钱的借款。 

　　“校园贷”借款人家长 王女士：小孩子可能思想单纯就没想那么多，以为真的是借用一下，谁知道他借了这第一笔钱就是噩梦的开始。

　　借贷公司先是利用同学关系、学长关系套近乎，消除学生的防备心，骗学生入套；签订借款合同时，合同书里仅仅标注借款金额和时间，也不注明借款利息等细节，给借款人“零利息”借款的错觉。在借款人签字按手印后，才口头告知借款人额外的利息等费用。 

　　“校园贷”借款人 小陈：他们每次都是说看你借几天，算多少利息。比如6000元，第二天还利息500元，还不上罚300元。

　　深圳市公安局南山分局桃源派出所 袁成彬：在侦办这个案件当中，发现嫌疑人以5天为一个计费周期，收取30%的利息。如果出现不能按时还的情况下，逾期费是一小时500元。

　　诱骗借款人签订合同入套后，不法分子还会想方设法垒高借款人的债务。 

　　“校园贷”犯罪嫌疑人：当事人如果没钱偿还这笔资金的话，就会被要求通过别的借贷公司，借钱来平这笔债。

　　但这个时候，借款人到手的现金就会大打“折扣”。比如合同借10万，借款人到手只有2万还上家，而另外8万则成了第二家放贷公司的利息、押金和手续费。不仅如此，一些不法分子还通过逼迫借款人签借条等方式，垒高债款。  

　　软硬兼施逼债 受害家庭苦不堪言

　　在放款人上门催债前，深圳的王女士就已经遭遇过各种软暴力。

　　“校园贷”借款人家长 王女士：家里的电话被他们一个接一个打，到最后就用“呼死你”的电话轰炸。我们也没有能力还，他们就采取很激烈的手段，比如，拿胶水塞住门锁了、喷漆等，然后进行恐吓，说要把孩子砍死，打残之类的。

　　深圳市公安局南山分局桃源派出所 袁成彬：借了实际意义上第一笔钱之后，嫌疑人就要求受害人将手机通讯录、微信好友通过同步助手打包一份发给他们，以便于向受害人家长进行催收。

　　原“校园贷”放款人 栗某：出去每一笔钱收回来就挣了，收不回来，就把这个债务外包出去，包给当地催收，催收去家里要钱，没有钱就拿东西 。向警方报案也不害怕，因为这是经济纠纷。

　　就这样，不法分子以民间借贷、经济纠纷做掩盖，软硬兼施疯狂聚财。 警方还发现，这些不法分子在行骗的时候，都要先对借款人进行测试和选择。

　　深圳市公安局南山分局桃源派出所 袁成彬：这些受害人有一些不良的消费习惯，比如说攀比消费，平常花钱大手大脚，甚至有可能有赌博等其他一些不良的习惯。

　　记者调查也发现，由于很多学生爱美容、爱买新款手机，因此不少“校园贷”公司如今开始与美容院、手机专卖店合作，将贷款与产品捆绑搭售，诱骗学生。 这种环环相扣的校园贷“新骗局”，在全国都是大体相似的“套路”。

　　中央财经大学教授 中国银行业研究中心主任 郭田勇：对于学生， 一定要学会量入为出，合理借贷，不要盲目攀比高消费。同时也要知道，这个征信情况对你个人未来的发展影响是非常大的。

　　远离不良“校园贷”！

　　来源：央视财经（ID：cctvyscj）

　　本文编辑：吕亭洁

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